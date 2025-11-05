Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự
Dự báo thời tiết hôm nay 5.11

Bão Kalmaegi (bão số 13) đi vào Biển Đông, sóng cao 10 m, biển động dữ dội

Phan Hậu
Phan Hậu
05/11/2025 06:25 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 5.11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, là cơn bão số 13 trong năm nay. Vùng gần tâm bão, biển động dữ dội, sóng cao đến 10 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão Kalmaegi đang áp sát Biển Đông. Lúc 1 giờ sáng nay 5.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,3 độ vĩ bắc và 119,9 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc quần đảo Palawan (Philippines), cách đảo Song Tử Tây khoảng 610 km về phía đông.

Bão Kalmaegi (bão số 13) đi vào Biển Đông, sóng cao 10 m, biển động dữ dội- Ảnh 1.

Dự báo trong sáng nay 5.11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông

ẢNH: VNDMS

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 13, tương đương tốc độ gió từ 134 - 149 km/giờ, giật cấp 16. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ. Dự báo trong sáng nay, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, là cơn bão số 13 trong năm nay.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11 - 14 độ vĩ bắc nối với cơn bão Kalmaegi, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8 - 11.

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m. Vùng biển từ nam Quảng Trị - Khánh Hòa gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng cao 2,5 - 3,5 m.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17. Biển động dữ dội, sóng cao 5 - 7 m; vùng gần tâm bão sóng cao 8 - 10 m.

Dự báo từ gần sáng mai 6.11, vùng biển từ Đà Nẵng - Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17. Vùng ven biển từ Huế - Đắk Lắk sóng biển cao  4 - 6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 6 - 8 m, biển động dữ dội.

Bão Kalmaegi gây mưa lớn từ ngày mai 6.11, có nơi trên 600 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên cấp 14, sau đó đi vào đất liền các tỉnh nam Trung bộ.

Dự báo từ chiều tối mai 6.11, trên đất liền ven biển từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14 - 15.

Từ tối và đêm mai 6.11, phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bắt đầu từ ngày mai, bão Kalmaegi gây mưa lớn diện rộng từ Đà Nẵng - Đắk Lắk, với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt. Khu vực từ nam Quảng Trị - Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt. 

Dự báo trong ngày 7 - 8.11, từ bắc Quảng Trị - Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, hoàn lưu bão Kalmaegi (bão số 13) nguy cơ gây ra mưa có cường độ lớn, lượng mưa trên 200 mm/3 giờ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, người dân các tỉnh nam Trung bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Tin liên quan

Dự báo thời điểm bão Kalmaegi gây mưa lớn, gió mạnh ở miền Trung

Dự báo thời điểm bão Kalmaegi gây mưa lớn, gió mạnh ở miền Trung

Bão Kalmaegi (bão số 13) có đường đi, tác động tương tự với cơn bão số số 12 (bão Damrey) năm 2017 và cơn bão số 9 (bão Molave) năm 2018, sẽ gây ra gió mạnh, mưa lớn ở miền Trung trong những ngày tới.

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi bão số 13 mưa lớn Biển Đông dự báo thời tiết hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận