Đời sống Cộng đồng

Thanh Đa, Bình Quới vẫn ngập đến trưa 25.10: Người dân bơm nước, đắp bao cát

Phạm Hữu
Phạm Hữu
25/10/2025 15:03 GMT+7

Sau đợt ngập sâu tối 24.10 do triều cường dâng cao, đến trưa 25.10, nhiều hộ dân ở Thanh Đa và khu du lịch Bình Quới 2 (TP.HCM) vẫn miệt mài bơm nước, đắp bao cát chống ngập.

Khoảng 18 giờ hôm qua 24.10, triều cường dâng cao, nước từ sông Sài Gòn tràn qua bờ đê khiến khu vực bán đảo Thanh Đa (TP.HCM) ngập sâu. Đoạn đường quanh khu chung cư Thanh Đa chìm trong "biển nước", có nơi ngập hơn 1 m.

Dòng nước cuồn cuộn tràn vào nhà người dân, các con hẻm và tầng trệt chung cư, khiến người dân phải kê cao đồ đạc, dọn dẹp để chạy... ngập nước. Xe máy chết máy hàng loạt, người dân phải lội nước đến đầu gối. Đến khoảng 19 giờ, mức triều cường đạt đỉnh, khu vực ven bờ đê càng ngập sâu hơn.

Khu vực đoạn gần phà Bình Quới bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ triều cường. Từ đêm qua, nước ngập rất sâu, tràn vào nhà người dân và kéo dài đến tận trưa nay 25.10. Còn tại khu du lịch Bình Quới 2, thiệt hại được đánh giá khá nặng nề. Nước ngập bao trùm toàn bộ khu du lịch như: nhà hàng, khu lưu trú, vui chơi… Đến trưa, tình trạng ngập tại đây vẫn còn, chỗ sâu nhất đến hơn 1 m.

Ngập nước tại Thanh Đa và Bình Quới: Người dân khẩn trương ứng phó với triều cường - Ảnh 1.

Đến giữa trưa 25.10, nhiều căn nhà ở khu Thanh Đa vẫn còn ngập sau đợt triều cường dâng cao vào chiều 24.10

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngập nước tại Thanh Đa và Bình Quới: Người dân khẩn trương ứng phó với triều cường - Ảnh 2.

Khu đất số 580 đường Bình Quới, gồm 5 căn nhà, bị ngập nặng. Chị Quách Bảo Trâm cho biết tối qua 24.10, nước dâng rất bất ngờ không kịp trở tay. Mọi thứ bị nhấn chìm trong khoảng 15 phút. Đến khuya nhà vẫn trong cảnh ngập buộc mọi người phải di tản tìm nơi ngủ tạm. Có người ngủ ngay trên lề đường phía trước nhà

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngập nước tại Thanh Đa và Bình Quới: Người dân khẩn trương ứng phó với triều cường - Ảnh 3.

Người dân trong nhà 580 gấp rút bơm nước chống ngập để sớm trở lại cuộc sống

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngập nước tại Thanh Đa và Bình Quới: Người dân khẩn trương ứng phó với triều cường - Ảnh 4.

Gần đó là nhà của bà Nguyễn Thị Nga cũng bị ngập từ chiều tối qua cho đến trưa nay 25.10. Trong ảnh là cảnh sinh hoạt trong cảnh ngập nước này trong những ngày qua

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngập nước tại Thanh Đa và Bình Quới: Người dân khẩn trương ứng phó với triều cường - Ảnh 5.

Đối diện nhà những hộ dân nói trên là khu du lịch Bình Quới 2 cũng vẫn đang chìm trong "biển nước"

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngập nước tại Thanh Đa và Bình Quới: Người dân khẩn trương ứng phó với triều cường - Ảnh 6.

Hầu hết khu du lịch này đều bị nước bao phủ. Đến buổi trưa vẫn chưa có dấu hiệu nước rút

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngập nước tại Thanh Đa và Bình Quới: Người dân khẩn trương ứng phó với triều cường - Ảnh 7.

Ở nhiều nơi trong khu du lịch, nước ngập sâu, hoạt động kinh doanh ngưng trệ

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngập nước tại Thanh Đa và Bình Quới: Người dân khẩn trương ứng phó với triều cường - Ảnh 8.

Khu vui chơi của trẻ em chìm trong nước, thậm chí có nơi nước ngập sâu lên đến 1 m

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngập nước tại Thanh Đa và Bình Quới: Người dân khẩn trương ứng phó với triều cường - Ảnh 9.

Nhân viên tại khu du lịch này phải di chuyển bằng xuồng để dọn dẹp, khắc phục hậu quả của triều cường

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngập nước tại Thanh Đa và Bình Quới: Người dân khẩn trương ứng phó với triều cường - Ảnh 10.

Nhân viên khu du lịch đắp bao cát cao khoảng 1,5 m để ngăn triều cường

ẢNH: PHẠM HỮU


Khám phá thêm chủ đề

triều cường dâng cao Triều cường dự báo thời tiết Đường Bình Quới ngập nước Bán đảo Thanh Đa sông Sài Gòn
