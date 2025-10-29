Lâm Đồng: Sạt lở đèo D'Ran trên QL20, cấm lưu thông 2 chiều

Sáng 29.10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết do xảy ra sạt lở đèo D'Ran trên QL20, các cơ quan chức năng đã tạm cấm lưu thông cả hai chiều qua khu vực này.

Hiện trường sạt lở đèo D'Ran ẢNH: L.V

Đất đá, cây cối từ taluy dương tràn xuống mặt đường QL20 ẢNH: L.V

Vụ sạt lở đèo D'Ran xảy ra tối 28.10 tại km 262+400, khu vực cầu Treo đèo D’Ran. Đất đá và cây cối từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện mặt đường cạnh cầu Treo bị rạn nứt dài khoảng 10 m, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, mất an toàn cho các phương tiện qua lại.

Lực lượng CSGT đã chốt chặn và cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở, rạn nứt trên đèo D’Ran trong đêm 28.10 ẢNH: CTV

Ngay sau khi phát hiện vụ sạt lở, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với lực lượng chức năng P.Xuân Trường - Đà Lạt và xã D’Ran đến hiện trường tổ chức phân luồng giao thông. Để đảm bảo an toàn, từ tối 28.10 đến sáng nay 29.10, cơ quan chức năng đã chốt chặn, tạm thời cấm các phương tiện lưu thông hai chiều qua đèo D’Ran.

Mặt đường đèo D'Ran xuất hiện vết rạn nứt ẢNH: L.V

Lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng cho biết, các phương tiện từ Phan Rang (Khánh Hòa) lên Đà Lạt theo hướng đèo Ngoạn Mục được hướng dẫn đi theo QL27 từ xã D’Ran đến ngã ba Finôm, sau đó rẽ vào QL20 để lên Đà Lạt qua đèo Prenn hoặc đèo Mimosa, nhằm đảm bảo an toàn và tránh khu vực sạt lở.

Ngược lại, các phương tiện từ Đà Lạt đi Phan Rang cũng tạm thời không lưu thông qua đèo D’Ran cho đến khi khắc phục xong sự cố.

Sáng nay (29.10), Sở Xây dựng Lâm Đồng đã huy động máy móc và phương tiện đến khu vực sạt lở đèo D’Ran để thu dọn đất đá, cây cối, khẩn trương khắc phục sự cố và sớm khôi phục giao thông trên tuyến QL20.

Thu dọn cây ngã đổ trên đèo D'Ran ẢNH: L.V

Tuy nhiên, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang kiểm tra, đánh giá các vết nứt trên mặt đường đèo D’Ran. Nếu xác định nguy cơ sạt lở cao, đơn vị sẽ đề xuất cấm các phương tiện, đặc biệt là xe có trọng tải lớn, lưu thông qua đèo để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.