Đột kích lò độ xe: CSGT TP.HCM thu giữ hàng loạt xe, phụ tùng không rõ nguồn gốc

Ngày 7.11, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, CSGT TP.HCM vừa thu giữ nhiều xe máy nghi là xe độ khi đột kích một lò độ xe tại phường Dĩ An.

Theo đó, ngày 6.11, trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT phối hợp PC02, PC03 Công an TP.HCM cùng Công an phường Dĩ An ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra lò độ xe.

CSGT TP.HCM đã tạm giữ nhiều xe máy nghi là xe độ tại tiệm sửa xe ở phường Dĩ An ẢNH: DIỆU MI

Qua rà soát nắm tình hình, tổ công tác đã bất ngờ vào kiểm tra tiệm sửa xe máy trên đường C1, ấp Bình Đường 2, phường Dĩ An do ông T.H.Đ (33 tuổi, quê Nghệ An) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, CSGT TP.HCM cùng tổ công tác phát hiện cơ sở đang kinh doanh các mặt hàng phụ tùng xe máy không có hóa đơn, chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, tổ công tác đã ghi nhận tại tiệm sửa xe có: 12 cây dên xe máy, 76 bộ nồi xe máy, 3 lòng xe máy, 3 đế nồi xe máy, 3 vỏ xe máy, 6 bình xăng, 9 bình nhớt dùng cho xe máy.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm khoảng hơn 47 triệu đồng. Toàn bộ tang vật đã được Công an phường Dĩ An thu giữ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Những chiếc xe được tháo bung để thay thế phụ tùng không rõ nguồn gốc ẢNH: DIỆU MI

CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản tạm giữ 20 phương tiện để thực hiện quy trình xác minh theo quy định. Trong đó, có 7 xe máy nghi là "xe độ", 1 sườn xe không có số khung, số máy, 12 khung sườn chỉ có số khung; 2 lốc máy, gồm: 1 lốc máy có số máy và 1 lốc máy không có số máy.

Trước đó, Công an phường Dĩ An phối hợp CSGT đã rà soát, thống kê và đưa vào phụ lục danh sách các cơ sở "lò độ", tiệm sửa xe có dấu hiệu "độ xe", cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ việc "độ xe" trên địa bàn được phân công quản lý.

CSGT đã tạm giữ 20 xe để xác minh thông tin chủ xe ẢNH: DIỆU MI

CSGT TP.HCM đang "tổng tấn công" các lò độ xe để phòng ngừa các trường hợp tụ tập đua xe gây rối trật tự công cộng ẢNH: DIỆU MI

CSGT cũng thu giữ những bộ lốc máy, khung sườn không có thông tin ẢNH: DIỆU MI

Từ nay đến cuối năm, CSGT TP.HCM đang thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn, phòng ngừa đua xe trái phép ẢNH: DIỆU MI

Trên địa bàn Công an phường Dĩ An quản lý có 12 cơ sở "lò độ"; 2 cơ sở nghi "độ xe". Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 17 cơ sở trên địa bàn.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tụ tập "so kè" tốc độ, lạng lách, đánh võng, CSGT toàn thành phố đang đồng loạt kiểm tra, rà soát các "lò xe độ", các tiệm sửa xe nghi "độ xe".

Bên cạnh đó, CSGT cũng rà soát, lên danh sách các cơ sở sản xuất, chế tạo, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe" trên địa bàn đảm trách. Để bảo đảm hiệu quả, xử lý rốt ráo, CSGT đồng thời kiểm tra bãi giữ xe trong trường học, xung quanh trường học; tăng cường xử lý vi phạm qua camera.