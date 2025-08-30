Lớp dạy tiếng Anh vui hè

Dưới sự dẫn dắt đầy sáng tạo và nhiệt huyết của các chiến sĩ đội hình "Vì đàn em", các em hứng thú và nhiệt huyết hơn trong việc học tiếng Anh.

Đưa các em nhỏ đến lớp học

Lớp dạy tiếng Anh được tổ chức 2 buổi/tuần, mỗi buổi 90 phút, từ ngày 7.7 – 7.8 với sự tham gia hướng dẫn của các bạn đoàn viên thanh niên là giáo viên, sinh viên.

Các em học bảng chữ cái ở lớp tiếng Anh vui hè

Hào hứng với các hoạt động dạy, học tiếng Anh vui nhộn

Mỗi buổi học như là một hành trình nhỏ gieo mầm tri thức, ươm niềm vui và tiếp thêm động lực học tập cho các bạn nhỏ.

Dạy các em cách đọc từ mới tiếng Anh

Tận tình hướng dẫn

Buổi học kết thúc với biết bao niềm vui

Nằm trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè ở TP.HCM, hoạt động này có ý nghĩa với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo niềm vui - ý nghĩa trong những ngày hè.