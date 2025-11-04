Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự
Dự báo thời tiết hôm nay 4.11

Bão Kalmaegi mạnh lên cấp 13, mưa lớn miền Trung giảm dần

Phan Hậu
Phan Hậu
04/11/2025 06:47 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 4.11, bão Kalmaegi đã mạnh lên cấp 13. Miền Trung mưa lớn giảm dần nhưng nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh từ Hà Tĩnh - Gia Lai.

Dự báo thời tiết hôm nay 4.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 1 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,6 độ vĩ bắc; 124,6 độ kinh đông trên khu vực miền Trung Philippines. Cường độ bão tiếp tục mạnh hơn, trong 24 giờ vừa qua, bão liên tục tăng 2 cấp. Hiện nay, vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất đạt cấp 13, tương đương tốc độ từ 134 - 149 km/giờ, giật cấp 16. Bão đang di chuyển theo hướng tây với tốc độ nhanh khoảng 25 km/giờ.

Bão Kalmaegi mạnh lên cấp 13, mưa lớn miền Trung giảm dần- Ảnh 1.

Bão Kalmaegi đã mạnh lên cấp 13 trước khi tiến vào Biển Đông

ẢNH: VNDMS

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều ngày 4.11, mưa lớn ở miền Trung có xu hướng giảm dần. 

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, từ TP.Huế - phía đông Quảng Ngãi, cao nguyên miền Trung và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 15 - 35 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Tuy nhiên các tỉnh miền Trung, đặc biệt là khu vực vùng núi từ Hà Tĩnh - Gia Lai có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai. Khi trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, miền Trung đã xảy ra mưa lũ rất lớn, đất đã bão hòa.

Miền Trung mưa lớn trở lại từ ngày 6.11 do ảnh hưởng bão Kalmaegi

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Trung giảm mưa trong 2 ngày tới, từ 4 - 6.11. Dự báo từ đêm 6.11 trở đi, mưa lớn sẽ quay trở lại do tác động của bão Kalmaegi.

Hiện nay, bão Kalmaegie trên vùng biển miền Trung Philippines có cường độ rất mạnh, di chuyển rất nhanh hướng về Biển Đông. Dự báo đến ngày 5.11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, là cơn bão số 13 trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, hoàn lưu bão có khả năng gây ra mưa lớn diện rộng từ đêm ngày 6.11 đến ngày 9.11 tại khu vực các tỉnh từ Quảng Trị - Đắk Lắk. Trên các sông từ Quảng Trị - Khánh Hòa nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới.

Qua các dữ liệu dự báo cập nhật đến chiều 3.11, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định, bão Kalmaegi tiếp tục mạnh lên khi đi vào Biển Đông, có thể đạt cường độ trên cấp 13 - 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa. Khoảng từ đêm ngày 6.11, bão Kalmaegi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền từ Đà Nẵng - Khánh Hòa. 

Vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) khả năng có gió mạnh cấp 12 - 13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển khả năng có gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15.

Cục Khí tượng thủy văn lưu ý số liệu quan trắc và dự báo bão Kalmaegi còn có độ bất định nhất định về quỹ đạo, cường độ, hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo bão Kalmaegi trong những ngày tới để chủ động phương án ứng phó.

