Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đắk Lắk: Sập nhà khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Hữu Tú
Hữu Tú
25/10/2025 16:57 GMT+7

Một vụ sập nhà xảy ra ở Đắk Lắk khi tường chắn của nhà hàng xóm bất ngờ đổ sập, vùi lấp khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Ngày 25.10, theo báo cáo của UBND xã Yang Mao, Đắk Lắk (thuộc H.Krông Bông, Đắk Lắk cũ), trên địa bàn buôn Mang Ta xảy ra 1 vụ sập nhà làm 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, tường chắn đất của nhà hàng xóm đang thi công bất ngờ sập đổ vào nhà ông Y.Ô.K., khiến công trình bị hư hỏng hoàn toàn. Vụ sập nhà khiến ông Y.Ô.K. (42 tuổi) và con gái H.H.N. (11 tuổi) bị vùi lấp, dẫn đến tử vong. Ngoài ra, còn có 3 người bị thương nhẹ.

Tường chắn đất gây sập nhà hàng xóm: 2 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 1.

Vụ sập nhà ở Đắk Lắk khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đang kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại khu vực nên kịp thời phối hợp cùng người dân đào bới, sử dụng máy xúc đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã động viên, thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho gia đình số tiền 10 triệu đồng để lo hậu sự cho 2 nạn nhân.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cùng người nhà nạn nhân để làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Tin liên quan

Bình Dương: Thông tin mới nhất về vụ sập nhà xưởng làm 3 người tử vong

Bình Dương: Thông tin mới nhất về vụ sập nhà xưởng làm 3 người tử vong

Đầu giờ chiều 17.4, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Bình Dương thông tin ban đầu về vụ sập nhà xưởng trong khu công nghiệp làm 3 công nhân xây dựng tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

sập nhà tử vong Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận