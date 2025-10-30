Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Gia Bắc: Đường bị xé toạc

Quế Hà
Quế Hà
30/10/2025 13:31 GMT+7

Trưa 30.10, mưa lớn khiến đất đá tiếp tục sạt lở hàng loạt trên đèo Gia Bắc (QL28), tuyến huyết mạch nối Phan Thiết với Di Linh tắc nghẽn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Trưa 30.10, trên đèo Gia Bắc, tuyến QL28 nối Phan Thiết với Di Linh (Lâm Đồng) đoạn qua xã Sơn Điền, tiếp tục xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm khối đất đá cùng cây rừng ngã đổ tràn xuống mặt đường, khiến giao thông qua khu vực và tuyến đường này tê liệt. Nhiều vị trí tại Km59, Km60 và Km63 bị bùn đất phủ dày, mặt đường sụt lún và nứt toác kéo dài khoảng 10 m. Đất sạt lở, trượt hàng chục mét ở taluy âm.

Sạt lở đèo Gia Bắc nghiêm trọng gây tê liệt QL28 nối Phan Thiết với Di Linh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở trên tuyến QL28 tại xã Sơn Điền

ẢNH: N.L

Chính quyền xã Sơn Điền đang huy động phương tiện xe cơ giới cùng lực lượng công an, dân quân, giao thông khẩn trương dọn dẹp, cưa cây ngã đổ để sớm thông tuyến. Tuy nhiên, do trời vẫn đang mưa, đất nhão và triền dốc yếu, nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và xe cộ lưu thông qua đoạn đường này phải hết sức cảnh giác, nhất là khi trời mưa to chưa ngớt.

Sạt lở đèo Gia Bắc nghiêm trọng gây tê liệt QL28 nối Phan Thiết với Di Linh - Ảnh 2.

Những tảng đá to rơi xuống đường lúc trời mưa rất nguy hiểm

ẢNH: N.L

Đây là lần thứ hai chỉ trong ba ngày qua, đèo Gia Bắc xảy ra sạt lở lớn, khiến tuyến QL28, con đường ngắn nhất nối TP.Phan Thiết (cũ) với huyện Di Linh (cũ) bị gián đoạn. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là tài xế xe tải và xe máy, không nên di chuyển qua đèo Gia Bắc trong thời điểm mưa kéo dài, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Sạt lở đèo Gia Bắc nghiêm trọng gây tê liệt QL28 nối Phan Thiết với Di Linh - Ảnh 3.

Đường nhựa trên đèo Gia Bắc bị xé toạc chiều dài khoảng 10 m

ẢNH: N.L

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực thông tuyến đường này, nhưng do khối lượng đất đá đổ xuống đường khá nhiều nên phải mất nhiều thời gian hơn mới khắc phục được vụ sạt lở này.

Sạt lở đèo Gia Bắc nghiêm trọng gây tê liệt QL28 nối Phan Thiết với Di Linh - Ảnh 4.

Cây cối gãy đổ chắn ngang đường gây ách tắc giao thông QL28

ẢNH: N.L

Khám phá thêm chủ đề

đèo Gia Bắc mưa lớn sạt lở đèo Gia Bắc Sạt lở Lâm Đồng phan thiết Di Linh
