Ngô Thanh Vân tiết lộ cuộc sống khi làm mẹ ở tuổi 46

Hôm 9.8, Ngô Thanh Vân gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đón con đầu lòng kèm theo dòng chia sẻ: “Cảm ơn thượng đế, cảm ơn vũ trụ vì món quà tuyệt vời nhất. Con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh”. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến sao nữ 46 tuổi khi cô chính thức “lên chức” sau quãng thời gian chờ đợi.

Ngô Thanh Vân hài hước thừa nhận "lên bờ xuống ruộng" khi gia đình có thêm thành viên mới Ảnh: FBNV

Hành trình làm mẹ ở tuổi 46 với Ngô Thanh Vân có nhiều bỡ ngỡ, song cũng đầy hạnh phúc. Nữ diễn viên tâm sự toàn bộ thời gian, sự yêu thương của cô và chồng đều dành cho con, thay vì cho bản thân như trước đây. Đón thêm thành viên mới, cuộc sống của sao phim Hai Phượng và Huy Trần cũng có nhiều thay đổi. Dù tất bật với công việc mẹ bỉm sữa song với cô đó là một niềm hạnh phúc.

Ngô Thanh Vân kể về sự thay đổi sau khi làm mẹ: “Ngày xưa, trước khi đi ngủ mình còn bôi hết kem dưỡng này đến kem dưỡng nọ. Còn bây giờ nhiều khi cái mặt cả ngày chưa rửa, răng chưa kịp đánh. Ngày xưa đi ngủ là phải đầm lụa các kiểu, còn giờ áo ướt mèm sữa nhiều khi ngủ luôn. Xưa hai đứa ôm nhau ngủ, giờ có cục 3 kg chính giữa. Nửa đêm mà tiếng khóc vang lên, đứa lo bình sữa, đứa mắt nhắm mắt mở lia lịa cái tay với miếng tã”.

Ngô Thanh Vân chia sẻ cô và Huy Trần phải “lên bờ xuống ruộng” với thành viên mới là bé Gạo. Tuy nhiên, diễn viên phim Dòng máu anh hùng khẳng định thêm: “Hành trình làm mẹ là một chương hoàn toàn mới, thiêng liêng, đầy cảm xúc và cũng có nhiều điều bản thân cần tìm hiểu và học hỏi”.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Ngô Thanh Vân và chồng khi con chào đời Ảnh: FBNV

Ngô Thanh Vân trải lòng về hành trình làm mẹ

Nói thêm về hành trình làm mẹ, Ngô Thanh Vân tâm sự cô trải qua 2 năm tìm kiếm con và mất thêm 271 ngày mang thai. Với nữ diễn viên, đó là quãng thời gian dài với nhiều thử thách trong đời. “Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu đổi thay của cơ thể… Đã có lúc tôi tưởng mình không thể đi tiếp. Nhưng rồi khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con, mọi đau đớn, mệt mỏi đều tan biến”, cô chia sẻ.

Ngô Thanh Vân nhớ như in khoảnh khắc được nhìn con một cách trọn vẹn, khi bé khỏe mạnh cất tiếng khóc trong vòng tay ba mẹ. Điều này khiến cô hạnh phúc đến mức “nghẹn lại không thể diễn tả thành lời”. Sao nữ 7X tâm sự ngay lúc đó, cô và người bạn đời đã bật khóc nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Cô nhắn nhủ: “Cảm ơn con đã chọn ba mẹ, đã đến để hoàn thiện cuộc đời này của ba mẹ. Từ hôm nay, mình sẽ cùng nhau bắt đầu một hành trình mới, con nhé”.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức đám cưới năm 2022, sau quãng thời gian hẹn hò kín tiếng. Đến tháng 5.2023, nữ diễn viên chia sẻ tin vui với khán giả khi mang thai con đầu lòng. Trong quãng thời gian trước khi sinh, sao nữ 7X chọn giảm bớt công việc để tập trung cho gia đình. Theo cô đây là cơ hội để mình và người bạn đời sống chậm lại, vun vén cho tổ ấm nhỏ. Trong quá trình mang thai, Ngô Thanh Vân được Huy Trần chăm sóc chu đáo. Chính chồng đã tiếp thêm động lực để sao nữ vượt qua những bỡ ngỡ, khó khăn khi lần đầu làm mẹ.