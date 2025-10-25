Thanh Đa, Bình Quới vẫn ngập đến trưa 25.10: Người dân bơm nước, đắp bao cát

Sau đợt ngập sâu tối 24.10 do triều cường dâng cao, đến trưa 25.10, nhiều hộ dân ở Thanh Đa và khu du lịch Bình Quới 2 (TP.HCM) vẫn miệt mài bơm nước, đắp bao cát chống ngập.
Khoảng 18 giờ hôm qua 24.10, triều cường dâng cao, nước từ sông Sài Gòn tràn qua bờ đê khiến khu vực bán đảo Thanh Đa (TP.HCM) ngập sâu. Đoạn đường quanh khu chung cư Thanh Đa chìm trong "biển nước", có nơi ngập hơn 1 m.
Dòng nước cuồn cuộn tràn vào nhà người dân, các con hẻm và tầng trệt chung cư, khiến người dân phải kê cao đồ đạc, dọn dẹp để chạy... ngập nước. Xe máy chết máy hàng loạt, người dân phải lội nước đến đầu gối. Đến khoảng 19 giờ, mức triều cường đạt đỉnh, khu vực ven bờ đê càng ngập sâu hơn.
Khu vực đoạn gần phà Bình Quới bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ triều cường. Từ đêm qua, nước ngập rất sâu, tràn vào nhà người dân và kéo dài đến tận trưa nay 25.10. Còn tại khu du lịch Bình Quới 2, thiệt hại được đánh giá khá nặng nề. Nước ngập bao trùm toàn bộ khu du lịch như: nhà hàng, khu lưu trú, vui chơi… Đến trưa, tình trạng ngập tại đây vẫn còn, chỗ sâu nhất đến hơn 1 m.
Bình luận (0)