Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Dự báo thời tiết TP.HCM: Mưa giông liên tục 10 ngày, cần lưu ý gì?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
30/10/2025 07:59 GMT+7

Dự báo thời tiết TP.HCM sắp có đợt mưa giông liên tục 10 ngày. Người dân cần lưu ý gì để chủ động phòng tránh?

Sáng nay, thời tiết TP.HCM mát mẻ, nhiều mây, trời không nắng. Trước đó, vào thời điểm rạng sáng, nhiều phường, xã ở TP.HCM có mưa giông xuất hiện như: Long Sơn, Long Điền, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, phường Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Hòa Hội, Bàu Lâm, Bắc Tân Uyên, xã Phước Hòa.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, sáng nay, khu vực nam Biển Đông, khu vực vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM), Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo thời tiết TP.HCM: Mưa giông liên tục 10 ngày, cần lưu ý gì? - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM vất vả di chuyển sau cơn mưa lớn gây ngập nước

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự báo trong ngày và đêm nay 30.10, các khu vực trên tiếp tục có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.

Thời tiết TP.HCM có mưa giông kéo dài

Theo cơ quan khí tượng, từ 1 - 2 ngày tới, áp cao lục địa được tăng cường yếu. Rãnh áp thấp nâng trục lên phía bắc và suy yếu. Vùng hội tụ gió di chuyển dần sang phía tây. Gió tây nam trên vùng biển Nam bộ có cường độ giảm dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ - Bắc bộ lấn tây.

Dự báo hình thế thời tiết 3 - 10 ngày tới, áp cao lục địa tiếp tục được tăng cường yếu, sau được tăng cường thêm vào khoảng ngày 3.11. Rãnh áp thấp nâng trục chậm dần lên phía bắc, từ ngày 4 - 5.11 xu hướng dịch dần về phía nam.

Dự báo thời tiết TP.HCM: Mưa giông liên tục 10 ngày, cần lưu ý gì? - Ảnh 2.

Thời tiết TP.HCM sáng nay nhiều mây, nhiều nơi có mưa giông từ rạng sáng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gió tây nam có cường độ yếu trên vùng biển phía đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ - Bắc Trung bộ hoạt động ổn định.

Từ khoảng ngày 1.11 suy yếu và rút dần hoàn lưu ra phía đông, sau đó từ khoảng ngày 4.11 có xu hướng lấn trở lại về phía tây.

Cơ quan này dự báo, thời tiết TP.HCM có mưa ở nhiều phường trong thời gian trên. Mưa giông tập trung ở phường nội thành như: Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp...

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ cũng có mưa lớn ở: Bến Cát, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo.

Tổng lượng mưa trong đợt dao động từ 160 - 190 mm.

Do đó, người dân TP.HCM cần đề phòng mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu.

Tin liên quan

Nhiều phường xã ở TP.HCM mưa lớn từ trưa nay 29.10

Nhiều phường xã ở TP.HCM mưa lớn từ trưa nay 29.10

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo, nhiều phường xã ở TP.HCM mưa lớn từ trưa nay 29.10. Đợt mưa lớn có thể kéo dài đến ngày 31.10.

Mưa lớn ở TP.HCM: Xe chết máy la liệt, nhiều người té ngã vì ngập sâu

Dự báo thời tiết TP.HCM: Triều cường dâng cao, nhiều nơi có thể ngập nước

Khám phá thêm chủ đề

thời tiết TP.HCM dự báo thời tiết TP.HCM Mưa giông dự báo thời tiết thời tiết hôm nay TP.HCM thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận