Phạm Quỳnh Anh tiết lộ cuộc sống sau khi sinh con thứ ba

Phạm Quỳnh Anh nỗ lực trong việc dung hòa giữa công việc và gia đình FBNV

Chia sẻ về cuộc sống sau khi sinh con thứ ba, Phạm Quỳnh Anh cho biết dù tất bật với công việc nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho tổ ấm của mình. Giọng ca Tất cả sẽ thay em nói cô và người bạn đồng hành luôn phân vai để đảm bảo được việc dạy dỗ các bé. Phạm Quỳnh Anh cũng chọn lọc công việc hơn để có nhiều thời gian dành cho con.

“Tôi biết mọi người vẫn yêu thương nên có nhiều cơ hội đến với tôi. Chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là một ví dụ, tôi cảm thấy tiếc nhưng không nhận lời được. Với khối lượng công việc thường ngày, tôi không đủ thời gian cho con nhiều. Nếu bước vào guồng quay mới và dành thời gian cho công việc đó mấy tháng trời thì tội cho các con vì không có được sự quan tâm của người mẹ bên cạnh”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Phạm Quỳnh Anh tâm sự sau khi sinh con thứ ba, cô cân bằng giữa việc làm dự án để khán giả không lãng quên mình và việc dành thời gian cho con. Câu chuyện về kinh phí cũng là vấn đề được giọng ca Tình yêu cao thượng quan tâm khi ra sản phẩm vì: “Tôi biết mình không còn độc thân nữa để đầu tư mức tiền khủng cho dự án cá nhân. Tôi biết miếng bánh đó phải được chia cho các con, chứ mình không mạo hiểm được”.

Vẻ ngoài trẻ trung của bà mẹ ba con Phạm Quỳnh Anh FBNV

Trong buổi trò chuyện, Phạm Quỳnh Anh bật mí bản thân muốn sinh thêm con thứ 4. Tuy nhiên, người yêu hiện tại từ chối lời đề nghị này vì lý do xúc động. Giọng ca 8X trải lòng: “Anh nói anh đã có tận 3 đứa con rồi cho nên không cần nữa. Zoey là con đầu của anh nhưng cộng thêm Tuệ Lâm - Tuệ An của chị là thành 3 đứa rồi. Khi nghe câu này tôi cực kỳ xúc động. Để có một người đàn ông coi con mình là con của họ thì đó là sự may mắn của mình".

Phạm Quỳnh Anh tin rằng mỗi cột mốc trong đời cô đều do duyên số. Hành trình trở thành một người mẹ ba con dù gặp nhiều trắc trở, thử thách song cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được trải nghiệm. Nhìn lại thăng trầm đã qua, giọng ca Tình yêu cao thượng bày tỏ: “Cuộc đời mình dù nhăn thế nào cũng phải ủi cho phẳng. Chỉ có chính mình mới đối diện vấn đề và tìm được hạnh phúc từ bên trong”.



Nữ ca sĩ 8X giữ tinh thần lạc quan khi đối diện với những thăng trầm trong cuộc sống. Cô nêu quan điểm: “Những người đến cho mình niềm tin nhưng cũng lấy mất đi niềm tin đó, nhưng khi nhìn lại mình không trách họ. Họ sẽ cho mình trải nghiệm, bài học để mình biết bản thân phải dùng thái độ nào để bước qua. Chứ không phải mình cứ chìm sâu trong nỗi buồn, uất hận”.