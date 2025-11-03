Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Đặc biệt rà soát dân cư ở vùng nguy hiểm

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua, đồng thời chuẩn bị ứng phó kịp thời và hiệu quả với bão số 13 cùng hoàn lưu sau bão.

Theo ông Lê Ngọc Quang, mưa lớn do bão số 12 gây ra đã khiến nhiều địa phương trong khu vực, đặc biệt là TP.Huế, Quảng Trị và một số vùng của TP.Đà Nẵng ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng.

"Hiện nay đất đã no nước, khả năng kết dính kém, nên chỉ cần lượng mưa vừa phải cũng có thể gây hậu quả lớn. Chúng ta tuyệt đối không được lơ là, chủ quan hay mất cảnh giác trước cơn bão số 13 sắp tới", ông Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (đứng) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó cơn bão số 13 ẢNH: HOÀNG SƠN

"Tôi cũng đề nghị, trước cơn bão số 13 sắp tới, các đồng chí cần đặc biệt quan tâm đến công tác rà soát dân cư ở những vùng nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, để chủ động di dời, bảo đảm an toàn tính mạng người dân là trên hết, trước hết, theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ", ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Theo ông Quang, vừa qua, một số khu vực miền núi nếu không kịp thời di dời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, có thể bị vùi lấp cả thôn, bản. Do đó, ông đề nghị các ngành chức năng tiếp tục quan tâm, triển khai quyết liệt nội dung này.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng chỉ đạo, sau khi bão và lũ kết thúc, cần rà soát nhanh những khu vực xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống, nơi bị thiệt hại nặng về nhà cửa. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất phương án hỗ trợ, xây dựng lại nhà ở cho bà con tại các vùng bị ảnh hưởng.

Cảnh tượng sạt lở kinh hoàng tại thôn Atếêp, xã Avương trong trận mưa lũ vừa qua ẢNH: S.X

Về lâu dài, cần sớm xây dựng đề án tổng thể, quy hoạch và bố trí lại dân cư ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo an toàn, ổn định đời sống cho người dân.

Ngoài ra, đối với các công trình, khu vực bị sạt lở núi, sạt lở khu dân cư, sạt lở bờ sông, thành phố sẽ tiếp tục báo cáo và đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn kinh phí, triển khai các dự án đầu tư cấp bách để xử lý tình trạng này.

"Kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó hiệu quả với bão số 13 và hoàn lưu sau bão", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu quan tâm đến công tác cấp cứu

Đề cập công tác khắc phục, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu các địa phương đánh giá chính xác tình hình lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và thuốc men, đặc biệt tại những khu vực bị cô lập, vùng sâu vùng xa.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho vùng cao TP.Đà Nẵng ẢNH: S.X

Thành phố sẽ báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính để mở kho dự trữ quốc gia, cấp phát gạo kịp thời. Bên cạnh đó, cần huy động các nguồn xã hội hóa để cung cấp thực phẩm thiết yếu như cá khô, thịt hộp, xăng dầu.., đảm bảo sức khỏe người dân trong điều kiện mưa lũ kéo dài.

Đối với công tác y tế và cứu hộ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý: "Trong mưa lũ, nhu cầu cấp cứu người dân tăng cao, nếu không ứng cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cần phát huy tối đa lực lượng và phương tiện y tế, đặc biệt tại các địa bàn khó tiếp cận".

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin liên lạc, yêu cầu bảo đảm sóng, đường truyền tại các khu vực có nguy cơ cô lập để chỉ đạo kịp thời, tránh tình trạng mất liên lạc đồng nghĩa mất chỉ huy.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng chỉ đạo xây dựng lại nhà người dân bị vùi lấp sau sạt lở ẢNH: S.X

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đặc biệt cảnh báo tình trạng tung tin giả, xuyên tạc, kích động trong thời điểm mưa lũ, gây hoang mang dư luận. Ông đề nghị Ban Tuyên giáo, Sở VH-TT-DL cùng các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để tung tin sai sự thật.