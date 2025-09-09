Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Sống đẹp

Cô Bí thư Đoàn hết mình vì công tác thiện nguyện

Thụy
Thụy
Đồng Nai
09/09/2025 09:00 GMT+7

Người dân và nhất là các bạn trẻ ở xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai) hẳn không còn xa lạ với Bí thư Đoàn xã Phạm Lê Diệu Hằng, người có vóc dáng nhỏ nhắn luôn tất bật với công việc, lúc ở bếp cơm chay, khi trên tuyến đường vận động gây quỹ, lúc tại hiện trường thiên tai cùng bà con khắc phục khó khăn...

Ngọn lửa thiện nguyện từ bếp cơm chay

Đều đặn mỗi dịp rằm và mùng 1 hằng tháng, căn bếp nhỏ ở nhà chị Hằng lại rộn ràng tiếng dao thớt, mùi thơm của rau củ xào nấu, tiếng trò chuyện rôm rả của các đoàn viên và người thân. Từ 5 giờ sáng, mọi người đã bắt tay vào việc: rửa rau, gọt củ… để kịp 11 giờ trưa có 150 - 200 suất cơm chay nóng hổi mang đến điểm phát tại km106, quốc lộ 20.

Những suất cơm chay không chỉ bắt mắt, đủ dinh dưỡng mà còn đong đầy sự sẻ chia. Người nhận là bà con lao động nghèo, người neo đơn, người đi đường xa ghé lại…, ai cũng nở nụ cười khi gặp ánh mắt hiền hậu và lời chào lễ phép của "cô Bí thư Đoàn bé nhỏ" này. "Ngày rằm mà được ăn cơm chay miễn phí như vầy thì vui lắm, vừa ngon vừa ấm lòng", một bác chạy xe ôm ở chợ Định Quán chia sẻ.

Cô Bí thư Đoàn nhỏ bé, hết mình vì công tác thiện nguyện - Ảnh 1.

Phạm Lê Diệu Hằng - Bí thư Đoàn xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai

ẢNH: NVCC

Đồng hành cùng thanh niên vươn lên

Ở cương vị Bí thư Đoàn xã, chị Hằng không chỉ gắn bó với bếp cơm thiện nguyện mà còn là "cầu nối" đưa chính sách đến với thanh niên. Được giao phụ trách mảng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, chị đã hỗ trợ 36 bạn trẻ vừa rời ghế nhà trường tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để tiếp tục học tập hoặc học nghề.

"Có những em học giỏi nhưng định nghỉ vì gia đình quá khó. Mình phải đến tận nhà, vừa động viên tinh thần, vừa giúp các em làm hồ sơ vay vốn. Khi thấy các em trở lại trường, mình mừng lắm", chị Hằng tâm sự.

Ngoài ra, chị còn chủ động liên hệ với các cơ quan báo chí, quỹ học bổng để xin tài trợ máy tính, sách vở cho học sinh khó khăn. Nhiều gia đình nghèo ở ấp xa trước đây nghĩ việc học là điều xa xỉ, nay đã có thêm niềm tin để cho con em tiếp tục đến lớp.

Cô Bí thư Đoàn nhỏ bé, hết mình vì công tác thiện nguyện - Ảnh 3.
Cô Bí thư Đoàn nhỏ bé, hết mình vì công tác thiện nguyện - Ảnh 4.
Cô Bí thư Đoàn nhỏ bé, hết mình vì công tác thiện nguyện - Ảnh 5.

Diệu Hằng cùng các bạn đoàn viên phát cơm tiếp sức mùa thi

ẢNH: NVCC


"Lá chắn tuổi trẻ" 

Khi bão lũ mùa này ập đến, nhiều mái nhà ở xã bị tốc, cây đổ chắn đường, đồ đạc ngập nước, điện bị cắt…, chị Hằng là người đầu tiên kêu gọi lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng thanh niên công an, quân sự trên địa bàn cùng đến giúp. Từ việc dọn dẹp nhà cửa, dựng lại mái, thu dọn cây gãy... đến vận động hỗ trợ khẩn cấp từ quỹ "Vì người nghèo", chị đều có mặt, trực tiếp chỉ huy.

Những ngày mưa dầm, bùn đất lầy lội, chiếc áo xanh tình nguyện của chị và các đoàn viên vẫn nổi bật giữa làng. Hình ảnh ấy khiến người dân cảm động và tin tưởng gọi chị là "lá chắn tuổi trẻ" của xã.

Cô Bí thư Đoàn nhỏ bé, hết mình vì công tác thiện nguyện - Ảnh 6.

Hỗ trợ bà con mùa bão lũ

ẢNH: NVCC

Gây quỹ từ những bó hoa

Những dịp 8.3, 20.10 hay các ngày lễ lớn, chị Hằng tận dụng cửa hàng hoa sáp của mình để khởi xướng hoạt động bán hoa gây quỹ. Các đoàn viên được phân công ra các điểm cầu bán hoa, trích lợi nhuận để trao học bổng cho học sinh nghèo.

Năm 2021, quỹ của chị hỗ trợ 15 em học sinh, mỗi em 500.000 đồng. Năm 2022, con số tăng lên 33 em. Đến nay, quỹ đã tích lũy được 35 triệu đồng, luôn sẵn sàng dùng trong các trường hợp khẩn cấp hoặc dịp khai giảng, tết thiếu nhi. "Hoa tặng người, tiền tặng trẻ" - cách làm sáng tạo này vừa ý nghĩa, vừa gắn kết cộng đồng.

Cô Bí thư Đoàn nhỏ bé, hết mình vì công tác thiện nguyện - Ảnh 7.

Diệu Hằng (áo đen) chụp ảnh vui chơi cùng các bạn đoàn viên thanh niên

ẢNH: NVCC

Truyền lửa phong trào và tình yêu quê hương

Ngoài những hoạt động an sinh, chị Hằng còn thường xuyên tổ chức cho thanh niên địa phương tham gia các chuyến về nguồn, tham quan di tích lịch sử, kết hợp vui chơi và giáo dục truyền thống. Mỗi chuyến đi đều có phần thuyết trình, kể chuyện về các anh hùng dân tộc, giúp thế hệ trẻ thêm hiểu và tự hào về quê hương, đất nước.

Gặp chị tại tượng đài Chiến thắng La Ngà - nơi sắp đón đoàn khách từ TP.HCM - chúng tôi thấy rõ sự tất bật và niềm vui trong ánh mắt. Mồ hôi ướt đẫm tấm áo xanh, nhưng giọng chị vẫn hồ hởi khi nhắc đến những kế hoạch mới cho phong trào Đoàn.

Với những đóng góp không mệt mỏi, năm 2025, chị Phạm Lê Diệu Hằng được vinh danh là một trong 116 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu của xã Định Quán, đồng thời là cán bộ Đoàn tiêu biểu xuất sắc của xã. Trước đó, chị nhiều lần nhận giấy khen, bằng khen của tỉnh và huyện về thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Cô Bí thư Đoàn nhỏ bé, hết mình vì công tác thiện nguyện - Ảnh 8.

Phạm Lê Diệu Hằng là một trong 116 đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ

ẢNH: NVCC

Những phần thưởng ấy là sự ghi nhận cho tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" mà chị Hằng đã gìn giữ và truyền lại. Nhưng với chị, điều quý giá nhất chính là niềm tin, sự yêu mến của bà con, đồng nghiệp và thế hệ trẻ. "Còn sức, mình sẽ còn làm. Mình mong các em đoàn viên thấy được rằng tuổi trẻ không chỉ để sống cho riêng mình, mà còn để góp sức làm cho xã hội tốt đẹp hơn", chị Hằng nói với nụ cười rạng rỡ.

Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:

Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.

Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:

- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng

- 3 giải ba: 10.000.000 đồng

- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng

Truyện ngắn:

- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng

- 2 giải ba: 10.000.000 đồng

- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng

Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.

- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng

- 1 giải ba: 3.000.000 đồng

- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng

Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng

Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng

Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng

Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.

Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp

Cô Bí thư Đoàn nhỏ bé, hết mình vì công tác thiện nguyện - Ảnh 9.

 

Tin liên quan

Lớp dạy tiếng Anh vui hè

Lớp dạy tiếng Anh vui hè

Sáng ngày 8.7, tại Văn phòng Khu phố 19, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, đội hình 'Vì đàn em' đã tổ chức lớp dạy tiếng Anh cho các em thiếu nhi.

Nắng đời ở góc chợ quê

Như hoa mùa xuân

Khám phá thêm chủ đề

thiện nguyện bí thư đoàn Cán bộ đoàn sống đẹp Sống đẹp mùa 5
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận