Ngôi trường nghĩa tình ở Nghệ An

K HÔNG GÌ BỀN VỮNG HƠN Là GIÚP AI ĐÓ BẰNG CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC

Đó là Trường THPT Quỳnh Lưu 4, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An. Từ năm học 2022-2023 tới nay, quỹ học bổng Thắp sáng tương lai được gầy dựng tại trường, xuất phát từ thực tế trong cuộc sống, nhiều em học sinh (HS) có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cha mẹ không đủ sức nuôi các em ăn học tới nơi tới chốn, trong khi đây là những em ham học, học giỏi. Vậy có cách nào để giúp những em HS này? Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai được thành lập từ năm học 2022-2023, để các cựu HS đã tốt nghiệp, có công ăn việc làm, cùng quay lại đóng góp, ủng hộ giúp các em HS có hoàn cảnh khó khăn được an tâm đến trường, tốt nghiệp THPT hoặc học tiếp lên đại học.

Anh Hồ Trung Kiên trong lần cùng nhóm thiện nguyện Trường THPT Quỳnh Lưu 4 đi tặng quà cho bà con vùng lũ Nghệ An vừa qua ẢNH: P.H

Cô Lê Thị Hải Yến, giáo viên (GV) dạy toán, cho biết với quỹ học bổng Thắp sáng tương lai, các cựu HS cũng là những quý ân nhân có thể trợ giúp một hoặc nhiều em HS; có thể giúp các em trong một năm học hoặc đồng hành lâu dài, tùy theo khả năng. Trước đó, nhà trường lên danh sách những HS cần trợ giúp trong học tập (GV đã xác minh hoàn cảnh thực tế của các bạn này) để các nhà hảo tâm có thể nắm bắt và đồng hành. Đặc biệt, mỗi cựu HS là một người đồng hành, cho các em HS những lời khuyên trong học tập, lựa chọn ngành nghề, con đường đi tiếp sau lớp 12.

Cựu HS Nguyễn Thị Như Ý, lớp trưởng lớp A khóa 28 (2002-2005), là người trực tiếp hỗ trợ nhiều học sinh khó khăn 3 năm qua. Chị cũng vận động thêm các nhà hảo tâm, công ty đồng hành với quỹ Thắp sáng tương lai từ những ngày đầu thành lập đến nay, giúp các em HS vượt khó học tốt, có kinh phí để học tập ở bậc đại học. Với tấm lòng nhân hậu, chị và nhiều nhà hảo tâm còn nấu cháo phát miễn phí cho bà con nghèo ở 3 bệnh viện Minh An, Quan Thành, Phủ Diễn (Nghệ An) trong 2 năm qua.

Chị Như Ý (giữa) thay mặt các cựu học sinh khóa 28 nhận thư cảm ơn từ thầy hiệu trưởng Hồ Văn Thanh (trái) ẢNH: P.H

Hồ Trung Kiên là HS của Trường THPT Quỳnh Lưu 4 khóa 2006-2009. Sau một thời gian làm thực tập sinh có lương, làm việc tại Nhật Bản, anh đã về quê công tác, hiện là Giám đốc chi nhánh Công ty du học G.E.C (tại P.Vinh Phú, tỉnh Nghệ An). Những năm qua, anh Kiên tham gia nhiều hoạt động cứu trợ sau bão lụt tại các địa phương của Nghệ An và nhiều tỉnh miền núi phía bắc. Anh không chỉ trợ cấp cho HS khó khăn, hỗ trợ quỹ khuyến học Trường THPT Quỳnh Lưu 4 mà còn là thành viên tích cực của nhóm thiện nguyện của nhà trường, đồng hành cùng nhóm trong nhiều đợt hỗ trợ, trao quà cho người nghèo.

Từ năm học 2022-2023, anh Kiên đồng hành cùng quỹ học bổng Thắp sáng tương lai. Hiện anh đang hỗ trợ chi phí học tập, cố vấn, đồng hành cho một HS lớp 12 trong suốt năm học. "Không gì bền vững hơn là giúp ai đó bằng con đường giáo dục. Khi có kiến thức, kỹ năng, tương lai của các em không còn chênh vênh", anh Kiên cho biết.

Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai có ý nghĩa nhân văn. Đó không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, ngọn lửa truyền cảm hứng giúp các em HS vững tin, thêm nghị lực để vượt qua khó khăn. Tôi xin trân trọng cảm ơn các cựu HS đã luôn hướng về trường, góp phần giúp ngôi trường ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống "Dạy tốt - Học tốt, Nghĩa tình - Trách nhiệm" suốt nửa thế kỷ qua". Thầy Hồ Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 4

Cùng với các anh chị Như Ý, Trung Kiên, nhiều cựu HS khác đồng hành với quỹ học bổng Thắp sáng tương lai những năm học qua như anh Mai Thế Dũng, lớp A1, khóa 41, vừa qua tặng 6 suất học bổng khuyến học, mỗi suất 1 triệu đồng, tại lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Các cựu HS Phạm Thị Bé (khóa 30) và Nguyễn Thị Giang (khóa 32) cũng ủng hộ nhiều cho quỹ.

Bên cạnh đó, còn nhiều quý ân nhân - cựu HS giấu tên trong suốt quá trình đóng góp tại quỹ học bổng. Có người âm thầm hỗ trợ chi phí cho nhiều HS nghèo học hết lớp 12, đồng thời lo chi phí sinh hoạt, đóng học phí cho một em học y đa khoa, Trường ĐH Y khoa Vinh (tỉnh Nghệ An).

N ỬA THẾ KỶ GIEO HẠT TRI THỨC VÀ NHÂN CÁCH CHO HỌC TRÒ

Đồng hành cùng các cựu HS có tấm lòng nhân ái là những GV tận tụy. Các thầy cô dành thời gian để xác minh hoàn cảnh khó khăn của HS, báo cáo kết quả học tập, ý thức rèn luyện… của các em tới các nhà hảo tâm để minh bạch trong quá trình hỗ trợ, giúp đỡ.

Các thầy cô Trường THPT Quỳnh Lưu 4 thăm, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: P.H

Trong đó, có thể kể tới cô Nguyễn Thị Lý, có 26 năm công tác tại Trường THPT Quỳnh Lưu 4, phụ trách nhóm thiện nguyện, đã kết nối được nhiều cựu HS hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại trường. Đó là cô Lê Thị Hải Yến, cũng 26 năm công tác, đồng hành với nhiều hoạt động thiện nguyện của nhà trường. Các cô tâm sự điều mình tự hào nhất về Trường THPT Quỳnh Lưu 4 là bên cạnh truyền thống hiếu học, học giỏi, các em HS còn có tinh thần đoàn kết, có ý chí vươn lên, đùm bọc lẫn nhau. "Chúng tôi luôn tin rằng hành trình giáo dục HS không chỉ dừng lại ở việc dạy các em về kiến thức mà còn giáo dục cho các em về ý thức trách nhiệm, tình yêu thương với cộng đồng, trái tim trong sáng để giúp đỡ những người hoạn nạn quanh mình. Sự giúp đỡ nhỏ bé nhưng có thể thay đổi tương lai của một con người", cô Hải Yến nói.

Ngày 2.11.2025, Trường THPT Quỳnh Lưu 4 sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập. Nửa thế kỷ miệt mài trong sự nghiệp trồng người, thành quả của ngôi trường ở xã miền núi của tỉnh Nghệ An không chỉ là những học sinh giỏi, thành đạt, mà còn là những tấm lòng nhân ái.

Thầy Hồ Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 4, cho biết thầy luôn biết ơn sâu sắc các thế hệ thầy cô giáo - những người đã cống hiến thầm lặng, gieo hạt tri thức và nhân cách cho bao thế hệ học trò, để hôm nay chúng ta có được những con người thành đạt, những tấm lòng nhân ái quay về với mái trường xưa.

"Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai có ý nghĩa nhân văn. Đó không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, ngọn lửa truyền cảm hứng giúp các em HS vững tin, thêm nghị lực để vượt qua khó khăn. Tôi xin trân trọng cảm ơn các cựu HS đã luôn hướng về trường, góp phần giúp ngôi trường ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống "Dạy tốt - Học tốt, Nghĩa tình - Trách nhiệm" suốt nửa thế kỷ qua", thầy Thanh bộc bạch.