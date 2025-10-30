Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nam sinh bị bạn đánh chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu

Khánh Hoan
Khánh Hoan
30/10/2025 13:20 GMT+7

Một nam sinh lớp 10 ở Nghệ An đã bị 2 bạn đánh tại một quán bida gây chấn thương sọ não nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 30.10, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào (Nghệ An), cho biết công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam học sinh ở xã này bị nhóm bạn đánh phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17 giờ 15 ngày 27.10, tại quán bida 98, thuộc xóm Giang Tiên (xã Bích Hào), nam sinh N.H.B.D (học lớp 10, ngụ xóm Lâm Sơn) bị 2 học sinh đang học lớp 10 cùng trường là N.X.M và T.H.H (đều ngụ xóm Xuân Hiền, xã Bích Hào) dùng gậy bida đánh.

Hậu quả, D. bị thương tích nặng vùng đầu, phải đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Theo báo cáo ban đầu của Trường THPT Đặng Thai Mai (Nghệ An) gửi Sở GD-ĐT Nghệ An, trong quá trình chơi bida, nhóm học sinh này xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.  

Sau khi nắm được sự việc, nhà trường đã phối hợp với công an, chính quyền địa phương xác minh và cử giáo viên chủ nhiệm đến thăm hỏi, động viên học sinh và phụ huynh.

Nam sinh bị bạn đánh chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu- Ảnh 1.

Nam sinh N.H.D bị đánh khụy xuống

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO


Hình ảnh từ camera tại quán cho thấy, vào thời điểm trên, một nhóm khoảng 8 người, trong đó có nhiều học sinh đang đánh và xem đánh bida tại quán. Bất ngờ, một nam sinh lao vào đánh N.H.B.D khi D. đang đứng bên cạnh bàn cùng một nam sinh khác để xem đánh bida.

Ngay sau đó, một nam sinh khác mặc áo trắng cũng lao vào, dùng gậy đánh N.H.B.D. Nạn nhân không thể phản kháng và khụy xuống nền nhà. Một số nam sinh sau đó đã can ngăn, sự việc dừng lại nhưng khoảng 1 phút sau, 2 nam sinh này tiếp tục dùng gậy tấn công N.H.B.D khiến nạn nhân bị thương.

Một người thân của N.H.B.D cho biết D. bị đánh chấn thương sọ não nặng. Sau 2 ngày hôn mê tại phòng hồi sức tích cực, D. đã được phẫu thuật và tiếp tục theo dõi.

Tin liên quan

Nam Định: Khởi tố 7 bị can giết người trong vụ nam sinh bị đánh tử vong

Nam Định: Khởi tố 7 bị can giết người trong vụ nam sinh bị đánh tử vong

10 thanh thiếu niên dùng gậy gỗ nhặt bên đường và một gậy sắt mang theo để giải quyết mâu thuẫn khiến nam sinh bị đánh tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

nam sinh bị đánh Nghệ An nhập viện cấp cứu công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận