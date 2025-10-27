Vụ sập nhà khiến 2 người tử vong ở Đắk Lắk: Công an làm rõ nguyên nhân

Ngày 27.10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Cùng ngày, người thân, người dân đã tiễn đưa 2 cha con ông Y.Ô.K (42 tuổi) và con gái H.H.N. (11 tuổi, cùng ở xã Yang Mao, Đắk Lắk; thuộc H.Krông Bông, Đắk Lắk cũ ), 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập nhà, về nơi an nghỉ.

Cơ quan chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân bị đất đá vùi lấp ẢNH: T.X

Ông Y Ngọc Niê, Trưởng buôn Mnang Tar cho biết, ngày 25.10, trời mưa rất to, bức tường chắn đất bất ngờ đổ sập vào nhà ông K. khiến 2 cha con ông tử vong và 3 người bị thương nhẹ.

Ông Y Ngọc Niê cho hay, gia cảnh ông K. thuộc diện hộ nghèo. Cách đây vài tháng, vợ ông K. qua đời. Ông K. phải làm nhiều công việc để có chi phí trang trải cuộc sống, nuôi 3 người con ăn học.

Theo ông Y Ngọc Niê, sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, chính quyền địa phương, người dân đã đến chia buồn cùng gia đình trước sự mất mát to lớn. Ngoài ra, một số nhà hảo tâm đã cùng kêu gọi hỗ trợ để lo hậu sự cho cha con ông K. được chu toàn.

Lãnh đạo UBND xã Yang Mao cho biết, bức tường chắn đất bất ngờ bị sập được xây dựng cách đây vài tháng. Nguyên nhân vụ sập tường đang được cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Hiện trường vụ sập nhà khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 25.10, theo báo cáo của UBND xã Yang Mao, Đắk Lắk, trên địa bàn buôn Mang Ta xảy ra 1 vụ sập nhà làm 2 người tử vong, 3 người bị thương. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 25.10, tường chắn đất của nhà hàng xóm bất ngờ sập đổ vào nhà ông Y.Ô.K khiến công trình bị hư hỏng hoàn toàn. Vụ sập nhà khiến ông Y.Ô.K và con gái 11 tuổi bị vùi lấp, tử vong. Ngoài ra, còn có 3 người bị thương nhẹ vì tai nạn sập nhà.