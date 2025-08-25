Sài Gòn còn lắm chữ thương

Ngoài những công việc hỗ trợ hộ khó khăn trong khu phố, Anh Thư còn cùng mọi người thực hiện các chương trình "Sống xanh - hành động nhỏ thay đổi lớn", ngày hội AST: An toàn, sạch đẹp, văn minh để giữ màu xanh của môi trường bằng cách trồng cây, nhặt rác quanh khu vực sống, thiết kế các đồ dùng tái chế…

Anh Thư (phải) trao tặng quà cho Lớp học hè vui nhộn ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tôi nhớ mãi buổi gặp em gần nhất. Đó là vào một chiều Sài Gòn mưa rũ rượi, bên những hộp bún chay còn tỏa hơi nóng. Cô gái mặc chiếc áo đoàn giản dị, đang san sẻ yêu thương bằng những suất ăn cho người khó khăn trên địa bàn phường Xóm Chiếu, TP.HCM.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên em thực hiện các công tác xã hội. Xuyên suốt gần 10 năm từ ngày còn là cô sinh viên năm nhất, Anh Thư đã dấn thân và cộng hưởng với nhiều mảnh đời khốn khó. Những công việc như một phần của tuổi trẻ ấy đã bồi đắp cho em một thanh xuân rực rỡ tình người.

Tham gia hoạt động định hướng nghề các em độ tuổi 16 - 18 tuổi ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thấu cảm từ những mất mát

Anh Thư được tiếp xúc với công tác xã hội từ rất sớm, lúc còn là Chi hội phó Chi hội CLC40A, Trường ĐH Luật TP.HCM. Tuy vậy, từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Anh Thư mới thực sự dấn thân với sự cho đi từ mệnh lệnh của trái tim. Những rào chắn, đồ bảo hộ, những tiếng còi cứu thương hay tiếng gào khóc xé lòng của mấy nhà trong hẻm lúc đại dịch "quét" qua thành phố làm cô gái nhỏ xa quê chợt quặn lòng giữa bốn bề phòng trọ. Cầm trên tay những bịch gạo, túi bánh hay gói rau củ được các tình nguyện viên phát, Anh Thư tự hứa với lòng sẽ nhân rộng lòng tốt mình được nhận. Ở cái ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, khi sự "cho đi" quan trọng hệt một liều vắc xin đang cần kíp, Anh Thư chợt nhận ra ý nghĩa thực sự của hoạt động vì cộng đồng.

Thế là, khi thành phố dần khỏe lại, mỗi tháng hai lần, Anh Thư sẽ tham gia nấu ăn và phát đồ chay tại Bếp yêu thương do phường 16, Q.4, TP.HCM (nay là phường Xóm Chiếu) tổ chức, đồng thời phối hợp duy trì hoạt động chợ rau củ 0 đồng cho người khó khăn trên địa bàn phường.

Anh Thư (bìa trái) và các cô chú trong ban điều hành khu phố trước những hàng rau trồng trong chai nhựa bỏ đi ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Anh Thư cũng tự nguyện xin tham gia vào các hoạt động cộng đồng của phường với tư cách là một đoàn viên, rồi từ đó, những công tác xã hội Anh Thư làm miệt mài chẳng ngại nắng mưa. Có khi là tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi của phường; lúc thì tổ chức chương trình mừng sinh nhật hồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn; tham gia hoạt động định hướng nghề cho các em 16 - 18 tuổi, giảng dạy tại các lớp học tình thương; tặng quà, vui chơi cùng trẻ em ở vùng biên giới…

Đặc biệt, khi hỗ trợ các em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Anh Thư chợt hiểu rằng không phải vết thương nào cũng có thể lành lặn, có chăng là thời gian khiến người ta dần quên nỗi đau và học cách tiến về phía trước. Công tác xã hội chính là hoạt động mang lại sự bù đắp về tình thương, tình người cho họ. Thế là, cô gái nhỏ cứ tất tả "cho đi".

Tổ chức sân chơi tiếng Anh thiếu nhi khu phố, thuộc chương trình Lớp học hè vui nhộn 2024 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP





Cho đi - nhận lại

Bên cạnh công tác xã hội của phường, Anh Thư còn tự lập Chi đoàn Atichi trực thuộc công ty riêng của mình để thực hiện các công tác cộng đồng. Cô gái 27 tuổi, tự khởi nghiệp từ con số 0, tuy chưa thể đứng vững gót chân trong thị trường, nhưng đã kịp dành một góc nhỏ để thực hiện các hoạt động công ích.

"Có bao giờ em thấy mệt mỏi không?" - nhìn nụ cười của Thư, tôi chợt hỏi.

Cô gái ngớ người giây lát, rồi gật gù: "Có chứ ạ. Những đợt hoạt động cao điểm của phường trùng với thời gian em làm luận văn thạc sĩ, rồi công việc của công ty... khiến 24 giờ của em như bị xé nhỏ tới vụn vặt. Căng thẳng, áp lực, làm ảnh hưởng tới tâm lý và sức khỏe của em khá nhiều".

Nói rồi, Anh Thư cười khẽ bồi thêm: "Nhưng chưa bao giờ em muốn dừng lại những hoạt động cộng đồng". Ánh mắt cô gái sáng lấp lánh khi kể về sự cho đi và nhận lại: "Em cho đi thời gian, tiền bạc, công sức, nhưng cũng nhận lại nhiều thứ lắm. Em có thêm những người bạn, có thêm những trải nghiệm, có cả những bài học để ngày một trưởng thành. Mỗi nụ cười của mấy bé trao cho em là một liều thuốc an thần, xoa dịu sự căng thẳng trong cuộc sống. Em cảm thấy mình là con người có giá trị khi vẫn có điều gì đó để cho đi".

Tất cả chỉ mới bắt đầu

Vào ngày 24.6.2024, sau 10 năm tuổi Đoàn, Anh Thư vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Cô gái nhỏ trong màu áo xanh chợt cảm thấy trọng trách trên vai mình trĩu trịt hơn trước.

Anh Thư chia sẻ, bản thân sẽ tiếp tục thực hiện công tác xã hội cùng tổ chức Đoàn thanh niên tại địa phương và thông qua các hoạt động của doanh nghiệp mình. Bởi tất cả chỉ mới bắt đầu!