Triều cường ở TP.HCM vượt lịch sử: CSGT cảnh báo khẩn, người dân cần lưu ý

Trong 24 giờ qua, TP.HCM đã có mưa diện rộng, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Tình trạng ngập nước tại một số tuyến đường diễn ra nghiêm trọng khi mực nước triều cường vượt lịch sử.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 đến 48 giờ tới, thời tiết TP.HCM có mưa vừa, mưa to và giông, tổng lượng mưa phổ biến từ 80 - 130 mm, có nơi trên 130 mm. Cảnh báo triều cường ở TP.HCM có thể đạt kỷ lục đến 1,9 m trong các ngày tới.



CSGT điều tiết giao thông khi triều cường dâng cao tại giao lộ ẢNH: NHẬT THỊNH

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã chủ động triển khai kế hoạch tăng cường bố trí lực lượng tại các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi triều cường, các điểm ngập sâu, các khu vực dễ xảy ra ùn tắc…để hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Theo đó, CSGT sẽ ứng trực tại các chốt điểm, sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển qua các đoạn đường ngập, đưa phương tiện bị chết máy, bị mắc kẹt do ngập nước ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Triều cường ở TP.HCM có thể vượt lịch sử, dâng cao kỷ lục ngày 6 - 7.11

CSGT sẽ phối hợp các lực lượng khác như công an xã, thanh niên xung phong, an ninh cơ sở để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trên các tuyến đường thủy, CSGT đã bố trí sẵn sàng lực lượng ứng trực 24/24, chuẩn bị xuồng, phao cứu sinh kết hợp tuần tra xuyên suốt trên các tuyến, tập trung vào những điểm dễ xảy ra lốc xoáy, nước chảy xiết, luồng cong gấp, những công trình đang thi công sửa chữa, cầu yếu, những nơi có nguy cơ sạt lở cao… để cảnh báo cho người dân.

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động chọn lộ trình lưu thông, tránh vùng nước ngập sâu ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

PC08 cho biết đã phối hợp Sở Xây dựng TP.HCM khảo sát, thiết lập rào chắn, biển cảnh báo… tại những đoạn đường bị ngập nặng, nguy hiểm để cảnh báo cấm các phương tiện không đi vào; kiểm tra hệ thống thoát nước, cống rãnh và các điểm xung yếu trên đường để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh tình trạng tắc nghẽn gây ngập nặng.

Trước những diễn biến khó lường của tình hình thời tiết hiện nay, CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần quan tâm theo dõi thông tin thời tiết và tình hình giao thông.

Người dân cần chủ động lựa chọn hướng đi, lộ trình thích hợp, tránh đi vào những điểm ngập nước có nguy cơ ngã xe, nguy hiểm tính mạng và phương tiện dễ bị chết máy, hư hỏng, gây ùn tắc giao thông.

"Nếu trời có mưa kèm theo giông lốc, sấm sét, người dân tốt nhất không nên ra ngoài. Khi đi trên các phương tiện thủy nội địa, phà, tàu… cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn, mặc áo phao đúng quy định", đại diện CSGT TP.HCM nhấn mạnh.

