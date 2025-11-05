Sáng nay bão Kalmaegi vào Biển Đông, mạnh cấp 13 hướng về Gia Lai

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, sáng sớm 5.11, bão Kalmaegi đã vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm nay. Lúc 4 giờ sáng, vị trí tâm bão khoảng 11,4 độ vĩ bắc và 119 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 510 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16.



Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 13 di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ.

Khoảng 4 giờ ngày 6.11, tâm bão Kalmaegi (số 13) ở vào khoảng 12,8 độ vĩ bắc và 113,9 độ kinh đông; cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550 km về phía đông đông nam.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8 - 11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17, sóng biển cao 5 - 7 m, vùng gần tâm bão cao 8 - 10 m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 6.11, vùng biển từ TP.Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17; vùng ven biển từ TP.Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão cao 6 - 8 m; biển động mạnh.

Khu vực ven biển từ TP.Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3 - 0,6 m.

Bão Kalmaegi vào Biển Đông, mạnh cấp 13 hướng về Gia Lai

Từ chiều tối 6.11, khu vực ven biển từ TP.Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ chiều tối 6.11, ven biển từ nam Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12, trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, giật cấp 14 - 15.

Từ tối và đêm 6.11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ ngày 6 - 7.11, khu vực từ TP.Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt; khu vực từ nam Quảng Trị đến TP.Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt. Từ ngày 8.11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Khu vực bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa từ ngày 7 - 8.11, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.