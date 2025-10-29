Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lâm Đồng: Sạt lở đèo D'Ran trên QL20, cấm lưu thông 2 chiều

Lâm Viên
Lâm Viên
29/10/2025 09:43 GMT+7

Sạt lở đèo D'Ran trên QL20, đoạn qua xã D'Ran (Lâm Đồng) khiến đất đá, cây cối tràn xuống đường và mặt đường bị rạn nứt. Cơ quan chức năng đã tạm cấm lưu thông 2 chiều để đảm bảo an toàn cho người dân.

Sáng 29.10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết do xảy ra sạt lở đèo D'Ran trên QL20, các cơ quan chức năng đã tạm cấm lưu thông cả hai chiều qua khu vực này.

Lâm Đồng: Sạt lở đèo D'Ran trên QL20, cấm lưu thông 2 chiều - Ảnh 1.

Hiện trường sạt lở đèo D'Ran

ẢNH: L.V

Lâm Đồng: Sạt lở đèo D'Ran trên QL20, cấm lưu thông 2 chiều - Ảnh 2.

Đất đá, cây cối từ taluy dương tràn xuống mặt đường QL20

ẢNH: L.V

Vụ sạt lở đèo D'Ran xảy ra tối 28.10 tại km 262+400, khu vực cầu Treo đèo D’Ran. Đất đá và cây cối từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện mặt đường cạnh cầu Treo bị rạn nứt dài khoảng 10 m, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, mất an toàn cho các phương tiện qua lại.

Lâm Đồng: Sạt lở đèo D'Ran trên QL20, cấm lưu thông 2 chiều - Ảnh 3.

Lực lượng CSGT đã chốt chặn và cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở, rạn nứt trên đèo D’Ran trong đêm 28.10

ẢNH: CTV

Ngay sau khi phát hiện vụ sạt lở, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với lực lượng chức năng P.Xuân Trường - Đà Lạt và xã D’Ran đến hiện trường tổ chức phân luồng giao thông. Để đảm bảo an toàn, từ tối 28.10 đến sáng nay 29.10, cơ quan chức năng đã chốt chặn, tạm thời cấm các phương tiện lưu thông hai chiều qua đèo D’Ran.

Lâm Đồng: Sạt lở đèo D'Ran trên QL20, cấm lưu thông 2 chiều - Ảnh 4.

Mặt đường đèo D'Ran xuất hiện vết rạn nứt

ẢNH: L.V

Lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng cho biết, các phương tiện từ Phan Rang (Khánh Hòa) lên Đà Lạt theo hướng đèo Ngoạn Mục được hướng dẫn đi theo QL27 từ xã D’Ran đến ngã ba Finôm, sau đó rẽ vào QL20 để lên Đà Lạt qua đèo Prenn hoặc đèo Mimosa, nhằm đảm bảo an toàn và tránh khu vực sạt lở.

Ngược lại, các phương tiện từ Đà Lạt đi Phan Rang cũng tạm thời không lưu thông qua đèo D’Ran cho đến khi khắc phục xong sự cố.

Sáng nay (29.10), Sở Xây dựng Lâm Đồng đã huy động máy móc và phương tiện đến khu vực sạt lở đèo D’Ran để thu dọn đất đá, cây cối, khẩn trương khắc phục sự cố và sớm khôi phục giao thông trên tuyến QL20.

Lâm Đồng: Sạt lở đèo D'Ran trên QL20, cấm lưu thông 2 chiều - Ảnh 5.

Thu dọn cây ngã đổ trên đèo D'Ran

ẢNH: L.V

Tuy nhiên, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang kiểm tra, đánh giá các vết nứt trên mặt đường đèo D’Ran. Nếu xác định nguy cơ sạt lở cao, đơn vị sẽ đề xuất cấm các phương tiện, đặc biệt là xe có trọng tải lớn, lưu thông qua đèo để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Tin liên quan

Đèo Gia Bắc sạt lở, đèo Đại Ninh chỉ lưu thông một chiều, QL28 tê liệt

Đèo Gia Bắc sạt lở, đèo Đại Ninh chỉ lưu thông một chiều, QL28 tê liệt

Mưa lớn kéo dài khiến đèo Gia Bắc trên QL28 nối Phan Thiết và Di Linh (Lâm Đồng) bị sạt lở nhiều điểm khiến tuyến đường huyết mạch này tê liệt hoàn toàn.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở đèo D’Ran QL20 Lâm Đồng Sạt lở đèo D'Ran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận