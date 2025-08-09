Chàng trai kiên định với khát vọng phụng sự cộng đồng

Khởi nguồn từ vùng cao

Sinh ra và lớn lên tại Gia Lai, từ nhỏ Phúc đã được cha mẹ dẫn theo trong các hoạt động phát quà, giúp đỡ bà con nghèo, trẻ em mồ côi. Anh sớm thấm thía giá trị của sự sẻ chia qua những chuyến thiện nguyện cùng gia đình. Ngày 2.9.2018, khi nhiều bạn cùng trang lứa còn bỡ ngỡ với sách vở, Phúc quyết tâm thành lập Nhóm từ thiện Fly To Sky với hơn 40 thành viên là học sinh THPT tại quê nhà.

Lê Văn Phúc (bìa trái) cùng các bạn trẻ tổ chức chương trình Nấu ăn cho em và trao quà tại Gia Lai ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Không nhiều người tin một học sinh cấp ba có thể tổ chức các chương trình thiện nguyện quy mô, làm việc với chính quyền, vận động tài trợ… Nhưng Phúc đã âm thầm chứng minh bằng hành động, sự nghiêm túc và tinh thần học hỏi không ngừng. "Tôi nghĩ tuổi trẻ chính là sức mạnh để khởi xướng và lan tỏa niềm tin vào điều tốt đẹp. Khi việc tử tế được xuất phát từ chính sự chân thành và tấm lòng thì sẽ có rất nhiều bạn cùng chung tay", Lê Văn Phúc chia sẻ.

Không chỉ năng động trong công tác xã hội, Lê Văn Phúc còn tiêu biểu với hành trình học tập đầy nỗ lực. Chàng trai xứ núi có 2 năm liên tiếp đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia THPT môn địa lý và được tuyển thẳng vào Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) chuyên ngành địa lý dân số xã hội.

Bước chân vào giảng đường, Phúc quyết tâm mở rộng Fly To Sky với chi nhánh tại TP.HCM. Quyết định này không chỉ giúp nhóm tiếp cận nguồn lực lớn hơn mà còn kết nối hàng trăm sinh viên, học sinh thành phố vào các hoạt động tình nguyện.

Mạng lưới hơn 14.000 tình nguyện viên

Từ năm 2018 đến nay, Fly To Sky đã phát triển thành mạng lưới hơn 14.000 tình nguyện viên, 100% là học sinh, sinh viên; trong đó hơn 80% là học sinh THPT. Đây là điểm đặc biệt của nhóm, Phúc đã kêu gọi những bạn trẻ có cùng đam mê để triển khai hơn 28 dự án cộng đồng và 180 chương trình trên khắp đất nước.

Bạn Đinh Lê Hoàng Khang (P.An Khê, tỉnh Gia Lai) chia sẻ về hành trình tham gia Fly To Sky: "Ngay những ngày đầu cấp 3, khi lướt mạng xã hội, em tình cờ thấy bài viết về Fly To Sky với những hoạt động tình nguyện ý nghĩa. Em quyết định đăng ký làm tình nguyện viên và không ngờ đó trở thành bước ngoặt lớn".

"Hành trang quý giá nhất khi em bước vào giảng đường đại học không phải là điểm số, mà là kinh nghiệm thực tiễn: kỹ năng tổ chức, kỹ năng làm việc nhóm, cách kết nối và truyền cảm hứng cho những bạn trẻ khác. Tất cả đã giúp em tự tin vượt qua mọi thử thách và tiếp tục cống hiến cho cộng đồng", Hoàng Khang nói thêm.

Nhiều dự án thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, nước sạch, an sinh xã hội…, đã được Fly To Sky triển khai. Qua hơn 7 năm, các bạn đã trao tặng hơn 70.000 cuốn sách, thực hiện hơn 150 "Tủ sách Bồ câu trắng" tại các trường học vùng cao, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, mái ấm, cơ sở bảo trợ xã hội tại Gia Lai, TP.HCM, Lào Cai, Quảng Ngãi… Duy trì "Lớp học miễn phí Smile Class" cho trẻ mồ côi và con em đồng bào dân tộc thiểu số. Hỗ trợ hơn 20.000 trẻ em sử dụng nước sạch; cấp phát 15.000 chiếc áo ấm, trao hơn 41.000 suất quà và hàng chục tấn hàng hóa đến các gia đình khó khăn.

Riêng trong giai đoạn 2020 - 2021, Fly To Sky thực hiện 5 chiến dịch hỗ trợ chống dịch Covid-19, trao tặng thiết bị y tế, khẩu trang, nước rửa tay đến 60.000 lượt người với kinh phí hơn 5,5 tỉ đồng.

Phúc vinh dự lần thứ 2 được trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc 2025 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Lê Văn Phúc bộc bạch: "Để thực sự giúp đỡ cộng đồng, trước tiên chúng ta phải hiểu sâu sắc cuộc sống, tâm tư và những khó khăn của từng người dân. Chỉ khi hiểu được họ, chúng ta mới có thể mang đến những giải pháp thiết thực và ý nghĩa". Phúc nhấn mạnh mỗi chương trình trước khi triển khai đều được khảo sát kỹ lưỡng để đáp ứng đúng nhu cầu của người nhận.

Tháng 10.2024, sau khi tốt nghiệp, Phúc trở về Gia Lai thành lập Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, để mở rộng quy mô và tính bền vững cho các hoạt động thiện nguyện. Phúc chia sẻ lúc mới bắt đầu thành lập doanh nghiệp xã hội ở tuổi 22, anh phải đối mặt với nhiều thách thức: từ hoàn thiện thủ tục pháp lý, huy động vốn nhỏ, cho đến xây dựng đội ngũ vận hành chuyên nghiệp.

"Có những lúc tôi tự hỏi liệu một người trẻ, thiếu kinh nghiệm như mình có thể chèo lái con thuyền này không. Khi đứng trước những khó khăn, chính đam mê và niềm tin vào sứ mệnh cộng đồng đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi và đội ngũ", Phúc nói thêm.

Những bước chân không mỏi

Hành trình của Fly To Sky không chỉ đơn thuần là mang quà đến mà còn thấu hiểu và sống cùng cộng đồng, tôn trọng nếp sống, phong tục địa phương. Nhờ kinh nghiệm làm việc trực tiếp với nhiều nhóm yếu thế, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, Fly To Sky không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực và tạo ra giá trị lâu dài.

Hơn 7 năm sau ngày thành lập, Fly To Sky từ một nhóm nhỏ đã phát triển thành hệ thống thiện nguyện hoạt động toàn quốc, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia - T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Lê Văn Phúc hiện là Phó trưởng ban thường trực Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Nam và là gương mặt trẻ tiêu biểu, từng là cá nhân trẻ tuổi nhất nước nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019. Ngoài ra, anh còn được trao Giải thưởng Thanh niên Sống đẹp (2022), 2 lần nhận Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc (2020, 2025), được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023.

Hơn nữa, với những đóng góp của mình, Phúc 2 lần là nhân vật Việc tử tế tiêu biểu toàn quốc vinh dự được Chủ tịch nước gặp mặt biểu dương (2024, 2025) và được Thủ tướng Chính phủ gặp mặt biểu dương (2024).

Bên cạnh đó, Phúc còn được Liên bang Nga trao tặng Giải thưởng thiện nguyện quốc tế "Trái tim nồng ấm" năm 2022 nhằm tôn vinh thanh thiếu nhi dưới 23 tuổi trên khắp thế giới có lối sống tích cực, giàu lòng nhân ái, quan tâm giúp đỡ người khác, tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng hoặc giàu ý chí và nghị lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Nhóm từ thiện Fly To Sky do Phúc sáng lập cũng là tập thể vinh dự được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2024. Đây là trường hợp khá đặc biệt khi vừa cả tập thể vừa có cá nhân tiêu biểu đạt giải thưởng cao quý này.

Điều khiến nhiều người ấn tượng nhất ở Phúc không chỉ là những con số hay dự án, mà là một trái tim không mệt mỏi. "Em nghĩ một người trẻ có thể bắt đầu bằng lòng tốt. Nhưng để đi được lâu dài thì cần thêm lý tưởng, sự học hỏi và tinh thần kỷ luật. Em muốn dành tuổi trẻ để cống hiến, không chỉ giúp người khác mà còn phát triển chính mình", Phúc chia sẻ.

Ở tuổi 23, anh vẫn tiếp tục dấn thân trên hành trình thiện nguyện, hăng say với công việc đồng hành, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Với anh, sự tử tế không có giới hạn, và mỗi hành động nhỏ cũng có thể góp phần thay đổi cộng đồng.

Trong tương lai gần, Fly To Sky đặt mục tiêu triển khai hoạt động rộng khắp các tỉnh, thành phố và mở rộng thêm các dự án về giáo dục, khởi nghiệp xanh. Với nền tảng pháp lý vững chắc và đội ngũ trẻ trung, sáng tạo, các bạn trẻ Fly To Sky hứa hẹn tiếp tục viết nên những chương mới cho khát vọng phụng sự cộng đồng của chàng trai đại ngàn.