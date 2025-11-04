Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dự báo thời điểm bão Kalmaegi gây mưa lớn, gió mạnh ở miền Trung

Phan Hậu
Phan Hậu
04/11/2025 19:08 GMT+7

Bão Kalmaegi (bão số 13) có đường đi, tác động tương tự với cơn bão số số 12 (bão Damrey) năm 2017 và cơn bão số 9 (bão Molave) năm 2018, sẽ gây ra gió mạnh, mưa lớn ở miền Trung trong những ngày tới.

Chiều 4.11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đã chia sẻ thông tin nhận định về tác động của bão Kalmaegi đến thời tiết đất liền Việt Nam, trong đó có diễn biến mưa lớn diện rộng ở miền Trung.

Dự báo thời điểm bão Kalmaegi gây mưa lớn, gió mạnh ở miền Trung- Ảnh 1.

Ông Mai Văn Khiêm chia sẻ thông tin dự báo bão Kalmaegi chiều 4.11

ẢNH: H.L

Theo ông Khiêm, sáng sớm mai 5.11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, là cơn bão số 13 trong năm nay.

Khoảng chiều 6.11, bão sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung. Đến đêm cùng ngày, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. 

Trong đó, vùng ven biển có thể có gió bão mạnh từ cấp 10 - 12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7 - 9, giật cấp 13 - 14. Mưa lớn từ đêm 6 - 9.11, khu vực mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị - Đắk Lắk.

Dự báo chi tiết thời điểm có gió mạnh, ông Mai Văn Khiêm cho biết, từ chiều tối 6.11, trên đất liền ven biển từ nam Quảng Trị (Quảng Bình cũ) đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. 

Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12, (trong tâm gió mạnh là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14 - 15.

Dự báo từ tối và đêm 6.11, phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Thủ tướng chỉ đạo 8 tỉnh ứng phó khẩn bão Kalmaegi, lường trước kịch bản xấu nhất

Bão Kalmaegi gây mưa lớn trên 600 mm

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, không giống như cơn bão số 12 có tác động của không khí lạnh gây mưa lớn, hiện nay không khí lạnh đang suy yếu, đến ngày 6 - 7.11 chưa có dấu hiệu tăng cường trở lại. Ngoài ra, thời gian này hoạt động của đới gió đông không mạnh nên mưa lớn ở miền Trung những ngày tới chủ yếu do hoàn lưu xa của bão Kalmaegi.

Dự báo từ ngày 6 - 7.11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to, từ 200 - 400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt.

Dự báo thời điểm bão Kalmaegi gây mưa lớn, gió mạnh ở miền Trung- Ảnh 2.

Dự báo đường đi của bão Kalmaegi trong những ngày tới

ẢNH: NCHMF

Khu vực từ nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt, có nơi trên 450 mm/đợt. 

Từ ngày 7 - 8.11, khu vực bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo: bão Kalmaegi có hoàn lưu rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

"Bão Kalmaegi có đường đi và tác động tương tự với bão số 12 (bão Damrey) năm 2017 và bão số 9 (bão Molave) năm 2018, cần tiếp tục theo dõi cường độ và hướng di chuyển, vùng tâm mưa lớn và lượng mưa do bão... còn biến động trong những ngày tới", ông Khiêm lưu ý.

