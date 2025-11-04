Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sáng sớm mai 5.11, bão Kalmaegi vào Biển Đông, sẽ mạnh lên cấp 14

Phan Hậu
Phan Hậu
04/11/2025 15:06 GMT+7

Bão Kalmaegi đang ở cường độ gió mạnh cấp 13, giật cấp 16 và dự báo trong sáng sớm mai 5.11 sẽ đi vào Biển Đông, là cơn bão số 13 trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 13 giờ hôm nay 4.11, tâm bão Kalmaegi ở vị trí vào khoảng 10,7 độ vĩ bắc và 122,0 độ kinh đông, trên khu vực miền Trung Philippines. 

Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất ở cấp 13, tương đương tốc độ từ 134 - 149 km/giờ, giật cấp 16. Bão đang di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Sáng sớm mai 5.11, bão Kalmaegi vào Biển Đông, sẽ mạnh lên cấp 14- Ảnh 1.

Dự báo sáng sớm mai 5.11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông

ẢNH: NCHMF

Dự báo sáng sớm mai 5.11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, trở thành bão số 13 và tiếp tục mạnh lên. 

Khoảng 7 giờ ngày 5.11, tâm bão Kalmaegi ở vị trí 11,5 độ vĩ bắc và 118,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông. Vùng gần tâm bão cường độ gió cấp 13, giật cấp 16. Dự báo đến ngày 6.11, bão Kalmaegi mạnh lên cấp 14, giật cấp 17.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng bão Kalmaegi, từ chiều nay 4.11, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 15 - 16. Sóng biển cao 5 - 7 m, biển động dữ dội.

Dự báo từ ngày 5 - 6.11, vùng biển giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12 - 14, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 8 - 10 m, biển động dữ dội.

Ứng phó bão Kalmaegi chủ động, từ sớm từ xa

Trong công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ngày 4.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bão Kalmaegi là cơn bão có cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Dự báo khoảng từ tối hoặc đêm 6.11, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15. Khu vực Tây nguyên cũ có thể xảy ra gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11; từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có thể mưa lớn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, KH-CN, GD-ĐT, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (khu vực dự kiến bão có thể ảnh hưởng trực tiếp) tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ứng phó bão Kalmaegi, mưa lũ sau bão theo phương châm "chủ động, từ sớm từ xa", "đắt lo ế mừng", với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

