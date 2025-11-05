TP.HCM có mưa lớn ảnh hưởng bão Kalmaegi, triều cường gây ngập nặng nhiều phường

Sáng sớm nay 5.11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ vĩ bắc; 119,4 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ.

TP.HCM đang bước vào kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch ẢNH: NHẬT THỊNH

Ảnh hưởng bão Kalmaegi, thời tiết TP.HCM có mưa lớn

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, khoảng 4 giờ ngày 7.11 bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Như vậy bão Kalmmaegi (cơn bão số 13) sẽ không ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh Nam bộ, nhưng đây là cơn bão khi đi vào Biển Đông, cường độ rất mạnh. Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam bộ - Nam Trung bộ nối với cơn bão Kalmaegi. Hội tụ gió chủ yếu hoạt động mạnh ở khu vực phía bắc Đông Nam bộ.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Riêng khu vực Đồng Nai và Lâm Đồng có thể mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa lớn. Trong mưa lớn, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đường bộ cũng lênh láng nước như đường sông ẢNH: NHẬT THỊNH

Về triều cường, cơ quan dự báo thông tin, ngày 6.11, triều cường ở mức trên báo động 3. Cụ thể, tại trạm Phú An: 1,69 - 1,77 m (vượt báo động 3 khoảng 9 - 17 cm), tiếp tục cao tới ngày 7, 8.11 ở mức 1,72 - 1,75 m.

Triều cường tại trạm Nhà Bè 1,7 - 1,78 m (vượt báo động 3 khoảng 10 cm - 18 cm), tiếp tục cao tới ngày 7 - 8.11 ở mức 1,73 - 1,77 m.

"Đây là mức triều cao, sẽ ngập ở các địa bàn trũng thấp như Nhà Bè, quận 6, quận 8 cũ, khu vực Thanh Đa, Bình Quới. Đỉnh triều cao nhất xảy ra vào 3 - 4 giờ sáng và 15 - 18 giờ chiều tối các ngày", Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo.

Triều cường kết hợp mưa lớn không bất thường

Cơ quan khí tượng cho biết 2 - 3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và dịch chuyển ra phía đông; sau đó có khả năng tăng cường yếu, lệch đông trong khoảng ngày 8 - 9.11.

Dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục chậm lên phía bắc và có khả năng hoạt động mạnh hơn từ khoảng ngày 6.11. Từ chiều và đêm 6.11 hoàn lưu cơn bão số 13 có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Trung bộ.

Người dân TP.HCM vất vả sống chung với triều cường ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn, mưa chủ yếu xảy ra trong buổi chiều và tối với diện mưa giông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa lớn.

Riêng khu vực Đồng Nai và Lâm Đồng ngày 6 - 7.11 có thể mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa lớn. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Như vậy, dự báo thời tiết TP.HCM 2 - 3 ngày tới vẫn xảy ra có mưa, tập trung vào chiều tối, vẫn có khả năng xảy ra những trận mưa to trên 50 mm, mưa kết hợp kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch sẽ gây ngập một số nơi.

CSGT điều tiết giao thông qua khu vực ngập nước ẢNH: NHẬT THỊNH

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khẳng định, diễn biến khí tượng thủy văn này không có gì bất thường, vẫn đúng quy luật thời kỳ cuối mùa mưa, thời kỳ triều cường cao theo chu kỳ thiên văn.

Vì vậy, người dân không nên hoang mang, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn, chủ động nếu ở nơi thường xuyên xảy ra ngập, cần kê cao đồ đạc. Người dân cần hết sức lưu ý thiết bị điện, khi có mưa lớn, ngập đường hạn chế thấp nhất lưu thông trên đường ngập.