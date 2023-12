Dân mạng tranh cãi 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' ưu ái Lệ Quyên

Dù có phần thể hiện ấn tượng trên sân khấu song nhiều khán giả cho rằng tiết mục của đội Lệ Quyên vào vòng an toàn là chưa thuyết phục BTC

Trong vòng công diễn 2 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Lệ Quyên chung đội với Thu Phương và MLee. Bộ ba nghệ sĩ thể hiện ca khúc Phi hành gia cô đơn, tạo hiệu ứng sân khấu nhờ màn đu dây mạo hiểm. Với tổng điểm bình chọn 311, đội của giọng ca Ai khổ vì ai xếp vị trí thứ 2 chung cuộc và trở thành nhóm an toàn. Trong khi đó, 4 chị đẹp nói lời chia tay chương trình là Thái Trinh, Phạm Lịch, Hà Kino và Quỳnh Nga.

Theo dõi vòng công diễn 2, khán giả tỏ thái độ không hài lòng trước kết quả chung cuộc. Nhiều người cho rằng dù đội Lệ Quyên có phần thể hiện ổn nhưng không quá nổi bật để vào nhóm an toàn. Thay vào đó, một số khán giả dành lời khen ngợi cho tiết mục Chị ngã em nâng của đội Ninh Dương Lan Ngọc hay sự mạo hiểm, bứt phá của Cún yêu đội H’Hen Niê.

Nhiều khán giả cho rằng đội Lệ Quyên chưa có sự bứt phá bằng phần thi của đội Lan Ngọc, H'Hen Niê BTC

Một tài khoản bình luận: “Thật lòng mà nói mình ấn tượng với đội H’Hen Niê hơn vì ngoài 30 tuổi mà còn dám thử sức với bộ môn cheerleader. Điểm số tại trường quay không nói lên tình cảm của mọi người theo dõi chương trình”. Người xem khác nêu quan điểm: “Đối với mình, phần thi của đội H’Hen Niê ấn tượng hơn. Tôi thấy nhóm này xứng đáng được vào vòng an toàn hơn là Phi hành gia cô đơn”.

Một khán giả bình luận: “Mình thật sự xúc động với màn trình diễn của đội H’Hen và ngạc nhiên về kết quả quá, có phần hơi bực về cách bầu chọn này. Rất mong ban tổ chức đánh giá lại cho phần kết quả được đúng nhất”. Một người xem nêu quan điểm: “Phép màu nào cho đội này điểm cao thứ hai và được an toàn vậy, chắc có Lệ Quyên”.

Nhiều khán giả bất bình cho rằng ca sĩ Lệ Quyên được ưu ái khi đến với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Không chỉ ở công diễn 2, nhiều người nhận xét ở vòng công diễn đầu tiên, đội của giọng ca Ai khổ vì ai vẫn được xử thắng và vòng an toàn dù phần điểm bình chọn ngang với đội của Đoan Trang. Trong vòng solo, nữ ca sĩ 8X hát Nếu em được lựa chọn và nhận về số điểm 88. Kết quả này cũng gây bất bình bởi khán giả cho rằng Lệ Quyên an toàn, thiếu sự đột phá so với một số đồng nghiệp.

Còn nhớ ở tập 1, dù phần thể hiện chưa bứt phá song Lệ Quyên vẫn nhận điểm cao từ giám khảo BTC

Một tài khoản nêu quan điểm: “Fan bình chọn thì chịu. Nếu xét công tâm ở vòng công diễn 2, đội Đoan Trang chiến thắng thì không bàn cãi, nhưng về nhì phải là đội Lan Ngọc. Không hiểu sao đội Lệ Quyên nhận bình chọn cao vậy”. Người xem khác bày tỏ: “Công thức để an toàn là nên chung đội với Lệ Quyên. Tôi thấy đội này không quá đặc sắc nhưng điểm cao thứ 2 thì hơi cấn”. Một khán giả viết: “Tôi thắc mắc có phải chương trình chấm điểm ưu tiên cho mấy chị đẹp như Lệ Quyên không”.

Trước đó, chúng tôi cũng từng đặt vấn đề về việc các nghệ sĩ kỳ cựu được ưu ái khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, phía ban tổ chức phản hồi: “Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thu Phương, Lệ Quyên... đến đây không phải vì thắng thua. Vậy nên các chị không mang tinh thần tranh đấu với nhau trong chương trình. Họ đến đây để làm những thứ chưa từng được làm. Các bạn sẽ thấy chị Mỹ Linh, Hồng Nhung, Lệ Quyên nhảy như thế nào trong chương trình. Hay những bạn chưa từng dám hát, họ nói rằng đây có thể là chương trình vui nhất và họ thể hiện mặt tốt của mình, kết hợp với các chị để ra được tiết mục hoàn hảo”.