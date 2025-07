Sống đẹp với niềm đam mê cây cảnh

Khi cuộc sống được cải thiện, kinh tế ổn định, nhiều người hướng đến thú chơi với chim, cây, cá cảnh. Sau thời gian lao động căng thẳng, đầy áp lực, trở về nhà nghe chim hót, ngắm cây cảnh đâm chồi, trổ bông, ngắm nhìn hồ cá cảnh… bỗng mọi nhọc nhằn gần như biến tan. Lối chơi tao nhã, thanh cao ấy không chỉ dành cho những người cao tuổi, "vui thú điền viên" mà còn cả các bạn trẻ.

Nắm bắt nhu cầu này, nhiều người quê ở vùng trung du, vùng xa bèn lên núi tìm kiếm gốc cây rừng. Từ những cây to bị lâm tặc hạ gục bỏ lại gốc, nhiều người khai thác, cưa, gọt, tận thu mang về đồng bằng. Có người chuyên mua lại gốc hoặc xin của người đồng bào dân tộc thiểu số. Họ "đánh vật" với những cành cây, gốc cổ thụ, thổi hồn, tạo dáng rồi mang ra phố bán cho người có thú chơi cây cảnh.

Một góc vườn của chị Nhạn ẢNH: NVCC

Bắt đầu khởi nghiệp

Nắm bắt nhịp đập của thị trường, chị Hồng Nhạn (sinh năm 1970) khởi nghiệp từ khai thác đến mua, bán gốc cây cảnh. Với cái cưa lá, kéo cắt cành, cây xẻng công binh gấp gọn, chị dạo quanh sườn núi, triền đồi, lội suối... "truy lùng" gốc sanh, sung, vừng…

Đèo theo một ít gốc cây cảnh trên xe đạp, chị xuống phố thăm dò thị trường. Chẳng phải rao chi cho khan tiếng. Có khi đang đạp xe thong thả trên đường cũng có người kêu lại. Khách hàng rất ưng ý, trầm trồ khi thấy sản phẩm độc, lạ của chị. Họ tranh nhau mua và còn đặt hàng. Chị chuyên tâm lùng sục, phát hiện nhiều gốc cây lạ, đủ dáng hình. Nhờ những gốc cây tưởng bỏ đi ấy nhưng bằng đôi mắt "tinh đời" và bàn tay khéo léo của chị mà nó trở nên có giá trị. Khi thành phố chủ trương quy hoạch, mở rộng nhiều tuyến đường thì một số cây xanh bị cắt ngọn, đốn bỏ. Chị nhặt lấy những cành nhánh đem về cắt tỉa tạo hình cây bon sai mang đi bán.

Thích thú, say mê với cây xanh, chị bỏ ngang ruộng lúa, tận dụng đất nhà mở vườn ươm cây giống. Ban đầu hoạt động khó khăn phần do không có đầu ra, phần do thời tiết không thuận. Và nhất là tay nghề, kỹ thuật của chị chưa cao trong việc ươm giống cây cũng như tạo hình cây cảnh. Chị chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ các cô chú, anh chị nông dân trong thôn, xã và cả trong sách vở. Nhờ ý chí bền bỉ và niềm đam mê cây xanh cùng sự ủng hộ của chồng con đã giúp chị vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn. Cơ sở của chị dần dần được nhiều nhà vườn tìm đến đặt hàng, kể cả một số cơ quan, đơn vị, trường học trong xã và lân cận. Những loại cây chuỗi ngọc, chiều tím, cỏ đậu, tre xanh... được tiêu thụ nhiều nơi trong thành phố kể cả ra đến Quảng Trị, Quảng Bình.

Tận dụng những khoảnh đất trống để tạm phủ xanh ẢNH: NVCC

"Phủ xanh" đất trống



Điều thuận lợi là quanh khu vực nhà chị Nhạn còn nhiều mảnh đất bỏ hoang hoặc hai bên lề đường bê tông trong thôn còn rộng. Đây là những khoảnh đất để chị tận dụng đặt cây giống vì vườn nhà đã quá tải. Chị cho biết: "Nhiều khoảnh đất bỏ trống là nơi người ta dễ vứt rác, phóng uế, dễ có muỗi mòng phát sinh gây bệnh truyền nhiễm... Một số miếng đất mà chủ đất chưa xây cất nhà hoặc trồng trọt thì mình xin khai thác tạm, luôn giữ gìn vệ sinh, tránh ô nhiễm, cũng như tạo thêm màu xanh dịu mát cho người qua lại".

Thật vậy, tôi thấy những khoảnh đất hoang vu, cỏ cao hơn đầu người, có chỗ được chị dọn sạch lấy mặt bằng để làm nơi cắt tỉa cây, ươm cây giống... Hai bên lề đường thôn có nhiều đoạn trước đây lồi lõm, cỏ mọc dày nay là cả vạt cây xanh điểm những bông vàng nhìn rất đẹp mắt. Mùa hạ nắng nóng, người đi trên đường bê tông mà hai bên lề là những "vườn ươm cây giống" hẳn sẽ cảm thấy dễ chịu. Nói không quá, bàn tay chị Nhạn đã tạo nên nhiều điểm xanh cho những đoạn đường thôn La Bông. Chính quyền địa phương và cư dân không ngớt ngợi khen về việc làm hay của chị. Sau đó chị thuê đất mở rộng vườn ươm.

Đặc biệt, gần chục phụ nữ lớn tuổi trong xã lúc nông nhàn hoặc không có việc làm đến nhận phụ việc chăm sóc cây, ươm giống, vô bao... Một số người cao tuổi không biết đi xe máy được chị sắp xếp lao động tại vườn. Số khác được phân công đến trang trí cho những nơi có yêu cầu hoặc chở cây cảnh đến cho nhà vườn. Thu nhập của họ rất ổn định, cuộc sống được cải thiện thấy rõ.

Chị Nhạn trộn phân chuồng ươm cây ẢNH: NVCC

Niềm đam mê cây cảnh vẫn còn xanh

Mới đây, chị vui vẻ chia sẻ chuyện làm ăn và cho rằng việc ươm trồng, bán cây cảnh là niềm đam mê khó dứt của mình.

Say mê với cây xanh, chí thú làm ăn, chị Nhạn đã đưa gia đình thoát nghèo bền vững. Kinh tế ngày mỗi khởi sắc đáng kể. Ngôi nhà khang trang mọc lên từ những gốc cây cảnh, những cây giống mới do bàn tay chị chăm sóc, nâng niu. Hai con ăn học đến nơi đến chốn, giải quyết việc làm cho một số lao động và nhất là góp phần tạo thêm môi trường xanh, sạch trong thôn xóm.

Bà Hồ Thị Lai, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, trước là Chủ tịch Hội LHPN xã, chia sẻ: "Trước đây mô hình vườn ươm cây giống khi còn ở thôn La Bông rất tốt, hoạt động hiệu quả. Nhiều phong trào địa phương có sự góp sức thiết thực của chị Hồng Nhạn, nhất là tham gia bảo vệ môi trường. Đồng thời chị đã giải quyết việc làm cho khá nhiều phụ nữ là người cao tuổi tại địa phương. 3 năm trở lại đây do chuyển vị trí cơ sở đến thôn Nam Sơn hơi xa nhà, quy mô sản xuất đã thu hẹp lại".

Những chuyến đi về miền Tây Nam bộ giao lưu học hỏi kinh nghiệm, mua bán, trao đổi cây giống khiến chị thêm lạc quan, giữ vững nghề. Vườn cây không thể trụi lá. Màu xanh cây kiểng không thể nhạt phai. Bởi nghị lực vượt khó, niềm đam mê cây cảnh vẫn còn tươi xanh trong chị Hồng Nhạn.