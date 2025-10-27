Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ sập nhà khiến 2 người tử vong ở Đắk Lắk: Công an làm rõ nguyên nhân

Hữu Tú
Hữu Tú
27/10/2025 19:59 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà trên địa bàn tỉnh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Ngày 27.10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Cùng ngày, người thân, người dân đã tiễn đưa 2 cha con ông Y.Ô.K (42 tuổi) và con gái H.H.N. (11 tuổi, cùng ở xã Yang Mao, Đắk Lắk; thuộc H.Krông Bông, Đắk Lắk cũ ), 2 nạn nhân  tử vong trong vụ sập nhà, về nơi an nghỉ.

Công an làm rõ vụ sập nhà khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân bị đất đá vùi lấp

ẢNH: T.X

Ông Y Ngọc Niê, Trưởng buôn Mnang Tar cho biết, ngày 25.10, trời mưa rất to, bức tường chắn đất bất ngờ đổ sập vào nhà ông K. khiến 2 cha con ông tử vong và 3 người bị thương nhẹ.

Ông Y Ngọc Niê cho hay, gia cảnh ông K. thuộc diện hộ nghèo. Cách đây vài tháng, vợ ông K. qua đời. Ông K. phải làm nhiều công việc để có chi phí trang trải cuộc sống, nuôi 3 người con ăn học.

Theo ông Y Ngọc Niê, sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, chính quyền địa phương, người dân đã đến chia buồn cùng gia đình trước sự mất mát to lớn. Ngoài ra, một số nhà hảo tâm đã cùng kêu gọi hỗ trợ để lo hậu sự cho cha con ông K. được chu toàn.

Lãnh đạo UBND xã Yang Mao cho biết, bức tường chắn đất bất ngờ bị sập được xây dựng cách đây vài tháng. Nguyên nhân vụ sập tường đang được cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Công an làm rõ vụ sập nhà khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 2.

Hiện trường vụ sập nhà khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 25.10, theo báo cáo của UBND xã Yang Mao, Đắk Lắk, trên địa bàn buôn Mang Ta xảy ra 1 vụ sập nhà làm 2 người tử vong, 3 người bị thương. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 25.10, tường chắn đất của nhà hàng xóm bất ngờ sập đổ vào nhà ông Y.Ô.K khiến công trình bị hư hỏng hoàn toàn. Vụ sập nhà khiến ông Y.Ô.K và con gái 11 tuổi bị vùi lấp, tử vong. Ngoài ra, còn có 3 người bị thương nhẹ vì tai nạn sập nhà.

Tin liên quan

Đắk Lắk: Sập nhà khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Đắk Lắk: Sập nhà khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Một vụ sập nhà xảy ra ở Đắk Lắk khi tường chắn của nhà hàng xóm bất ngờ đổ sập, vùi lấp khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

sập nhà tử vong Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận