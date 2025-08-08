Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Sống đẹp

Đưa cây xanh, hoa cỏ vào không gian trường học

Trần Văn Tám
Trần Văn Tám
TP.HCM
08/08/2025 09:00 GMT+7

Cuối tháng 12.2024, Trường mầm non An Phú, xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM đầu tư sửa chữa lớn theo vốn của chương trình 'Nông thôn mới'. Đây cũng là ngôi trường đã và đang thực hiện mô hình 'Trường học xanh', nhận được nhiều ngợi khen.

Những vỏ chai nhựa đựng nước ngọt, nước khoáng, ống nước nhựa hư hỏng, lốp xe ô tô hư nằm lăn lóc ngoài đường… được thầy cô trong trường nghĩ ra cách tận dụng để "tô điểm" cho nếp sống xanh trong môi trường trường học. 

Đưa cây xanh, cỏ hoa vào không gian trường học- Ảnh 1.

Những chậu cây trầu bà được treo khắp hành lang trường học

Các thầy cô giáo nghĩ ra cách đem chai nhựa phế thải làm thành bình, chậu trồng hoa treo khắp hành lang các phòng học, phòng làm việc, ngoài vườn trường.

Mọi người khi đến trường liên hệ công việc hay thầy cô lên lớp nhìn dãy bình trồng trầu bà treo lủng lẳng lá rũ xuống, những khóm hoa được lớn lên xanh tươi trong ống nước, dưới sân trường... cũng cảm nhận môi trường nơi đây thật thanh mát.

Nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, lên kế hoạch, soạn thảo cách thiết kế đồ dùng dạy học thân thiện với môi trường như: lấy lá cây bản to kết thành nón, thành mão đội đầu, lá dừa thắt thành con cào cào, đồng hồ đeo tay, chong chóng, cắt đoạn tre trúc làm bộ gõ khi các cháu tập hát, bìa carton cắt thành hình bông hoa hay xếp thành thùng đựng rác…, vừa tiết kiệm, vừa gần gũi với học sinh, lại đúng với chủ trương của ngành.

Trong giờ học các em rất thích thú quan sát đồ dùng trực quan, nhiều em tự tin mạnh dạn khi trả lời câu hỏi của thầy. Các đồ dùng dạy học này dễ thiêu hủy, không ảnh hưởng đến môi trường.

Đưa cây xanh, cỏ hoa vào không gian trường học- Ảnh 2.
Đưa cây xanh, cỏ hoa vào không gian trường học- Ảnh 3.
Đưa cây xanh, cỏ hoa vào không gian trường học- Ảnh 4.

Hoa lá đa dạng, được lớn lên xanh tươi trong bình, ống nước...


Trong vườn trường vốn đã trồng nhiều loại hoa trổ đủ màu sắc rất đẹp quanh năm, giáo viên thường đưa học sinh ra vườn học tiết sinh hoạt ngoài trời. Và cô hiệu trưởng muốn tạo nhiều mảng màu xanh thân thiện trong khuôn viên nhà trường nên đã có ý tưởng muốn làm bình, chậu trồng hoa từ vật liệu phế thải. Cô đã bàn bạc với giáo viên cùng phụ huynh trong nhà trường, được mọi người hưởng ứng. Vậy là thầy cô người thì thu gom, xin vỏ chai nhựa người thì xin, mua giống hoa, giống cây, anh bảo vệ thì hàn ống nhựa bỏ đất và phân vào bình, chậu... 

Đưa cây xanh, cỏ hoa vào không gian trường học- Ảnh 5.

Hoa nở tươi thắm từ "bồn hoa" là những chiếc lốp xe ô tô hư

Đưa cây xanh, cỏ hoa vào không gian trường học- Ảnh 6.

Các em rất thích thú quan sát cây hoa, nhiều em tự tin mạnh dạn khi trả lời câu hỏi của thầy

Từ đó Trường mầm non An Phú thật sự có nhiều thay đổi mà dễ thấy nhất là không gian trường học có thật nhiều mảng xanh của cây, màu sắc của hoa, bốn mùa tươi thắm...

Đưa cây xanh, cỏ hoa vào không gian trường học- Ảnh 7.

 

