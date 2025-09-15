Chuyện về người 'gieo hạt' hồi sinh sự sống

Hoàng Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1994, quê Hưng Yên), cô giáo trẻ với đôi mắt trong veo, nụ cười dịu dàng khẽ ngắm lũ trẻ đang say giấc, giữa một không gian tĩnh lặng và yên bình đến lạ. Thế nhưng, ít ai biết rằng ẩn sau dáng vẻ mềm mại ấy là một trái tim mạnh mẽ, đầy kiên cường đã 130 lần chung nhịp đập với sự sống và cái chết, từng lao mình vào những đêm mưa lạnh để chạy đua với tử thần, chỉ để đổi lấy một hơi thở, một nụ cười của một sinh linh xa lạ. Câu chuyện của chị không chỉ là hành trình sẻ chia mà còn là bản tình ca đẹp đẽ về lòng nhân ái, là minh chứng sống động cho giá trị cao quý của cuộc đời.

Cô giáo Hoàng Thị Tuyết Nhung, một gương mặt thân quen trong các buổi hiến máu tình nguyện ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Hành trình của chị bắt đầu một cách tình cờ vào năm 2012, khi còn là cô sinh viên năm nhất tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Lần đầu tiên tham gia hiến máu, dù có một chút bỡ ngỡ, lo lắng nhưng sau khi được tư vấn, cô sinh viên ấy đã nhận ra một chân lý đơn giản mà đầy sức mạnh: "Hiến máu không chỉ an toàn cho mình mà còn là một nghĩa cử, cứu sống những người bệnh".



Từ đó, chị Tuyết Nhung đã đưa ra một lời thề sâu nặng với chính bản thân mình: "Sẽ dành cả tuổi thanh xuân hiến máu và hiến tiểu cầu tặng bệnh nhân". Lời thề ấy không hề sáo rỗng, nó đã được hiện thực hóa bằng con số - 130 lần hiến máu và tiểu cầu, một con số khiến bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng và cảm phục. Đó không chỉ là một thành tích hay một con số, mà là 130 lần trái tim chị chung nhịp đập với trái tim của những người đang cần được sống.

Chị Hoàng Thị Tuyết Nhung (giữa) ở buổi lễ Cộng đồng tình nguyện Việt Nam ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Lòng nhân ái của chị Tuyết Nhung không chỉ dừng lại ở hiến máu. Với một trái tim rộng mở, chị còn thực hiện nhiều nghĩa cử khác, như hiến trứng noãn cho các gia đình hiếm muộn, hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư và thậm chí đã đăng ký hiến giác mạc, mô tạng và thi thể sau khi qua đời. Chị tin rằng: "Làm sao để khi mình mất đi mà vẫn còn có thể giúp được người khác, mang lại ánh sáng và sự sống cho một ai đó, mới là giá trị của cuộc đời". Mỗi hành động, dù âm thầm hay công khai, đều xuất phát từ tấm lòng chân thành, từ khao khát được sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.



Chị cũng là một thành viên tích cực của "Ngân hàng máu sống", luôn sẵn sàng hiến máu khẩn cấp khi có lời kêu gọi. Những lời nói vô tình từ bạn bè, cho rằng việc chị làm là "rảnh rỗi quá", "tốn thời gian mà không mang lại thu nhập", chị chỉ mỉm cười lặng lẽ. Bởi với chị, giá trị của cuộc sống không phải là tiền bạc. Đôi khi, nhìn thấy nụ cười của một bệnh nhân, hay nghe tin một em bé khỏe lại sau ca phẫu thuật, đó đã là phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời chị.

Trong suốt hơn một thập kỷ dấn thân vào con đường thiện nguyện, có một đêm mưa gió định mệnh đã in sâu vào tâm khảm chị Tuyết Nhung, trở thành minh chứng sống động nhất cho sự hy sinh không màng đến lợi ích cá nhân.

Đó là vào năm 2018, khi chị nhận được cuộc gọi cầu cứu khẩn thiết lúc 1 giờ sáng. Một em nhỏ tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh đang cần máu gấp để phẫu thuật tim. Thời gian là kẻ thù và sự sống của em bé đang treo lơ lửng giữa lằn ranh sinh tử. Không một giây do dự, chị tức tốc bắt xe từ Hưng Yên đến Quảng Ninh. "Lúc ấy là 1 giờ đêm, chị đi xe từ Hưng Yên đến Quảng Ninh. Ngồi trên xe mà chị nóng hết cả ruột gan, mặc dù ngoài trời đang mưa rất to và gió rất lạnh, nhưng tâm trí chị chỉ nghĩ đến đứa bé đang cần máu, nghĩ rằng mình phải đến đó, phải kịp thời. Mưa có to, đường có xa nhưng không thể so được với nỗi đau của một đứa trẻ", chị kể lại.

Đến được bệnh viện, hiến máu xong, chị không vội vã trở về. Chị nán lại, đôi mắt dõi theo từng cử động của các y bác sĩ, hồi hộp chờ đợi từng giây phút. Chỉ đến khi nghe tin ca phẫu thuật đã thành công, chị mới nhẹ nhõm và mọi mệt mỏi, gian truân dường như tan biến hết.

Chị đã truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, không chỉ trong cộng đồng hiến máu mà còn trong toàn xã hội ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Câu chuyện về cô giáo với trái tim nhân ái ấy đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Với vai trò là người thủ lĩnh của CLB "Sống để yêu thương", chị vẫn tiếp tục vận động thành viên tham gia các đợt hiến máu nhân đạo, đồng thời chia sẻ kiến thức về vai trò của máu trong cấp cứu và điều trị. Chị muốn gửi gắm một thông điệp chân thành đến những người trẻ: "Các bạn đang là sinh viên hoặc đã đi làm, nếu đủ sức khỏe thì nên tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu tặng bệnh nhân để người bệnh có cơ hội được hạnh phúc hơn trong cuộc sống".

Câu chuyện về cô giáo, người mẹ ấy chính là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng, mỗi hành động nhỏ bé xuất phát từ lòng nhân ái đều có thể tạo nên những điều kỳ diệu, làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa và tươi đẹp hơn. Chị Hoàng Thị Tuyết Nhung, người phụ nữ với tấm lòng nhân ái, đã trở thành một biểu tượng của sự sẻ chia và yêu thương, chứng minh rằng giá trị đích thực của đời người nằm ở việc biết cho đi, biết thắp lên những ngọn nến của hy vọng giữa dòng đời cuốn xoay. Câu chuyện của chị không chỉ là một bản ghi chép về một người tốt, mà còn là một bản tình ca không lời, một di sản tinh thần vô giá mà chị đã để lại cho cuộc đời.