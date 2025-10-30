Đèo Đại Ninh tiếp tục sạt lở, tuyến QL28B nối Mũi Né - Đà Lạt tê liệt

Vụ sạt lở xảy ra lúc rạng sáng nay 30.10, tại Km48+800 trên QL28B, đoạn qua đèo Đại Ninh, đất đá từ taluy dương tiếp tục đổ ập xuống mặt đường, gây ách tắc hoàn toàn cả hai chiều Phan Thiết đi Đà Lạt (Lâm Đồng) và ngược lại. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong 3 ngày qua, tuyến đường này bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Vị trí sạt lở tại tại Km48+800 trên QL28B, đoạn qua đèo Đại Ninh ẢNH: T.X

Theo lực lượng chức năng, mưa lớn kéo dài khiến kết cấu đất yếu, nhiều vị trí đã thấm nước và có thể sụp bất cứ lúc nào nếu thời tiết vẫn còn mưa kéo dài. Sáng nay (30.10) đơn vị thi công mở rộng QL28B đang huy động máy móc, nhân lực khắc phục, song dự báo phải mất nhiều giờ mới thông tuyến.

Khối lượng đất đá sạt lở rất lớn ẢNH: T.X

Đèo Đại Ninh là tuyến huyết mạch ngắn nhất nối Mũi Né với Đà Lạt, hiện đang trong quá trình mở rộng, nâng cấp. Tuy nhiên, tiến độ thi công ì ạch, nhiều đoạn hẹp, taluy chưa gia cố khiến việc lưu thông của xe cộ gặp rất nhiều rủi ro.

Cơ quan chức năng cảnh báo xe cộ đi theo tuyến QL28B, đặc biệt không nên đi vào ban đêm ẢNH: T.X

Ngành chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là xe tải, xe khách, không nên lưu thông qua đèo Đại Ninh trong thời điểm mưa lớn, đặc biệt là không đi ban đêm vì nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.