Như đóa hướng dương hửng nắng

Chúng tôi tìm đến nhà chị Hòa ở thôn Quất Động (xã Thượng Phúc, TP.Hà Nội) vào một ngày cuối tuần, tuy nhiên phải đợi đến đúng 12 giờ 5 phút mới gặp được chị. Tan ca sáng ở công ty, chị Hòa vội đạp xe thật nhanh về nấu cơm cho con, ăn vội vàng rồi tiếp tục làm ca chiều từ 13 giờ tại một công ty dược thuộc cụm công nghiệp Quất Động đến 17 giờ mới về nhà.

Trong căn nhà nho nhỏ của chị Hòa, một góc nhỏ là nơi bố đẻ chị nằm, ông cụ bị mù lòa và đầu óc không được minh mẫn. Ông cụ chỉ có duy nhất chị là con, vợ bỏ đi từ hồi trẻ nên chị Hòa đã đón bố từ Sóc Sơn về nhà chồng chăm sóc nhiều năm nay. Trên bàn thờ có di ảnh của anh Đặng Trịnh Bộ, chồng chị (sinh năm 1980) - người đã hiến tạng hơn một năm trước sau khi bị đột quỵ qua đời.

Vợ chồng anh Bộ chị Hòa đến với nhau bằng tình yêu chân thành ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Vừa nhặt rau chị Hòa vừa kể lại câu chuyện tình yêu đẹp giữa hai vợ chồng. 15 tuổi chị xuống Hà Nội làm giúp việc, trong một lần bán các tấm pallet cho chủ nhà, chị Hòa quen anh Bộ là lái xe ba gác đến chở các tấm pallet. Anh Bộ vốn là nạn nhân chất độc da cam và bị khuyết tật bẩm sinh, lưng bị gù gập xuống. Khi chị Hòa mang các tấm pallet ra, thấy người đàn ông ngồi trên xe không ra giúp đỡ, chị thầm trách.

Tuy nhiên, sau khi thấy anh bước xuống, lưng gù gập chị mới hiểu và biết đã trách nhầm anh. Đồng cảm hoàn cảnh của nhau, hai anh chị đến với nhau bằng tình yêu chân thành. "Lúc tôi bảo sẽ lấy anh ấy nhiều người thân khuyên ngăn vì dù sao mình cũng là người lành lặn, lấy anh khuyết tật sẽ thiệt thòi cho mình. Song, chúng tôi yêu nhau thật lòng, sẽ cùng nhau vượt qua tất cả", chị Hòa chia sẻ.

Được sự đồng ý của hai bên gia đình, anh chị tổ chức đám cưới nho nhỏ không lâu sau đó. Anh Bộ tiếp tục công việc lái xe ba gác chở hàng, chị Hòa nhận đi làm thuê đủ việc, trồng rau nuôi gà và nhặt ve chai. Mái ấm hạnh phúc của anh chị càng thêm mặn nồng khi hai con ra đời, anh chị cũng tích cóp và xây được một căn nhà nhỏ kiên cố. Đặc biệt, anh Bộ còn tham gia công tác Hội Người khuyết tật huyện Thường Tín (cũ), làm Phó ban Kiểm tra của Hội và là một hội viên tích cực, hàng năm đều được nhận giấy khen của các cấp, hội.

Anh Bộ là một hội viên tích cực của Hội Người khuyết tật huyện Thường Tín (cũ) ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Nén đau thương ký giấy hiến tạng

Mấy năm gần đây sức khỏe chị Hòa sa sút, đi khám mới phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Chị phải nằm viện nhiều ngày điều trị, lo toan mưu sinh lại dựa chủ yếu vào chồng. Một ngày cuối năm 2023, khi chị Hòa đang trong bệnh viện thì nhận được cuộc gọi của chị dâu báo anh Bộ bị đột quỵ và đang cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp.

Nhận tin dữ, chị Hòa tức tốc đến bệnh viện. Các bác sĩ thông báo rằng anh Bộ bị xuất huyết não, ngưng tim và khả năng cứu sống cực kỳ thấp, còn chút tia hy vọng chị lại chuyển anh lên Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên số phận đã định, các bác sĩ thông báo rằng anh không thể cứu được nữa. Nước mắt người vợ rơi lã chã ướt sũng bờ vai nhỏ gầy. Trong lúc đau thương nhất chị Hòa lại nhớ về lời hứa với chồng trong buổi tối hơn chục năm về trước.

Khi hai vợ chồng đang xem truyền hình, thấy một phóng sự về một cụ già neo đơn đi bán hàng rong rất vất vả, song cụ đã đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Ngưỡng mộ trước nghĩa cử của bà cụ, hai vợ chồng rất xúc động. Anh Bộ chợt nói, sau này nếu có mệnh hệ gì thì anh cũng mong muốn được hiến tạng như cụ, chị Hòa cũng gật gù hứa với chồng. Cả hai anh chị đều coi việc hiến tạng là nghĩa cử nhân văn và sẵn sàng đón nhận nếu như số phận không may mắn trong cuộc đời.

Ngoài ra, trong thời gian điều trị tại bệnh viện ung bướu, chị Hòa đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân nằm chờ ghép tạng nhưng không có nguồn tạng hiến. Họ cứ héo mòn hy vọng từng ngày, có người chờ đến 3 năm mà không có tạng hiến khiến chị càng thấy việc hiến tạng của chồng rất ý nghĩa và nhân văn. "Đó vừa làm tâm nguyện của chồng tôi vừa là nghĩa cử nhân văn nên tôi đã quyết định ký giấy hiến tạng của chồng", chị Hòa nhớ lại.

Có người nói rằng hiến tạng sẽ làm cho người mất ra đi không nguyên vẹn và đau đớn. Hiểu được tâm lý của mọi người, chị nhẹ nhàng giải thích về ý nghĩa của hiến tạng và cho biết đây là tâm nguyện của anh. "Chôn thì tiêu đi, đốt thì hóa thành tro nhưng hiến tạng cho người bệnh không những giúp họ lấy lại sức khỏe mà anh còn sống một cách rất đặc biệt trong lòng vợ con", chị Hòa cho biết.

Trong những ngày chờ các bác sĩ phẫu thuật lấy tạng chồng, chị Hòa luôn ở cạnh anh và hy vọng anh tỉnh lại như một phép màu, tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. 15 phút cuối cùng được nhìn chồng lần cuối, chị không kìm nổi cảm xúc, tiễn biệt anh sau 15 năm gắn bó, thủy chung, chị thầm trách anh ra đi đột ngột chưa kịp dặn dò vợ con.

Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành lấy tạng và ghép tạng cho 4 bệnh nhân đang chờ hiến tạng. Một lá gan, một quả tim và 2 quả thận của anh đã được tiếp tục sự sống trong 4 người khác, bác sĩ thông báo các bệnh nhân nhận tạng hồi phục tốt và khỏe mạnh hơn trước, điều đó khiến chị hạnh phúc vì đã làm trọn tâm nguyện của chồng. Chị tiếc vì 2 giác mạc của anh đã hỏng không hiến được nhưng dù sao giúp đỡ được 4 bệnh nhân đã là điều quá tuyệt vời.

Chị Hòa (thứ 5 từ trái sang) được nhận danh hiệu Người tốt việc tốt của UBND TP.Hà Nội ẢNH: NGUYỄN TIẾN

Truyền cảm hứng sống đẹp

Địa phương thấy hoàn cảnh 3 mẹ con chị khó khăn đã khuyên chị làm đơn xin vào danh sách hộ nghèo để nhận hỗ trợ hằng tháng, được miễn giảm viện phí khi đi bệnh viện, tuy nhiên chị đã từ chối vì muốn nhường suất đó cho những hộ khó khăn hơn. Hiện nay, ngoài mức lương hơn 4 triệu đồng một tháng tại công ty, chị Hòa tranh thủ đi nhặt ve chai để kiếm thêm thu nhập nuôi 2 con đang tuổi ăn học và chăm sóc bố.

Đặc biệt, chỉ sau 2 tuần hiến tạng chồng, chị quay trở lại bệnh viện làm nốt thủ tục và cũng đăng ký hiến tạng sau khi chết não để thực hiện trọn vẹn lời hứa với chồng. Gia đình nội ngoại đều rất ủng hộ chị hiến tạng chồng, không ai ngăn cản, còn dân làng họ chỉ bất ngờ rằng, từ xưa đến nay ở địa phương chưa có ai hiến tạng bao giờ mà chị Hòa lại biết đến điều đó và thực hiện một cách tự nguyện, nhân văn. Ở làng, người em kết nghĩa với anh Bộ là anh Nguyễn Văn Mưu cũng được vợ chồng anh truyền cảm hứng và đăng ký hiến tạng sau đó.

Cuộc sống dẫu còn nhiều cơ cực, vất vả, lại còn phải chống chọi với bệnh tật, song chị Hòa như đóa hướng dương trong nắng cứ vươn lên rực rỡ. Cách đây vài tháng, vào ngày giỗ đầu anh Bộ, gia đình người nhận tạng ở Phú Thọ đã đến thắp hương anh. Họ nói, cụ ông nhận tạng giờ sức khỏe ổn định và rất biết ơn gia đình chị. "Nghe tin cụ ông khỏe mạnh tôi và các con rất vui, cho dù đã mất nhưng anh đã để lại một việc làm ý nghĩa", chị Hòa tâm sự.