Triều cường dâng cao chiều 5.11: Khu nam TP.HCM ngập nặng, giao thông hỗn loạn

Chiều tối 5.11, triều cường dâng cao khiến nhiều con đường ở khu vực phía nam TP.HCM ngập nặng, giao thông hỗn loạn. Người dân vất vả tìm đường về nhà.
Lúc 16 giờ 30, triều cường từ các con sông, kênh lớn bắt đầu dâng cao khiến những tuyến đường khu nam TP.HCM ngập sâu như Nguyễn Văn Linh, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu…
Khoảng 17 giờ 30, khi triều cường đạt đỉnh, đường phố mênh mông nước. Thời điểm này cũng trùng với giờ tan tầm của người dân nên việc đi lại hết sức khó khăn. Các giao lộ rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ vì nước ngập. Cụ thể tại giao lộ Nguyễn Lương Bằng – Hoàng Quốc Việt nước ngập đến đầu gối, hàng dài phương tiện đi từ hướng khu đô thị Phú Mỹ Hưng bị dồn ứ, di chuyển chậm.
Trong khi đó, từ đường 15B đến Phạm Hữu Lầu giao thông gần như tê liệt. Đa phần người đi đường phải lội nước, đẩy xe máy vượt qua đoạn ngập hàng trăm mét. Trên đường 15B, khi di chuyển đến đây nhiều người phải dừng lại, tấp xe lên vỉa hè chờ nước rút.
Ông Nguyễn Thanh Nhã (ở khu vực đường Phạm Hữu Lầu) cho biết, những ngày qua rất vất vả để đi lại vào giờ tan tầm.
Tại đây, nước ngập rất cao, kéo dài hầu hết cả con đường. Mực nước có nơi cao hơn đầu gối. Việc kinh doanh buôn bán hầu như bị tê liệt vì ngập nước do triều cường. Đến 18 giờ, các con đường này vẫn trong tình trạng ngập sâu.
