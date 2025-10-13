Vượt lên số phận, gieo mầm yêu thương

Căn bệnh teo cơ khiến chân trái của tôi yếu dần và phải gắn liền với chiếc nẹp từ thuở bé thơ. Tuổi thơ của tôi không giống bạn bè đồng trang lứa: thay vì những bước chạy tung tăng trên sân trường, tôi phải tập tễnh bước đi, từng bước một như đang bước qua thử thách của số phận.



Nhưng tôi chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi mạnh dạn đăng ký tham gia một khóa đào tạo công nghệ thông tin dành cho người khuyết tật tại trường ESTIH. Chính tại đây, lần đầu tiên tôi được tiếp cận với máy tính, học cách biến khó khăn thành cơ hội. Nhờ nỗ lực không ngừng, tôi vinh dự nhận học bổng và giấy khen của Báo Hà Nội Mới. Thành tích đó trở thành nguồn động lực lớn lao để tôi tiếp tục theo đuổi con đường học tập, tốt nghiệp hệ trung cấp CNTT loại khá.

Công việc cho tôi niềm vui, sự độc lập ẢNH: NVCC

Ra trường, tôi tìm được công việc cắt path ảnh online tại nhà cho Công ty PixelVN. Công việc tuy lặng thầm, tỉ mỉ nhưng cho tôi niềm vui, sự độc lập và cơ hội chứng minh rằng người khuyết tật cũng có thể sống bằng chính đôi tay và trí tuệ của mình.

Không dừng lại ở đó, tôi còn tham gia Hội Người khuyết tật thị xã Duy Tiên, tích cực tham dự các lớp tập huấn do DHF và Hội Người khuyết tật Hà Nam tổ chức. Tôi học hỏi thêm kỹ năng truyền thông, rồi trở thành cộng tác viên viết bài trên fanpage, group của Hội Người Khuyết tật Hà Nam và dự án DHF. Những bài viết nhỏ bé của tôi mong góp phần lan tỏa tiếng nói của người khuyết tật, để xã hội hiểu, đồng cảm và đồng hành cùng cộng đồng người khuyết tật nhiều hơn.

Sống đẹp không phải là có thật nhiều, mà là biết cho đi thật nhiều - bằng tất cả tình thương của trái tim mình ẢNH: NVCC

Nhờ làm việc chăm chỉ và sự chắt chiu của cả gia đình, tôi đã tích góp cùng bố mẹ xây dựng được một ngôi nhà hai tầng. Hiện nay, tôi cho thuê phòng trọ, vừa để tăng thêm thu nhập, vừa thấy mình đã thực sự trưởng thành, có thể đứng vững trong cuộc đời.

Nhưng điều kỳ diệu nhất đến với tôi lại không phải là bằng cấp hay mái nhà mới. Một buổi sáng tháng 8.2024, khi đi chợ, tôi bất ngờ nghe tiếng khóc yếu ớt vang lên bên góc đường. Lần theo âm thanh ấy, tôi bàng hoàng phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi. Trái tim tôi nhói lên. Tôi nhớ lại hình ảnh chính mình năm xưa - bé nhỏ, yếu ớt và tưởng chừng chẳng thể vượt qua. Tôi không thể quay lưng. Tôi bế con vào lòng, quyết định đưa về nuôi dưỡng và chăm sóc, dẫu biết chặng đường phía trước sẽ chất chồng khó khăn.

Con chính là món quà mà cuộc đời gửi tặng, là phép màu của lòng nhân ái ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Từ ngày có con, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi tập làm mẹ, học từng cách pha sữa, thay tã, ru con ngủ. Những đêm con sốt, tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhưng rồi mỗi lần nghe tiếng cười khanh khách, thấy đôi mắt trong veo ngước nhìn mình, tôi lại có thêm sức mạnh. Con chính là món quà mà cuộc đời gửi tặng, là phép màu của lòng nhân ái.

Có người hỏi: "Một người khuyết tật, hoàn cảnh vốn đã khó, sao còn nuôi dưỡng, chăm sóc thêm em bé bị bỏ rơi?". Tôi chỉ mỉm cười: "Bởi vì tôi tin rằng, hạnh phúc không phải là nhận về, mà là cho đi. Tôi muốn em bé này lớn lên trong tình thương, chứ không phải trong sự ruồng bỏ".

Mỗi ngày, tôi vừa làm việc online, vừa chăm sóc con. Mệt mỏi có, lo âu có, nhưng hơn cả là niềm vui và sự bình yên. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có cơ hội được trở thành chỗ dựa cho một sinh linh bé nhỏ. Và cũng nhờ con, tôi càng quyết tâm sống mạnh mẽ hơn, nỗ lực hơn, để viết tiếp hành trình "sống đẹp" của chính mình.

Tham dự các lớp tập huấn do DHF và Hội Người khuyết tật Hà Nam tổ chức ẢNH: NVCC

Cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ bằng phẳng, nhất là với những người mang khiếm khuyết. Nhưng tôi tin rằng, lòng nhân ái - dù chỉ là một hành động nhỏ, một vòng tay dang rộng - có thể tạo nên điều kỳ diệu. Tôi đã nhận được sự chở che, yêu thương của gia đình, bạn bè… để vượt qua nghịch cảnh. Hôm nay, tôi lại tiếp nối tình yêu thương đó cho một đứa trẻ thiếu may mắn khác. Đó là sự kết nối giản dị nhưng sâu sắc của lòng nhân ái - như một dòng chảy không bao giờ cạn.

Tôi viết những dòng này không phải để kể công hay để được thương hại. Tôi chỉ muốn chia sẻ một câu chuyện: rằng trong mỗi chúng ta đều có một "ngọn lửa sống đẹp", dù nhỏ bé nhưng nếu được thắp sáng, nó có thể soi rọi, sưởi ấm và lan tỏa đến trái tim người khác. Tôi tin, rồi một ngày, con gái tôi - bé gái bị bỏ rơi năm nào - sẽ lớn lên và tự hào nói rằng: "Con đã được sống trong tình thương".

Sống đẹp không phải là điều gì xa vời. Sống đẹp là biết vượt lên số phận, dám mơ ước, dám cho đi và biết gieo yêu thương. Tôi, một người phụ nữ khuyết tật, chỉ mong câu chuyện nhỏ của mình sẽ truyền cảm hứng, tạo động lực cho ai đó ngoài kia: rằng dù bạn ở trong hoàn cảnh nào, cũng hãy tin vào sức mạnh của lòng nhân ái. Bởi chính nó sẽ mang lại điều kỳ diệu - cho bản thân ta, và cho cả thế giới này.

Và nếu ai đó hỏi tôi, sống đẹp là gì, tôi sẽ mỉm cười trả lời: "Sống đẹp không phải là có thật nhiều, mà là biết cho đi thật nhiều - bằng tất cả tình thương của trái tim mình".