Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Sống đẹp

Lớp dạy tiếng Anh vui hè

Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường
TP.HCM
30/08/2025 15:00 GMT+7

Sáng ngày 8.7, tại Văn phòng Khu phố 19, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, đội hình 'Vì đàn em' đã tổ chức lớp dạy tiếng Anh cho các em thiếu nhi.

Dưới sự dẫn dắt đầy sáng tạo và nhiệt huyết của các chiến sĩ đội hình "Vì đàn em", các em hứng thú và nhiệt huyết hơn trong việc học tiếng Anh.

Lớp dạy tiếng Anh vui hè- Ảnh 1.

Đưa các em nhỏ đến lớp học

Lớp dạy tiếng Anh được tổ chức 2 buổi/tuần, mỗi buổi 90 phút, từ ngày 7.7 – 7.8 với sự tham gia hướng dẫn của các bạn đoàn viên thanh niên là giáo viên, sinh viên.

Lớp dạy tiếng Anh vui hè- Ảnh 2.

Các em học bảng chữ cái ở lớp tiếng Anh vui hè

Lớp dạy tiếng Anh vui hè- Ảnh 3.

Hào hứng với các hoạt động dạy, học tiếng Anh vui nhộn

Mỗi buổi học như là một hành trình nhỏ gieo mầm tri thức, ươm niềm vui và tiếp thêm động lực học tập cho các bạn nhỏ.

Lớp dạy tiếng Anh vui hè- Ảnh 4.

Dạy các em cách đọc từ mới tiếng Anh

Lớp dạy tiếng Anh vui hè- Ảnh 5.

Tận tình hướng dẫn

Lớp dạy tiếng Anh vui hè- Ảnh 6.

Buổi học kết thúc với biết bao niềm vui

Nằm trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè ở TP.HCM, hoạt động này có ý nghĩa với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo niềm vui - ý nghĩa trong những ngày hè.

Lớp dạy tiếng Anh vui hè- Ảnh 7.

 

Tin liên quan

Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười

Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười

Sau mỗi chuyến đi là một lần yêu thương được lan tỏa. Chúng tôi - những người đoàn viên thanh niên, từ những người xa lạ nhờ cùng chung tấm lòng mà đã sát lại gần nhau, vừa làm bạn vừa là người thân.

Lớp học Cầu Vồng

Sài Gòn còn lắm chữ thương

Khám phá thêm chủ đề

tiếng Anh lớp dạy tiếng Anh thanh niên tình nguyện sống đẹp Sống đẹp mùa 5
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận