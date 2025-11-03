Ứng phó bão số 13 Kalmaegi: Người dân Đắk Lắk gia cố nhà cửa, di dời bè nuôi tôm hùm

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Kalmaegi, người dân tại thôn Hội Sơn, xã Ô Loan, Đắk Lắk (thuộc xã An Hòa Hải, Phú Yên cũ) khẩn trương gia cố nhà cửa, di dời lồng bè nuôi tôm đến vùng nuôi Đầm Môn (Khánh Hòa) để ứng phó bão.

Người dân tại vùng nuôi tôm Hòn Yến, xã Ô Loan, Đắk Lắk (xã An Hòa Hải, H.Tuy An, Phú Yên cũ) kéo lồng nuôi lên bờ, di dời tôm hùm đến vùng nuôi an toàn ẢNH: CTV

Chị Nguyễn Thị Yến (32 tuổi, ở thôn Hội Sơn) cho biết: "Sáng nay gia đình tôi cùng bà con hàng xóm xung quanh hỗ trợ nhau xúc cát cho vào các bao tải nhỏ chèn hai bên mép mái nhà để tránh tốc mái khi gió mạnh. Ở sát biển nên chúng tôi rất lo lắng trước diễn biến phức tạp của bão, chỉ mong bảo vệ được tính mạng và tài sản".

Không những dùng bao tải đựng cát để lên mái nhà, nhiều người dân còn cẩn thận hơn khi dùng dây thừng để giằng mái, gia cố phần rường cột cho chắc chắn. Không chỉ người dân trên bờ bận rộn ứng phó bão, ngư dân ven bờ nuôi tôm hùm cũng chạy đua thời gian di dời tôm hùm đến vùng nuôi an toàn.

Người dân tại thôn Hội Sơn, xã Ô Loan tất bật chủ động ứng phó bão số 13 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Các biện pháp gia cố nhà như dùng bao tải cát, giằng dây thừng được người dân sử dụng ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo số liệu thống kê từ Chi cục Thủy sản Đắk Lắk, phía đông tỉnh hiện có hơn 175.000 lồng nuôi tôm hùm, tập trung tại 4 vùng nuôi lớn gồm vịnh Xuân Đài, đầm Cù Mông, An Hòa Hải và vịnh Vũng Rô (Phú Yên cũ). Để chủ động ứng phó mưa bão, người dân vùng nuôi tại Hòn Yến, xã Ô Loan (xã An Hòa Hải, H.Tuy An cũ) đã chủ động di dời tôm hùm giống và thịt đến vùng nuôi Đầm Môn, Khánh Hòa để tránh thiệt hại.

Ông Trần Văn Phúc, hộ nuôi tôm hùm tại Hòn Yến cho biết: "Sáng sớm nay tôi cùng bà con đã bắt đầu di dời tôm giống đến vùng nuôi Đầm Môn. Lồng nuôi được kéo vào bờ để tránh sóng lớn. Nếu bão vào, sóng mạnh có thể đánh ngộp tôm, làm đứt trôi cả hệ thống lồng nuôi".

Người dân ven biển tỉnh Đắk Lắk chủ động gia cố nhà ứng phó bão ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Những bao tải cát được trưng dụng để bảo vệ mái nhà ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Trước đó, vào ngày 2.11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Đối với khu vực biển và ven biển, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, quản lý tàu thuyền, không để ngư dân ra khơi, đồng thời hướng dẫn neo đậu, gia cố lồng bè tránh bão. Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp kiểm tra, tham mưu việc cấm biển khi cần thiết, đồng thời sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Trên đất liền, chính quyền các địa phương được yêu cầu rà soát các khu vực có nguy cơ lũ ống, sạt lở đất, ngập sâu; chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ". Công tác bảo vệ hồ đập, đê điều, khu sản xuất và thu hoạch nông sản trước bão cũng đang được khẩn trương triển khai.