Triều cường dâng cao chiều 5.11: Khu nam TP.HCM ngập nặng, giao thông hỗn loạn

Lúc 16 giờ 30, triều cường từ các con sông, kênh lớn bắt đầu dâng cao khiến những tuyến đường khu nam TP.HCM ngập sâu như Nguyễn Văn Linh, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu…

Khoảng 17 giờ 30, khi triều cường đạt đỉnh, đường phố mênh mông nước. Thời điểm này cũng trùng với giờ tan tầm của người dân nên việc đi lại hết sức khó khăn. Các giao lộ rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ vì nước ngập. Cụ thể tại giao lộ Nguyễn Lương Bằng – Hoàng Quốc Việt nước ngập đến đầu gối, hàng dài phương tiện đi từ hướng khu đô thị Phú Mỹ Hưng bị dồn ứ, di chuyển chậm.

Trong khi đó, từ đường 15B đến Phạm Hữu Lầu giao thông gần như tê liệt. Đa phần người đi đường phải lội nước, đẩy xe máy vượt qua đoạn ngập hàng trăm mét. Trên đường 15B, khi di chuyển đến đây nhiều người phải dừng lại, tấp xe lên vỉa hè chờ nước rút.

Chiều 5.11, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở khu nam TP.HCM bị ngập sâu. Tại khu vực cầu ông Đội, giao lộ đường Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt bị ngập cục bộ, nước dâng lên đến đầu gối, xe cộ nối đuôi kéo dài ẢNH: PHẠM HỮU

Thời điểm triều cường dâng cao trùng với giờ tan học của học sinh ẢNH: PHẠM HỮU

Một số người chọn cách lội nước đi bộ về nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Trên đường Nguyễn Lương Bằng có một điểm ngập nhỏ nhưng cũng khiến nhiều xe máy bị chết máy, người dân loay hoay tự sửa xe ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Nguyễn Thanh Nhã (ở khu vực đường Phạm Hữu Lầu) cho biết, những ngày qua rất vất vả để đi lại vào giờ tan tầm.

Tại đây, nước ngập rất cao, kéo dài hầu hết cả con đường. Mực nước có nơi cao hơn đầu gối. Việc kinh doanh buôn bán hầu như bị tê liệt vì ngập nước do triều cường. Đến 18 giờ, các con đường này vẫn trong tình trạng ngập sâu.



Đoạn đường 15B nối dài từ đường Nguyễn Lương Bằng đến Phạm Hữu Lầu ngập sâu ẢNH: PHẠM HỮU

Khi đi đến đường 15B hầu hết người đi xe máy phải đẩy xe ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều người loay hoay tìm nhiều ngả đường để về nhà. Một số phụ nữ đành cho xe lên vỉa hè, ngồi chờ nước rút ẢNH: PHẠM HỮU

Tại đường Phạm Hữu Lầu, nước ngập sâu, kéo dài cả con đường ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân đẩy xe bị chết máy trên đường Phạm Hữu Lầu ẢNH: PHẠM HỮU

Việc buôn bán, kinh doanh trên đường Phạm Hữu lầu bị đình trệ hoàn toàn trong thời điểm triều cường ẢNH: PHẠM HỮU

Anh Phạm Thế Bảo (nhà ở đường Phạm Hữu Lầu) cho biết anh sống chung với nước ngập do triều cường nhiều năm nay. Lần này, nước lại ngập, tràn vào nhà khiến đồ đạc mà anh buôn bán bị hư, thiệt hại ẢNH: PHẠM HỮU