Nam Định: Khởi tố 7 bị can giết người trong vụ nam sinh bị đánh tử vong

Liên quan vụ nam sinh bị đánh tử vong xảy ra ngày 7.1 vừa qua, ngày 24.1, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 thanh, thiếu niên (độ tuổi từ 15 - 18, cùng trú H.Nam Trực, Nam Định) về hành vi "giết người".

Hiện trường vụ việc được camera ghi lại CẮT TỪ CLIP

Các bị can gồm: Vũ Anh Đức, Vũ Tuấn Phát, Cao Xuân Trường (cùng 18 tuổi), N.Đ.P (17 tuổi), C.H.H, Đ.Q.K và N.Đ.T (cùng 15 tuổi).

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 7.1, tại khu vực Ao Xanh, Cụm công nghiệp Đồng Côi (TT.Nam Giang, H.Nam Trực) xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh, thiếu niên. Một nhóm gồm Vũ Anh Đức cùng 9 thanh, thiếu niên khác là: C.C.H, Đ.Q.K, Tuấn Phát, N.Đ.P, Tuấn Anh, N.Đ.T, Trường, Cường, Hùng. Nhóm còn lại gồm: Nguyễn Anh Tuấn (trú xã Đồng Sơn, cùng H.Nam Trực, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Nam Trực) và Bùi Trần Mạnh Hùng (cùng 18 tuổi và là bạn của Tuấn).

Trong lúc xô xát, Đức cùng đồng bọn dùng gậy gỗ nhặt bên đường và một gậy sắt mang theo đánh Tuấn bị thương ở tay và vùng đầu, gây chấn thương hộp sọ.

Tuấn sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định nhưng tử vong vào tối cùng ngày.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định, tối 6.1, Tuấn có mâu thuẫn với một thanh niên tên Hảo. Hảo nhờ bạn là Đức, Diện, Hoàn đánh Tuấn để trả thù, nhưng Tuấn đã dùng gậy sắt vụt vào lưng và đầu Đức, Diện.

Đến chiều 7.1, Đức hẹn Tuấn ra Cụm công nghiệp Đồng Côi để nói chuyện.

Trước khi đi, Đức rủ thêm 9 người bạn đi cùng. Quá trình nói chuyện đã không giải quyết được mâu thuẫn, Tuấn bị nhóm của Đức đánh dẫn đến tử vong.

Vụ án nam sinh bị đánh tử vong đang được Công an tỉnh Nam Định thụ lý, giải quyết.