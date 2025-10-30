Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Ngãi: Dùng cáng băng rừng khiêng sản phụ từ vùng sạt lở đi cấp cứu

Hải Phong
Hải Phong
30/10/2025 20:34 GMT+7

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân đang băng rừng, vượt các điểm sạt lở dùng cáng khiêng sản phụ ở Quảng Ngãi bị tiền sản giật đi cấp cứu.

Chiều nay 30.10, Trung tâm Y tế Sơn Tây (Quảng Ngãi) tiếp nhận sản phụ Đ.T.D. (ở xã Sơn Tây, mang thai ở tuần thứ 38) trong tình trạng tiền sản giật nặng, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi. Để đảm bảo an toàn cho sản phụ D., trung tâm y tế cần chuyển gấp bệnh nhân lên Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu.

Quảng Ngãi: Dùng cáng băng rừng khiêng sản phụ từ vùng sạt lở đi cấp cứu- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cùng người dân dùng cáng khiêng sản phụ bị tiền sản giật vượt đèo

ẢNH: P.M.Đ.

Nhưng tuyến đường từ Sơn Tây về Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi những ngày qua bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn bị chia cắt hoàn toàn. Trước tình hình đó, ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương phối hợp cùng công an, quân đội, chính quyền địa phương và người dân lập phương án vừa đi vừa chuyển phương tiện, đảm bảo đưa bệnh nhân ra khỏi vùng nguy hiểm.

"Các lực lượng chia thành nhiều chặng. Ở những đoạn có thể đi được, chúng tôi dùng ô tô cứu thương. Đến khu vực bị sạt lở thì phải chuyển sang khiêng cáng băng rừng, vượt suối. Mọi người đều dốc toàn lực để sản phụ sớm đến được bệnh viện tuyến tỉnh", một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Theo cập nhật hành trình, đến gần 18 giờ ngày 30.10, đoàn cứu thương đã đưa được sản phụ D. đến xã Sơn Hạ, còn cách Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi khoảng 40 km. Từ đây, xe chuyên dụng của bệnh viện sẽ đón và đưa thẳng sản phụ về bệnh viện để phẫu thuật khẩn cấp.

Tin liên quan

Băng lũ đưa sản phụ ở Quảng Ngãi đi sinh: 'Dân chưa yên thì chưa nghỉ!'

Băng lũ đưa sản phụ ở Quảng Ngãi đi sinh: 'Dân chưa yên thì chưa nghỉ!'

Mưa lũ chia cắt, đường ngập sâu, lực lượng an ninh cơ sở xã Phước Giang (Quảng Ngãi) vẫn băng lũ đưa sản phụ đi sinh an toàn.

