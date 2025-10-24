Lan tỏa mầm việc tốt

Ban đầu, anh chỉ nghĩ rằng đó là một buổi sáng đẹp trời, rất phù hợp để đi thăm nhà và nhắc nhở các học viên lớp xóa mù chữ nhớ lịch học của năm mới vào tối nay.

Thế nhưng chưa kịp ghé vào nhà trưởng làng, Thành đã thấy Klen - một học viên lớp xóa mù chữ của mình chạy tới, báo tin con gái thứ 4 của chị - Yai đã mất tích mấy hôm. Đợi đến khi Klen bình tĩnh lại thì Thành cũng đã nắm được tình hình. Yai xin phép mẹ qua nhà anh chị ở làng bên để chơi, vì vẫn đang trong kỳ nghỉ tết nên mẹ em đã cho phép. Đến hôm nay anh chị sang chơi mà không thấy Yai đâu cả nhà mới chạy bổ đi tìm khắp làng mà không thấy.

Bằng các suy đoán nhạy bén của mình, thượng úy Thành đã phát hiện ra Yai mới được anh trai cho một chiếc điện thoại cũ, mặc dầu hiện giờ không liên lạc được nhưng đấy vẫn là đầu mối để có thể tìm được Yai. Nên thay vì ghé nhà các học viên khác để nhắc nhở, thượng úy Thành đã nhanh chóng ghé vào nhà anh Kưi - trưởng thôn và cũng là một cựu công an xã để nói qua tình hình. Thành nhờ Kưi thử gửi lời mời kết bạn qua Zalo cũng như nhắn tin bằng tiếng Bana cho Yai. Sau một thời gian dài hồi hộp chờ đợi, Yai đã đồng ý kết bạn và cầu cứu người bạn mới. Thành vội vã hướng dẫn Kưi chỉ cho Yai cách định vị vị trí, khi nhận được ghim thả định vị vị trí của Yai ở quán karaoke Đồng Nai, Thành vội vã quay về huyện để báo cáo tình hình.

Gia đình chị Klen và em Yai mở rượu cần uống mừng em Yai được cứu về ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Nhờ có những thông tin đầy đủ và chính xác do Thành cung cấp, công an huyện Mang Yang đã có những biện pháp nghiệp vụ kịp thời để xác định và báo cáo cấp trên liên hệ với công an tỉnh Đồng Nai lập chuyên án. Nên ngày 13.2, chỉ 3 ngày sau khi bắt được liên lạc thì em Yai đã được cơ quan chức năng giải cứu, đưa về đoàn tụ với gia đình.

Xóa dấu lăn tay

Thượng úy Lê Tuấn Thành được phân công theo đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã vào năm 2023, anh đã nhanh chóng biết được làng Kret Krot - 1 trong 3 làng anh đảm nhận trách nhiệm không chỉ là làng đặc biệt khó khăn về kinh tế mà còn từng là điểm nóng của tà đạo Hà Mòn, thứ tà đạo khiến người dân bỏ trốn vào núi để cầu nguyện, bỏ mặc nhà cửa, nương rẫy chẳng ai làm. Nghe mọi người kể lại thì những đứa trẻ khi ấy cũng vì vậy mà chẳng đến trường. Chẳng ai thèm quan tâm đến việc làm ăn thì nói gì đến việc đi học. Nên hệ quả dễ nhận thấy nhất là hơn 80% dân số của làng chẳng biết chữ, đi làm hồ sơ giấy tờ người dân cứ mặc nhiên với hộp mực để lăn tay, điểm chỉ.

Lớp học buổi tối của thầy giáo Thành chứa đầy sự nỗ lực của những người mẹ ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Dẫu đã nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc mới, nhưng những dấu lăn tay ấy luôn gợi cho Thành những băn khoăn khó tả. Sau những đêm trằn trọc mất ngủ, Thành đã nghĩ đến việc sẽ dạy chữ cho dân làng theo mô hình "Lớp học tình thương" vào buổi tối. Lớp học được sự ủng hộ của chính quyền nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn như: sự tự ti của người dân, nỗi mệt mỏi sau một ngày dài làm việc... Thấu hiểu được những điều này, Thành đã phối hợp với trưởng làng đi vận động từng nhà và số học viên ban đầu của lớp được hơn 30 người là một thành quả đáng mừng của người công an trẻ.

Sau thành công với lớp học đầu tiên tại làng Kret Krot, mặc dù chỉ dạy có hai ngày thứ hai và thứ năm bắt đầu từ tháng 12.2023 đến 12.2024 lớp học đã thành công xóa mù chữ cho hơn 30 học viên, Thành nhận thấy nhu cầu học tập của người dân vẫn còn nên tháng 1.2025 anh đã mở thêm lớp học thứ 2 ở làng Kon Hoa với số học viên dao động từ 15 - 35 người. Vì lớp học chỉ tranh thủ vào buổi tối nên các học viên có con nhỏ chọn phương án là đem những đứa trẻ theo mình đến lớp.

Bố học trước để chỉ cho con ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Anh Thun nhìn đứa trẻ đang ngồi chơi tập đọc cùng mình, chia sẻ: "Con mình sắp đi học được rồi. Mình muốn học đọc trước con, để khi con đi học mình có thể viết tên cho con, chỉ cho con đọc bài và học cùng con. Nên mình cố gắng đi học".

Chị Klen cũng vậy, người đàn bà mới hơn 40 tuổi nhưng đã làm bà nội, bà ngoại, là mẹ của Yai - cô gái bị lừa vào làm việc ở quán karaoke tại Đồng Nai không giấu nổi sự ngượng ngùng nhưng phấn khởi khi khoe những dòng chữ ngay ngắn của mình, chị nói: "Mình chỉ định học cho biết viết tên thôi. Nhưng càng học càng thấy thích, mình muốn đọc được giấy, được báo chứ không phải nhờ ai đọc cho nghe nữa".

Các học viên có con nhỏ chọn phương án là đem những đứa trẻ theo mình đến lớp ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Anh Kưh - giáo viên Trường TH Hra số 1 - sau khi nhận thấy mô hình lớp học tình thương này vô cùng hiệu quả và cần thiết với người dân làng mình đã tình nguyện đồng hành và giúp đỡ lớp học của Thành. Anh Kưh nói: "Phải học thôi, có cái chữ mới không sợ bị lừa, mới không bị Hà Mòn lôi kéo nữa. Thành không phải người làng mà còn nghĩ được vậy, nên mình phải chung tay thôi".

Mô hình lớp học của Thành chính là một minh chứng cho sự lắng nghe, thấu hiểu của chính quyền với nhân dân, khi mà lớp học chính là một cầu nối vững chắc. Thành luôn tranh thủ nắm bắt được tâm tư của người dân khi tranh thủ trò chuyện lúc giải lao, hoặc lúc đến lớp sớm hơn một chút, về trễ hơn một chút. Các chính sách của Đảng, những vụ án nổi cộm hay những việc liên quan đến cuộc sống của người dân Thành sẽ ưu tiên làm những đoạn phim ngắn để người dân xem và cùng thảo luận, nhờ đó tình hình an ninh thôn làng đã trở nên ổn định hơn rất nhiều.

Điểm tựa từ gia đình

Không khó để nhận ra, Thành là người rất yêu các hoạt động thiện nguyện, nhìn những tấm bằng khen được treo ngay ngắn lên tường như minh chứng cho những cống hiến của Thành tôi không khỏi khâm phục hành trình của thượng úy trẻ này. Thành ngại ngần tâm sự: "Để có được những tấm bằng khen này, em phải cảm ơn sự động viên và thấu hiểu từ gia đình, đặc biệt là vợ của mình rất nhiều".

Thượng úy Thành đang muốn xây dựng thêm dự án để hỗ trợ những người già neo đơn ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thật vậy, từ những ngày đầu với dự án thư viện "Tủ sách thắp sáng đạo đức" để quyên sách cho các trại giam, trại cai nghiện cho đến dự án "Tuyến đường bình yên" với mục đích chuyên đi san lấp, vá lại các ổ gà, ổ voi ở các tuyến đường thôn xóm, đường liên thôn để người dân đi lại thuận lợi, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, đều có sự ủng hộ của những người thân trong gia đình Thành. Bố anh - ông Lê Văn Điềng và bố vợ - ông Ksor Nhuat hỗ trợ anh trong công việc vá những đoạn đường gần nhà, em trai là anh Lê Văn Tâm cũng tham gia hiến máu với Thành được 15 lần.

Về trường tuyên truyền và cùng học sinh trồng cây xanh ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Những buổi cuối tuần rảnh rỗi anh còn cùng các bạn trẻ trồng cây cho dự án "Hành trình xanh" tại các bãi bồi ở biển, trên đồi núi tại các thao trường quân sự như cây đước, kơ nia, thông, sao xanh... Song song với đó, anh còn tạo mô hình khởi nghiệp xanh với gần 300.000 cây giống khởi nghiệp gồm cây keo và cây cà phê giúp bà con khó khăn khởi nghiệp phát triển kinh tế, tặng gần 2.000 cây ăn trái và lan tỏa sống xanh tại các trường học.

Khi nói về những hoạt động của mình, Thành tâm sự: "Em chỉ muốn giúp ích cho cộng đồng bằng những việc làm cụ thể của mình mà thôi. Tinh thần 'đâu cần thanh niên có' mà Bác dạy lúc nào cũng đúng chị ạ. Ban đầu, việc trồng cây, hay mở tủ sách của em cũng lấy ý tưởng từ lời dạy của Bác 'Vì lợi ích mười năm trồng cây'. Đến việc mở lớp xóa mù chữ cũng từ các bài học của Bác, em nghĩ cần phải 'diệt giặc dốt' trước thì an ninh thôn làng sẽ dần đảm bảo thôi anh".