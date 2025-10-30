Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đèo Đại Ninh tiếp tục sạt lở, tuyến QL28B nối Mũi Né - Đà Lạt tê liệt

Quế Hà
Quế Hà
30/10/2025 09:13 GMT+7

Rạng sáng nay 30.10, đèo Đại Ninh thuộc tuyến QL28B tiếp tục sạt lở làm tê liệt giao thông nối Mũi Né - Đà Lạt, đây là lần thứ 2 tuyến đường này bị ách tắc do sạt lở chỉ trong 3 ngày qua.

Vụ sạt lở xảy ra lúc rạng sáng nay 30.10, tại Km48+800 trên QL28B, đoạn qua đèo Đại Ninh, đất đá từ taluy dương tiếp tục đổ ập xuống mặt đường, gây ách tắc hoàn toàn cả hai chiều Phan Thiết đi Đà Lạt (Lâm Đồng) và ngược lại. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong 3 ngày qua, tuyến đường này bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Đèo Đại Ninh sạt lở nghiêm trọng , giao thông Mũi Né - Đà Lạt tê liệt lần thứ hai trong 3 ngày - Ảnh 1.

Vị trí sạt lở tại tại Km48+800 trên QL28B, đoạn qua đèo Đại Ninh

ẢNH: T.X

Theo lực lượng chức năng, mưa lớn kéo dài khiến kết cấu đất yếu, nhiều vị trí đã thấm nước và có thể sụp bất cứ lúc nào nếu thời tiết vẫn còn mưa kéo dài. Sáng nay (30.10) đơn vị thi công mở rộng QL28B đang huy động máy móc, nhân lực khắc phục, song dự báo phải mất nhiều giờ mới thông tuyến.

Đèo Đại Ninh sạt lở nghiêm trọng , giao thông Mũi Né - Đà Lạt tê liệt lần thứ hai trong 3 ngày - Ảnh 2.

Khối lượng đất đá sạt lở rất lớn

ẢNH: T.X

Đèo Đại Ninhtuyến huyết mạch ngắn nhất nối Mũi Né với Đà Lạt, hiện đang trong quá trình mở rộng, nâng cấp. Tuy nhiên, tiến độ thi công ì ạch, nhiều đoạn hẹp, taluy chưa gia cố khiến việc lưu thông của xe cộ gặp rất nhiều rủi ro.

Đèo Đại Ninh sạt lở nghiêm trọng , giao thông Mũi Né - Đà Lạt tê liệt lần thứ hai trong 3 ngày - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng cảnh báo xe cộ đi theo tuyến QL28B, đặc biệt không nên đi vào ban đêm

ẢNH: T.X

Ngành chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là xe tải, xe khách, không nên lưu thông qua đèo Đại Ninh trong thời điểm mưa lớn, đặc biệt là không đi ban đêm vì nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

