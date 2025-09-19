Những nét đẹp 'vô danh'

Họ là những chàng trai, cô gái còn rất trẻ, trái tim đầy nhiệt huyết đã xung phong tình nguyện làm người "phục vụ" xuyên suốt lễ. Họ cũng nhặt rác, phát nước, bánh, sữa miễn phí cho người dân và sẵn sàng ứng cứu trong những trường hợp cần thiết.

Hành động đẹp tự phát sau diễu binh

"Chiến lợi phẩm" của "anh lao công" 14 tuổi sau đêm concert tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình

Có ai đó đã chuẩn bị sẵn một túi rất lớn để gom rác

Rất nhiều người hưởng ứng trong việc giữ gìn đường phố sạch đẹp

Họ là những công nhân vệ sinh môi trường làm việc xuyên đêm ngày. Khối lượng công việc của họ nhiều gấp mấy lần ngày thường, vất vả nhưng đôi khi không nhận được một lời cảm ơn.

Một chị lao công cần mẫn quét rác khi đoàn người xem hợp luyện ra về đêm 27.8.2025

Những việc làm của họ thật giản dị, đời thường nhưng cũng đã góp một phần nho nhỏ làm nên thành công của đại lễ A80. Một vẻ đẹp nơi hậu trường, lặng lẽ và không cần ghi danh.

Các bạn trẻ trong nhóm thanh niên tình nguyện tham gia nhặt rác đển tận khuya