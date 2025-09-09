Cô Bí thư Đoàn hết mình vì công tác thiện nguyện

Ngọn lửa thiện nguyện từ bếp cơm chay

Đều đặn mỗi dịp rằm và mùng 1 hằng tháng, căn bếp nhỏ ở nhà chị Hằng lại rộn ràng tiếng dao thớt, mùi thơm của rau củ xào nấu, tiếng trò chuyện rôm rả của các đoàn viên và người thân. Từ 5 giờ sáng, mọi người đã bắt tay vào việc: rửa rau, gọt củ… để kịp 11 giờ trưa có 150 - 200 suất cơm chay nóng hổi mang đến điểm phát tại km106, quốc lộ 20.

Những suất cơm chay không chỉ bắt mắt, đủ dinh dưỡng mà còn đong đầy sự sẻ chia. Người nhận là bà con lao động nghèo, người neo đơn, người đi đường xa ghé lại…, ai cũng nở nụ cười khi gặp ánh mắt hiền hậu và lời chào lễ phép của "cô Bí thư Đoàn bé nhỏ" này. "Ngày rằm mà được ăn cơm chay miễn phí như vầy thì vui lắm, vừa ngon vừa ấm lòng", một bác chạy xe ôm ở chợ Định Quán chia sẻ.

Phạm Lê Diệu Hằng - Bí thư Đoàn xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai ẢNH: NVCC

Đồng hành cùng thanh niên vươn lên

Ở cương vị Bí thư Đoàn xã, chị Hằng không chỉ gắn bó với bếp cơm thiện nguyện mà còn là "cầu nối" đưa chính sách đến với thanh niên. Được giao phụ trách mảng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, chị đã hỗ trợ 36 bạn trẻ vừa rời ghế nhà trường tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để tiếp tục học tập hoặc học nghề.

"Có những em học giỏi nhưng định nghỉ vì gia đình quá khó. Mình phải đến tận nhà, vừa động viên tinh thần, vừa giúp các em làm hồ sơ vay vốn. Khi thấy các em trở lại trường, mình mừng lắm", chị Hằng tâm sự.

Ngoài ra, chị còn chủ động liên hệ với các cơ quan báo chí, quỹ học bổng để xin tài trợ máy tính, sách vở cho học sinh khó khăn. Nhiều gia đình nghèo ở ấp xa trước đây nghĩ việc học là điều xa xỉ, nay đã có thêm niềm tin để cho con em tiếp tục đến lớp.

Diệu Hằng cùng các bạn đoàn viên phát cơm tiếp sức mùa thi ẢNH: NVCC





"Lá chắn tuổi trẻ"

Khi bão lũ mùa này ập đến, nhiều mái nhà ở xã bị tốc, cây đổ chắn đường, đồ đạc ngập nước, điện bị cắt…, chị Hằng là người đầu tiên kêu gọi lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng thanh niên công an, quân sự trên địa bàn cùng đến giúp. Từ việc dọn dẹp nhà cửa, dựng lại mái, thu dọn cây gãy... đến vận động hỗ trợ khẩn cấp từ quỹ "Vì người nghèo", chị đều có mặt, trực tiếp chỉ huy.

Những ngày mưa dầm, bùn đất lầy lội, chiếc áo xanh tình nguyện của chị và các đoàn viên vẫn nổi bật giữa làng. Hình ảnh ấy khiến người dân cảm động và tin tưởng gọi chị là "lá chắn tuổi trẻ" của xã.

Hỗ trợ bà con mùa bão lũ ẢNH: NVCC

Gây quỹ từ những bó hoa

Những dịp 8.3, 20.10 hay các ngày lễ lớn, chị Hằng tận dụng cửa hàng hoa sáp của mình để khởi xướng hoạt động bán hoa gây quỹ. Các đoàn viên được phân công ra các điểm cầu bán hoa, trích lợi nhuận để trao học bổng cho học sinh nghèo.

Năm 2021, quỹ của chị hỗ trợ 15 em học sinh, mỗi em 500.000 đồng. Năm 2022, con số tăng lên 33 em. Đến nay, quỹ đã tích lũy được 35 triệu đồng, luôn sẵn sàng dùng trong các trường hợp khẩn cấp hoặc dịp khai giảng, tết thiếu nhi. "Hoa tặng người, tiền tặng trẻ" - cách làm sáng tạo này vừa ý nghĩa, vừa gắn kết cộng đồng.

Diệu Hằng (áo đen) chụp ảnh vui chơi cùng các bạn đoàn viên thanh niên ẢNH: NVCC

Truyền lửa phong trào và tình yêu quê hương

Ngoài những hoạt động an sinh, chị Hằng còn thường xuyên tổ chức cho thanh niên địa phương tham gia các chuyến về nguồn, tham quan di tích lịch sử, kết hợp vui chơi và giáo dục truyền thống. Mỗi chuyến đi đều có phần thuyết trình, kể chuyện về các anh hùng dân tộc, giúp thế hệ trẻ thêm hiểu và tự hào về quê hương, đất nước.

Gặp chị tại tượng đài Chiến thắng La Ngà - nơi sắp đón đoàn khách từ TP.HCM - chúng tôi thấy rõ sự tất bật và niềm vui trong ánh mắt. Mồ hôi ướt đẫm tấm áo xanh, nhưng giọng chị vẫn hồ hởi khi nhắc đến những kế hoạch mới cho phong trào Đoàn.

Với những đóng góp không mệt mỏi, năm 2025, chị Phạm Lê Diệu Hằng được vinh danh là một trong 116 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu của xã Định Quán, đồng thời là cán bộ Đoàn tiêu biểu xuất sắc của xã. Trước đó, chị nhiều lần nhận giấy khen, bằng khen của tỉnh và huyện về thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Phạm Lê Diệu Hằng là một trong 116 đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ ẢNH: NVCC

Những phần thưởng ấy là sự ghi nhận cho tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" mà chị Hằng đã gìn giữ và truyền lại. Nhưng với chị, điều quý giá nhất chính là niềm tin, sự yêu mến của bà con, đồng nghiệp và thế hệ trẻ. "Còn sức, mình sẽ còn làm. Mình mong các em đoàn viên thấy được rằng tuổi trẻ không chỉ để sống cho riêng mình, mà còn để góp sức làm cho xã hội tốt đẹp hơn", chị Hằng nói với nụ cười rạng rỡ.