Ứng phó bão số 13 Kalmaegi: Người dân Đắk Lắk gia cố nhà cửa, di dời bè nuôi tôm hùm

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Kalmaegi, người dân tại thôn Hội Sơn, xã Ô Loan, Đắk Lắk (thuộc xã An Hòa Hải, Phú Yên cũ) khẩn trương gia cố nhà cửa, di dời lồng bè nuôi tôm đến vùng nuôi Đầm Môn (Khánh Hòa) để ứng phó bão.
Chị Nguyễn Thị Yến (32 tuổi, ở thôn Hội Sơn) cho biết: "Sáng nay gia đình tôi cùng bà con hàng xóm xung quanh hỗ trợ nhau xúc cát cho vào các bao tải nhỏ chèn hai bên mép mái nhà để tránh tốc mái khi gió mạnh. Ở sát biển nên chúng tôi rất lo lắng trước diễn biến phức tạp của bão, chỉ mong bảo vệ được tính mạng và tài sản".
Không những dùng bao tải đựng cát để lên mái nhà, nhiều người dân còn cẩn thận hơn khi dùng dây thừng để giằng mái, gia cố phần rường cột cho chắc chắn. Không chỉ người dân trên bờ bận rộn ứng phó bão, ngư dân ven bờ nuôi tôm hùm cũng chạy đua thời gian di dời tôm hùm đến vùng nuôi an toàn.
Theo số liệu thống kê từ Chi cục Thủy sản Đắk Lắk, phía đông tỉnh hiện có hơn 175.000 lồng nuôi tôm hùm, tập trung tại 4 vùng nuôi lớn gồm vịnh Xuân Đài, đầm Cù Mông, An Hòa Hải và vịnh Vũng Rô (Phú Yên cũ). Để chủ động ứng phó mưa bão, người dân vùng nuôi tại Hòn Yến, xã Ô Loan (xã An Hòa Hải, H.Tuy An cũ) đã chủ động di dời tôm hùm giống và thịt đến vùng nuôi Đầm Môn, Khánh Hòa để tránh thiệt hại.
Ông Trần Văn Phúc, hộ nuôi tôm hùm tại Hòn Yến cho biết: "Sáng sớm nay tôi cùng bà con đã bắt đầu di dời tôm giống đến vùng nuôi Đầm Môn. Lồng nuôi được kéo vào bờ để tránh sóng lớn. Nếu bão vào, sóng mạnh có thể đánh ngộp tôm, làm đứt trôi cả hệ thống lồng nuôi".
Trước đó, vào ngày 2.11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Đối với khu vực biển và ven biển, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, quản lý tàu thuyền, không để ngư dân ra khơi, đồng thời hướng dẫn neo đậu, gia cố lồng bè tránh bão. Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp kiểm tra, tham mưu việc cấm biển khi cần thiết, đồng thời sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.
Trên đất liền, chính quyền các địa phương được yêu cầu rà soát các khu vực có nguy cơ lũ ống, sạt lở đất, ngập sâu; chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ". Công tác bảo vệ hồ đập, đê điều, khu sản xuất và thu hoạch nông sản trước bão cũng đang được khẩn trương triển khai.
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 7 giờ ngày 3.11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,7 độ vĩ bắc; 129,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89-102km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ nhanh khoảng 25km/giờ.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cường độ ổn định, sau suy yếu dần.
Từ khoảng chiều ngày 4.11, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động dữ dội.
Trong khoảng ngày 5.11 - 6.11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12 - 14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8 - 10 m. Biển động dữ dội.
