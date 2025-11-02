Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đi dự tân gia về, một phụ nữ bị nước lũ cuốn tử vong ở Lâm Đồng

Lâm Viên
Lâm Viên
02/11/2025 11:07 GMT+7

Một phụ nữ đi dự tân gia trên đường về nhà gặp mưa lớn bị trượt chân xuống mương nước, bị nước lũ cuốn tử vong.

Ngày 2.11, UBND xã Đinh Văn Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra việc một phụ nữ 51 tuổi bị nước lũ cuốn tử vong. Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 17 giờ 30 ngày 1.11 tại thôn Tân Hòa, xã Đinh Văn Lâm Hà.

Lâm Đồng thêm một phụ nữ bị lũ cuốn tử vong - Ảnh 1.

Thời điểm tìm kiếm người phụ nữ bị lũ cuốn ở thôn Tân Hòa, xã Đinh Văn Lâm Hà (Lâm Đồng)

ẢNH: CTV

Vào thời điểm trên, sau khi đi dự tân gia người thân tại thôn Tân Hòa, bà L.T.T (51 tuổi, ở thôn Tân Đức, xã Đinh Văn Lâm Hà) đi bộ về nhà thì gặp mưa lớn. Khi băng qua đoạn đường có mương nước ven đường, bà T. không may trượt chân xuống mương, bị dòng nước lũ cuốn tử vong.

Ngay khi nhận tin báo, UBND xã Đinh Văn Lâm Hà đã huy động lực lượng công an, dân quân và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí xảy ra trượt chân một đoạn khá xa.

Lâm Đồng thêm một phụ nữ bị lũ cuốn tử vong - Ảnh 2.

Ngập lụt ở thôn Định An, xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng

ẢNH: CTV

Cũng trong đêm 1.11, do mưa lớn nên đập thủy điện Đa Nhim (xã D'Ran, Lâm Đồng) tiếp tục xả lũ với lưu lượng từ 50 m3/giây lên 100 m3/giây. Do đó, QL20 đoạn qua thôn Định An xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) bị ngập sâu hơn 50 cm và kéo dài khoảng 1 km, các khu dân cư ở thôn Định An, K'Rèn, K'Long (xã Hiệp Thạnh) tiếp tục chìm ngập trong nước lũ. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, cơ quan chức năng đã tạm thời không cho các phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập sâu cho đến khi nước rút.

Trước đó, chiều tối 1.11 UBND xã Hiệp Thạnh có thông báo khẩn cấp để người dân chủ động ứng phó, di dời đồ đạc và di chuyển con người đến nơi an toàn.

Lâm Đồng thêm một phụ nữ bị lũ cuốn tử vong - Ảnh 3.

Lực lượng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đưa những người bị nước lũ cô lập ở thôn K'Long, xã Hiệp Thạnh đến nơi an toàn

ẢNH: CTV

Chỉ trong 1 tuần qua, khu vực thôn Định An, K'Rèn, K'Long (Hiệp Thạnh) 2 lần bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài nên Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi phải nhiều lần xả lũ để bảo vệ an toàn đập thủy điện Đa Nhim.

Theo Sở NN - MT tỉnh Lâm Đồng, trong đợt mưa lũ cuối tháng 10.2025, toàn tỉnh có gần 4.000 căn nhà bị ngập lụt, hư hỏng. Có khoảng 20 điểm sạt lở, ngập úng cục bộ gây hư hỏng một số tuyến giao thông như QL1, QL27, QL28, QL28B và nhiều tuyến đường dân sinh khác. Tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng hơn 7.313 ha, trong đó có 2.765 ha lúa; 3.050 ha rau màu; hơn 1.497 ha cây trồng lâu năm, cây ăn quả; và khoảng hơn 4,9 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Toàn tỉnh Lâm Đồng ước tính sơ bộ giá trị thiệt hại do mưa lũ hơn 87 tỉ đồng, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí kinh phí dự phòng và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ khắc phục thiệt hại. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, kiểm đếm, tổng hợp tình hình thiệt hại.


