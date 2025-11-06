Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Triều cường ở TP.HCM có thể vượt lịch sử, dâng cao kỷ lục ngày 6 - 7.11

Vũ Phượng
Vũ Phượng
06/11/2025 12:55 GMT+7

Triều cường ở TP.HCM đợt này có thể vượt lịch sử, mực nước dâng cao kỷ lục trong ngày 6 - 7.11. Nhiều phường, xã ở TP.HCM dự báo ngập nặng do triều cường kết hợp mưa lớn.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cường cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh và ở mức rất cao trên báo động 3 từ 0,17 - 0,28 m.

Đến 7 giờ ngày 6.11, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ở mức như sau: trạm Nhà Bè 1,77 m (trên báo động 3), trạm Phú An 1,78 m (trên báo động 3), Dầu Tiếng 2,64 m (trên báo động 2), Thủ Dầu Một 1,88 m (trên báo động 3).

Triều cường ở TP.HCM có thể vượt lịch sử, dâng cao kỷ lục ngày 6 - 7.11- Ảnh 1.

Người dân TP.HCM chật vật di chuyển qua đường Nguyễn Lương Bằng khi triều cường dâng cao sáng 6.11

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên chậm trong ngày 6 và 7.11. Đỉnh triều đợt này có khả năng cao hơn so với kỳ triều đầu tháng 9 âm lịch vừa qua.

Dự báo đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 6 - 7.11 ở mức như sau: trạm Phú An và trạm Nhà Bè 1,77 - 1,80m (ở mức trên báo động 3 từ 0,17 - 0,2 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều 4 - 6 giờ và 17 - 19 giờ.

Trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,88 - 1,9 m (mức trên báo động 3 từ 0,28 - 0,3 m).

Trong khi đó, kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch vừa qua có một số trạm đã vượt lịch sử. Cụ thể, trạm Thủ Dầu Một lên 1,87 m; trạm Phú An 1,77 m - bằng lịch sử; trạm Nhà Bè 1,78 m - thấp hơn lịch sử 0,2 m.

Kỳ triều cường này mực nước đỉnh triều tại Thủ Dầu Một dự báo lên tới 1,9 m, tức là mực nước đỉnh triều có khả năng cao vượt lịch sử.

Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống chậm trong ngày 8.11, sau xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11.11.

Triều cường ở TP.HCM có thể vượt lịch sử, dâng cao kỷ lục ngày 6 - 7.11- Ảnh 2.

Người dân ngao ngán vì triều cường

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo, đây là kỳ triều cường cao trong năm. Người dân đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao gây ngập nước ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cũng khuyến cáo người dân theo dõi sát các thông tin dự báo, chọn lộ trình di chuyển phù hợp, tránh đi qua vùng ngập sâu.

Mưa lớn kết hợp triều cường ở TP.HCM

Cơ quan khí tượng cho biết, từ 24 - 48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ nối với cơn bão số 13 trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Từ chiều và đêm ngày 6.11 hoàn lưu cơn bão số 13 có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Trung bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ - Bắc Trung bộ nâng trục dần lên phía bắc.

Triều cường ở TP.HCM có thể vượt lịch sử, dâng cao kỷ lục ngày 6 - 7.11- Ảnh 3.

Nhiều xe máy phải dừng lại, không dám đi qua vùng nước ngập vì sợ xe chết máy

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Từ 3 - 10 ngày tới, dự báo áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và tiếp tục suy yếu. Khoảng ngày 8 - 9.11 có khả năng được tăng cường yếu lệch đông. Dải hội tụ nhiệt đới qua Nam Trung bộ - Nam bộ nối với bão số 13. Từ khoảng ngày 8 - 9.11 có xu hướng suy yếu. Trên cao, từ ngày 8.11, nhánh phía nam của áp cao cận nhiệt đới lấn tây.

Dự báo thời tiết TP.HCM trong 10 ngày tới có mưa giông, có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có thể gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu.

Tin liên quan

Thời tiết TP.HCM hôm nay 6.11: Triều cường biến đường thành sông, có người ngã sõng soài

Thời tiết TP.HCM hôm nay 6.11: Triều cường biến đường thành sông, có người ngã sõng soài

Thời tiết TP.HCM hôm nay 6.11 khá mát mẻ, trời nhiều mây. Tuy nhiên, từ sáng sớm, triều cường dâng cao, nhiều người chạy xe ngã sõng soài giữa 'biển' nước ngập.

Triều cường dâng cao chiều 5.11: Khu nam TP.HCM ngập nặng, giao thông hỗn loạn

TP.HCM có mưa lớn ảnh hưởng bão Kalmaegi, triều cường gây ngập nặng nhiều phường

Khám phá thêm chủ đề

Triều cường Triều cường ở TP.HCM mưa lớn thời tiết TP.HCM ngập nước dự báo thời tiết TP.HCM triều cường vượt lịch sử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận