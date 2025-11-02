Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hai cha con tử vong chưa rõ nguyên nhân ở Đắk Lắk

Hữu Tú
Hữu Tú
02/11/2025 12:00 GMT+7

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến hai cha con tử vong trên địa bàn xã Tam Giang (Đắk Lắk).

Ngày 2.11, thông tin từ UBND xã Tam Giang, Đắk Lắk (thuộc H.Krông Năng, Đắk Lắk cũ) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai cha con tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông T.C.G (50 tuổi) và T.C.T (29 tuổi, con trai ông G.) cùng trú tại xã Tam Giang.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1.11, người dân phát hiện ông G. nằm gục trước cửa nhà, trên người có nhiều vết thương và bên cạnh có một vật giống con dao.

- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân hai cha con tử vong ở Đắk Lắk

ẢNH: T.X

Sau đó, người dân vội đưa ông G. đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên người này đã tử vong.

Đến sáng nay 2.11, lực lượng chức năng phát hiện anh T. tử vong trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng, cách nhà khoảng 400 m.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

