Đời sống Cộng đồng

Nhiều phường xã ở TP.HCM mưa lớn từ trưa nay 29.10

Vũ Phượng
Vũ Phượng
29/10/2025 09:45 GMT+7

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo, nhiều phường xã ở TP.HCM mưa lớn từ trưa nay 29.10. Đợt mưa lớn có thể kéo dài đến ngày 31.10.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, 24 giờ qua, nhiều phường xã ở TP.HCM đã có mưa vừa, mưa lớn và giông. Lượng mưa 24 giờ qua ở một số nơi như sau: Phước Hội 44,8 mm, Cần Giờ 36,4 mm, Thủ Đức 32,4 mm, Kim Long 28,2 mm, An Phú 27,6 mm...

Dự báo từ 13 giờ trưa nay đến 13 giờ ngày 31.10, nhiều phường xã ở TP.HCM có mưa vừa, mưa to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 140 mm, có nơi trên 140 mm.

Nhiều phường xã ở TP.HCM mưa lớn từ trưa nay 29.10 - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM trong cơn mưa lớn chiều qua 28.10

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, những khu vực có tổng lượng mưa trong từ trưa nay đến trưa 31.10 dao động 70 - 120 mm gồm: phường Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Tân Thuận, Nhà Bè, Bà Rịa.

Các phường xã có tổng lượng mưa từ 100 - 150 mm gồm: Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bình Dương, Phú Giáo.

Đặc khu Côn Đảo dự báo tổng lượng mưa trong 2 ngày dao động 110 - 160 mm. Cơ quan khí tượng dự báo từ 2 - 3 ngày tới, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên khu vực TP.HCM, tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 31.10 đến 13 giờ ngày 1.11 phổ biến từ 30 - 100 mm, có nơi trên 100 mm. Dự báo mưa lớn tiếp tục kéo dài những ngày tiếp theo trên khu vực TP.HCM.

Nhiều phường xã ở TP.HCM mưa lớn từ trưa nay 29.10 - Ảnh 2.

TP.HCM đang trong đợt mưa lớn kéo dài

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân cần đề phòng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo TP.HCM có mưa lớn kéo dài

Sáng nay, thời tiết TP.HCM nhiều mây, không nắng. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng là 27oC, độ ẩm 94%, gió tây đông 3 m/giây.

Hôm nay, áp cao lục địa di chuyển ra phía đông. Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam bộ tiếp tục duy trì với cường độ ổn định vùng hội tụ gió trên dải hội tụ nhiệt đới này có xu hướng dịch về phía tây. Gió đổi hướng có cường độ yếu đến trung bình trên các vùng biển Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ - Bắc Trung bộ có cường độ ổn định.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng nhẹ, có mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa lớn, cục bộ có mưa rất lớn, vùng mưa lớn tập trung ở khu vực miền Tây và khu vực biên giới tây nam. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Nhiều phường xã ở TP.HCM mưa lớn từ trưa nay 29.10 - Ảnh 3.

Người dân chật vật lái xe qua vùng nước ngập

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng nhẹ. Trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất khoảng 25oC, cao nhất 29oC. Riêng khu vực trung tâm TP.HCM hôm nay cao nhất 28oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng nhẹ. Trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi (diện mưa có xu hướng giảm nhẹ so với 24 giờ qua) và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa lớn, cục bộ có mưa rất lớn. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.


Tin liên quan

Mưa lớn ở TP.HCM: Xe chết máy la liệt, nhiều người té ngã vì ngập sâu

Mưa lớn ở TP.HCM: Xe chết máy la liệt, nhiều người té ngã vì ngập sâu

Trưa 28.10, cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM chìm trong biển nước. Nhiều khu vực ngập sâu, xe cộ chết máy hàng loạt, người dân té ngã khi cố gắng di chuyển qua những đoạn ngập nặng giữa trưa.

Thanh Đa, Bình Quới vẫn ngập đến trưa 25.10: Người dân bơm nước, đắp bao cát

Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà ngập đến nửa đêm, người dân hì hục tát nước

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
