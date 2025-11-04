'Đất đã no nước, chỉ cần trận mưa lớn là sạt lở tan hoang'

Chiều tối 3.11, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và ứng phó bão số 13 với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng, ông Bling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang, đã có báo cáo tình hình sạt lở tại địa bàn do mưa lũ.

Theo ông Mia, do mưa lớn gây sạt lở, từ ngày 1.11, cũng như xã Tây Giang, nhiều xã miền núi phía tây Quảng Nam cũ mới bắt đầu kết nối lại được thông tin liên lạc. Nhiều địa phương tại Tây Giang vẫn chưa khôi phục hoàn toàn do hạ tầng giao thông và thông tin bị phá hủy nặng nề.

Miền núi phía tây TP.Đà Nẵng đang đứng trước nỗi lo sạt lở khi bão số 13 chuẩn bị vào ẢNH: S.X

Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang đề xuất, sau khi nước rút cần huy động tổng lực thông tuyến giao thông, tiếp ứng nhiên liệu và xăng dầu cho các vị trí trọng yếu. Ông kiến nghị thành phố và các sở, ngành quan tâm đảm bảo phương tiện, máy móc, nhiên liệu phục vụ công tác khắc phục.

"Để chuẩn bị ứng phó bão số 13, cần dự trữ nhiên liệu sẵn sàng. Nhiều cơ sở, trụ sở cơ quan tại miền núi như TAND, BHXH, Chi cục Thuế… đang bỏ trống nên xã đề xuất cho mượn làm điểm sơ tán dân. Lượng mưa vừa qua rất lớn, đất đã no nước nên chỉ cần trận mưa lớn là sạt lở tan hoang. Do vậy, cần di dời người dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn…", ông Bling Mia nhấn mạnh.

Ông Mia cũng kiến nghị ban bố tình trạng khẩn cấp ở một số địa điểm sạt lở nghiêm trọng để khi sau lũ bão có thể khẩn trương khắc phục ngay.

Lãnh đạo ở vùng xa TP.Đà Nẵng báo cáo trực tuyến trong điện kiện bị cúp điện ẢNH: HOÀNG SƠN

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, cũng nhìn nhận hiện nay nhiều khu vực núi đã no nước, sạt lở diễn biến phức tạp; tại xã Thượng Đức ghi nhận 1 người chết do sạt lở.

Ông Ích cho biết, hiện có 68 điểm ngập tại 31 xã, mực nước trên các sông đã lên trên báo động 3 nên đã kích hoạt lại toàn bộ phương án ứng phó. Ca nô và xuồng máy sẽ được đưa vào các khu vực bị chia cắt, chủ động triển khai các phương án hiệu quả hơn.

Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng kiến nghị, trên hướng núi, lực lượng dân quân cần được bố trí thêm thực phẩm khô, dễ bảo quản, dùng dài ngày; lực lượng vũ trang thành phố đảm bảo không để người dân thiếu đói…

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, thông tin mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng, đặc biệt là các tuyến đường giao thông. Chính quyền xã đã nỗ lực lớn để đảm bảo bà con không bị cô lập dài ngày, tuy nhiên nhiều ngày qua thông tin liên lạc hoàn toàn bị gián đoạn.

Người dân miền núi TP.Đà Nẵng nhặt nhạnh vật dụng sau trận sạt lở núi ẢNH: S.X

Hiện có 3 thôn không đường, không điện, không sóng điện thoại. Quốc lộ 40B chỉ xe máy qua được, ô tô chưa thể lưu thông khiến 5 xã thuộc H.Nam Trà My, Quảng Nam cũ bị ách tắc.

Xã Trà Leng đang sử dụng ghe thuyền cung ứng thực phẩm cho bà con, nhưng đề nghị được hỗ trợ thuyền chuyên dụng để trung chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho các xã khác.

"Xã cũng kiến nghị hỗ trợ mỗi thôn 1 máy phát điện để duy trì liên lạc. Mặc dù đã được hỗ trợ 4 tỉ đồng nhưng thiệt hại quá lớn, xã đang rà soát để đề xuất thêm hỗ trợ khẩn cấp", ông Nghĩa nói.

Vùng núi Đà Nẵng thiệt hại nghiêm trọng do sạt lở

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, cho biết mưa lớn, tại thôn Atêếp xảy ra sạt núi nghiêm trọng, làm 27 hộ bị ảnh hưởng (trong đó 9 hộ sập nhà hoàn toàn, 18 hộ hư hỏng nặng).

Rất may từ ngày 27.10, chính quyền xã và thôn đã vận động di dời khẩn cấp, bố trí dân sống xen ghép với người thân nên không có thiệt hại về người.

Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở vẫn rất cao. Các tuyến đường liên thôn, đường Hồ Chí Minh đều có dấu hiệu sạt trượt núi nghiêm trọng.

Thôn Atêếp (xã Avương) bị cuốn trôi nhiều căn nhà do sạt lở trong đợt mưa lũ vừa qua ẢNH: S.X

Tại thôn Glâu, 22 hộ sinh sống dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đang đối mặt nguy cơ sạt trượt cao. Thôn A Réc đã di dời 17 hộ/42 nhân khẩu vì sạt lở ta luy. Thôn A Téc đang lập phương án bố trí lại dân cư.

"Xã A Vương hiện khan hiếm lương thực, đường sá bị chia cắt. Địa phương đề nghị hỗ trợ 54 tấn gạo cho 16 thôn, bổ sung xăng dầu, nhiên liệu và trang bị điện thoại vệ tinh để UBND xã triển khai công tác chỉ đạo ứng phó thuận lợi. Ngoài ra, xã kiến nghị hỗ trợ sửa chữa kè, đường, mặt bằng dân cư bị hư hại do sạt lở đất", ông Quân nói.

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, cho biết ngay đầu đợt lũ ngày 28.10, sở đã ban hành văn bản về tình huống khẩn cấp đối với hạ tầng giao thông. Sau lũ, 7 tuyến quốc lộ và 20 tuyến tỉnh lộ bị sạt lở, chia cắt, gây khó khăn lớn trong lưu thông.

Hiện Sở Xây dựng cùng các nhà thầu thi công, đơn vị quản lý dự án đã vào cuộc, ưu tiên thông tạm ít nhất một luồng các tuyến sạt lở.

Hạ tầng giao thông miền núi TP.Đà Nẵng bị hư hỏng nghiêm trọng do sạt lở ẢNH: S.X

"Tuyến ĐT606 sạt lở 75 điểm, chỉ cần mưa là tiếp tục sạt. Nặng nề nhất là QL14G, ĐT606 và trục Tam Kỳ – Tiên Lãnh – Nam Bắc Trà My. Tuyến QL40B tại Km 82 đã thông tạm cho xe máy, do trôi cống bản. Tuyến ĐT606 vừa thông ngày 2.11 nhưng đến 3.11 lại tiếp tục sạt do mưa lớn, nước sông dâng cao. Tính đến ngày 3.11, thiệt hại về hạ tầng giao thông ước khoảng hơn 150 tỉ đồng", ông Nam nói.