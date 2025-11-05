Bão Kalmaegi (bão số 13) đi vào Biển Đông, sóng cao 10 m, biển động dữ dội

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão Kalmaegi đang áp sát Biển Đông. Lúc 1 giờ sáng nay 5.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,3 độ vĩ bắc và 119,9 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc quần đảo Palawan (Philippines), cách đảo Song Tử Tây khoảng 610 km về phía đông.

Dự báo trong sáng nay 5.11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông ẢNH: VNDMS

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 13, tương đương tốc độ gió từ 134 - 149 km/giờ, giật cấp 16. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ. Dự báo trong sáng nay, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, là cơn bão số 13 trong năm nay.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11 - 14 độ vĩ bắc nối với cơn bão Kalmaegi, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8 - 11.

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m. Vùng biển từ nam Quảng Trị - Khánh Hòa gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng cao 2,5 - 3,5 m.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17. Biển động dữ dội, sóng cao 5 - 7 m; vùng gần tâm bão sóng cao 8 - 10 m.

Dự báo từ gần sáng mai 6.11, vùng biển từ Đà Nẵng - Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17. Vùng ven biển từ Huế - Đắk Lắk sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 6 - 8 m, biển động dữ dội.

Bão Kalmaegi gây mưa lớn từ ngày mai 6.11, có nơi trên 600 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên cấp 14, sau đó đi vào đất liền các tỉnh nam Trung bộ.

Dự báo từ chiều tối mai 6.11, trên đất liền ven biển từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14 - 15.

Từ tối và đêm mai 6.11, phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bắt đầu từ ngày mai, bão Kalmaegi gây mưa lớn diện rộng từ Đà Nẵng - Đắk Lắk, với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt. Khu vực từ nam Quảng Trị - Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt.

Dự báo trong ngày 7 - 8.11, từ bắc Quảng Trị - Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, hoàn lưu bão Kalmaegi (bão số 13) nguy cơ gây ra mưa có cường độ lớn, lượng mưa trên 200 mm/3 giờ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, người dân các tỉnh nam Trung bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão Kalmaegi đổ bộ.