Triều cường ở TP.HCM có thể vượt lịch sử, dâng cao kỷ lục ngày 6 - 7.11

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cường cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh và ở mức rất cao trên báo động 3 từ 0,17 - 0,28 m.

Đến 7 giờ ngày 6.11, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ở mức như sau: trạm Nhà Bè 1,77 m (trên báo động 3), trạm Phú An 1,78 m (trên báo động 3), Dầu Tiếng 2,64 m (trên báo động 2), Thủ Dầu Một 1,88 m (trên báo động 3).

Người dân TP.HCM chật vật di chuyển qua đường Nguyễn Lương Bằng khi triều cường dâng cao sáng 6.11 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên chậm trong ngày 6 và 7.11. Đỉnh triều đợt này có khả năng cao hơn so với kỳ triều đầu tháng 9 âm lịch vừa qua.

Dự báo đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 6 - 7.11 ở mức như sau: trạm Phú An và trạm Nhà Bè 1,77 - 1,80m (ở mức trên báo động 3 từ 0,17 - 0,2 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều 4 - 6 giờ và 17 - 19 giờ.

Trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,88 - 1,9 m (mức trên báo động 3 từ 0,28 - 0,3 m).

Trong khi đó, kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch vừa qua có một số trạm đã vượt lịch sử. Cụ thể, trạm Thủ Dầu Một lên 1,87 m; trạm Phú An 1,77 m - bằng lịch sử; trạm Nhà Bè 1,78 m - thấp hơn lịch sử 0,2 m.

Kỳ triều cường này mực nước đỉnh triều tại Thủ Dầu Một dự báo lên tới 1,9 m, tức là mực nước đỉnh triều có khả năng cao vượt lịch sử.

Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống chậm trong ngày 8.11, sau xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11.11.



Người dân ngao ngán vì triều cường ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo, đây là kỳ triều cường cao trong năm. Người dân đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao gây ngập nước ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cũng khuyến cáo người dân theo dõi sát các thông tin dự báo, chọn lộ trình di chuyển phù hợp, tránh đi qua vùng ngập sâu.

Mưa lớn kết hợp triều cường ở TP.HCM

Cơ quan khí tượng cho biết, từ 24 - 48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ nối với cơn bão số 13 trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Từ chiều và đêm ngày 6.11 hoàn lưu cơn bão số 13 có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Trung bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ - Bắc Trung bộ nâng trục dần lên phía bắc.

Nhiều xe máy phải dừng lại, không dám đi qua vùng nước ngập vì sợ xe chết máy ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Từ 3 - 10 ngày tới, dự báo áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và tiếp tục suy yếu. Khoảng ngày 8 - 9.11 có khả năng được tăng cường yếu lệch đông. Dải hội tụ nhiệt đới qua Nam Trung bộ - Nam bộ nối với bão số 13. Từ khoảng ngày 8 - 9.11 có xu hướng suy yếu. Trên cao, từ ngày 8.11, nhánh phía nam của áp cao cận nhiệt đới lấn tây.

Dự báo thời tiết TP.HCM trong 10 ngày tới có mưa giông, có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có thể gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu.