Đắk Lắk: Sập nhà khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Ngày 25.10, theo báo cáo của UBND xã Yang Mao, Đắk Lắk (thuộc H.Krông Bông, Đắk Lắk cũ), trên địa bàn buôn Mang Ta xảy ra 1 vụ sập nhà làm 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, tường chắn đất của nhà hàng xóm đang thi công bất ngờ sập đổ vào nhà ông Y.Ô.K., khiến công trình bị hư hỏng hoàn toàn. Vụ sập nhà khiến ông Y.Ô.K. (42 tuổi) và con gái H.H.N. (11 tuổi) bị vùi lấp, dẫn đến tử vong. Ngoài ra, còn có 3 người bị thương nhẹ.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đang kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại khu vực nên kịp thời phối hợp cùng người dân đào bới, sử dụng máy xúc đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã động viên, thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho gia đình số tiền 10 triệu đồng để lo hậu sự cho 2 nạn nhân.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cùng người nhà nạn nhân để làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.