Bài và ảnh: Cao Thị Nga
Bài và ảnh: Cao Thị Nga
Hà Nội
19/09/2025 09:00 GMT+7

Họ là những người bình thường có tâm hồn 'sạch sẽ'. Họ đến không chỉ để xem những màn trình diễn đẹp mắt trong các buổi sơ luyện, hợp luyện và tổng duyệt của đại lễ A80. Họ đến còn để đi nhặt rác mà một số người kém ý thức đã bỏ lại dọc các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Họ là những chàng trai, cô gái còn rất trẻ, trái tim đầy nhiệt huyết đã xung phong tình nguyện làm người "phục vụ" xuyên suốt lễ. Họ cũng nhặt rác, phát nước, bánh, sữa miễn phí cho người dân và sẵn sàng ứng cứu trong những trường hợp cần thiết.

Những nét đẹp vô danh - Ảnh 1.

Hành động đẹp tự phát sau diễu binh

Những nét đẹp vô danh - Ảnh 2.

"Chiến lợi phẩm" của "anh lao công" 14 tuổi sau đêm concert tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình

Những nét đẹp vô danh - Ảnh 3.

Có ai đó đã chuẩn bị sẵn một túi rất lớn để gom rác

Những nét đẹp vô danh - Ảnh 4.
Những nét đẹp vô danh - Ảnh 5.
Những nét đẹp vô danh - Ảnh 6.

Rất nhiều người hưởng ứng trong việc giữ gìn đường phố sạch đẹp

Họ là những công nhân vệ sinh môi trường làm việc xuyên đêm ngày. Khối lượng công việc của họ nhiều gấp mấy lần ngày thường, vất vả nhưng đôi khi không nhận được một lời cảm ơn.

Những nét đẹp vô danh - Ảnh 7.

Một chị lao công cần mẫn quét rác khi đoàn người xem hợp luyện ra về đêm 27.8.2025

Những việc làm của họ thật giản dị, đời thường nhưng cũng đã góp một phần nho nhỏ làm nên thành công của đại lễ A80. Một vẻ đẹp nơi hậu trường, lặng lẽ và không cần ghi danh.

Những nét đẹp vô danh - Ảnh 8.
Những nét đẹp vô danh - Ảnh 9.

Các bạn trẻ trong nhóm thanh niên tình nguyện tham gia nhặt rác đển tận khuya

Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:

Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.

Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:

- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng

- 3 giải ba: 10.000.000 đồng

- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng

Truyện ngắn:

- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng

- 2 giải ba: 10.000.000 đồng

- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng

Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.

- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng

- 1 giải ba: 3.000.000 đồng

- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng

Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng

Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng

Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng

Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.

Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp

Những nét đẹp vô danh - Ảnh 10.

 

Những người giữ hồn văn hóa truyền thống và lan tỏa lối sống xanh

Những người giữ hồn văn hóa truyền thống và lan tỏa lối sống xanh

Nếu có một nơi mà những điều tưởng chừng như vô giá trị lại được nâng niu như báu vật, nơi mà những con người chịu nhiều thiệt thòi nhất lại tạo nên những điều kỳ diệu, thì đó chính là Vụn Art.

Chuyện về người 'gieo hạt' hồi sinh sự sống

Chàng trai Nga 'nhặt rác để sống có ý nghĩa hơn'

