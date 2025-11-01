Đăng tin sai sự thật về tiệm vàng, nam thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Công an xã Long Thành (Đồng Nai) vừa xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với P.T.T (35 tuổi, ở phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, trước thuộc tỉnh Đắk Nông cũ) về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" trên mạng xã hội.

Công an xã Long Thành phối hợp Công an phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng làm việc với người đàn ông ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, Công an xã Long Thành tiếp nhận đơn của Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc đá quý Kim Ton Long Thành, về việc 2 nhóm Facebook "Giá Vàng Kim Ton" và "Giá vàng Kim Ton - Long Thành" đăng tải nhiều nội dung, bình luận không đúng sự thật, ảnh hưởng uy tín và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, liên quan đến tài khoản mạng xã hội ẩn danh, Công an xã Long Thành đã tập trung xác minh, truy vết dấu vết điện tử của các tài khoản quản trị nhóm. Qua đó xác định, người điều hành là P.T.T (ở phường Bắc Gia Nghĩa).

Ngày 27.10, tổ công tác Công an xã Long Thành đã đến Lâm Đồng, phối hợp với Công an phường Bắc Gia Nghĩa xác minh và làm việc với P.T.T.

P.T.T đã thừa nhận là người lập và quản trị các nhóm "Giá vàng Kim Ton", "Giá vàng Kim Ton - Long Thành" bằng các tài khoản "H.Đ", "T.K", "M.H" với hàng chục nghìn thành viên. Mục đích lập nhóm để thu hút lượt theo dõi, câu tương tác.

Công an xã Long Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.T.T và ra quyết định xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng.







