Dự báo thời tiết TP.HCM: Mưa giông liên tục 10 ngày, cần lưu ý gì?

Sáng nay, thời tiết TP.HCM mát mẻ, nhiều mây, trời không nắng. Trước đó, vào thời điểm rạng sáng, nhiều phường, xã ở TP.HCM có mưa giông xuất hiện như: Long Sơn, Long Điền, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, phường Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Hòa Hội, Bàu Lâm, Bắc Tân Uyên, xã Phước Hòa.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, sáng nay, khu vực nam Biển Đông, khu vực vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM), Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và giông rải rác.

Người dân TP.HCM vất vả di chuyển sau cơn mưa lớn gây ngập nước ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự báo trong ngày và đêm nay 30.10, các khu vực trên tiếp tục có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.

Thời tiết TP.HCM có mưa giông kéo dài

Theo cơ quan khí tượng, từ 1 - 2 ngày tới, áp cao lục địa được tăng cường yếu. Rãnh áp thấp nâng trục lên phía bắc và suy yếu. Vùng hội tụ gió di chuyển dần sang phía tây. Gió tây nam trên vùng biển Nam bộ có cường độ giảm dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ - Bắc bộ lấn tây.

Dự báo hình thế thời tiết 3 - 10 ngày tới, áp cao lục địa tiếp tục được tăng cường yếu, sau được tăng cường thêm vào khoảng ngày 3.11. Rãnh áp thấp nâng trục chậm dần lên phía bắc, từ ngày 4 - 5.11 xu hướng dịch dần về phía nam.

Thời tiết TP.HCM sáng nay nhiều mây, nhiều nơi có mưa giông từ rạng sáng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gió tây nam có cường độ yếu trên vùng biển phía đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ - Bắc Trung bộ hoạt động ổn định.

Từ khoảng ngày 1.11 suy yếu và rút dần hoàn lưu ra phía đông, sau đó từ khoảng ngày 4.11 có xu hướng lấn trở lại về phía tây.

Cơ quan này dự báo, thời tiết TP.HCM có mưa ở nhiều phường trong thời gian trên. Mưa giông tập trung ở phường nội thành như: Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp...

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ cũng có mưa lớn ở: Bến Cát, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo.

Tổng lượng mưa trong đợt dao động từ 160 - 190 mm.

Do đó, người dân TP.HCM cần đề phòng mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu.