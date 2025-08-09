Ngô Thanh Vân đón con đầu lòng ở tuổi 46

Ngô Thanh Vân hạnh phúc khi đón con đầu lòng ẢNH: FBNV

Chiều 9.8, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi cô cho con gái da kề da trong phòng sinh, ông xã Huy Trần với ánh mắt chan chứa yêu thương hướng về vợ con. Diễn viên Hai Phượng bày tỏ: "Cảm ơn thượng đế, cảm ơn vũ trụ vì món quà tuyệt vời nhất, con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo".

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân nhanh chóng nhận được sự quan tâm với hơn 100.000 lượt thích cùng hàng ngàn lời chúc tốt đẹp từ bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ. Nhiều sao Việt như Tóc Tiên, Thu Trang, Quang Dũng, Trác Thúy Miêu... gửi lời chúc mừng tới gia đình nhỏ. Ca sĩ Quang Dũng bày tỏ: "Chúc mừng vợ chồng Ngô Thanh Vân". Diễn viên Kiều Linh viết: "Chúc mừng hai vợ chồng nhen". Ca sĩ Tóc Tiên nhắn gửi: "Mừng cho vợ chồng chị".

Khoảnh khắc Ngô Thanh Vân - Huy Trần bên bé Gạo vừa chào đời ẢNH: FBNV

Ngô Thanh Vân chia sẻ hành trình mang thai ở tuổi 46

Trước đó, vào đầu tháng 5, Ngô Thanh Vân chia sẻ tin vui với khán giả khi mang thai con đầu lòng sau 3 năm kết hôn. Với diễn viên phim Dòng máu anh hùng, thành viên mới mang lại niềm hạnh phúc lớn cho cô và người bạn đời sau quãng thời gian gắn bó.

Thời gian trước khi mang bầu, Ngô Thanh Vân và người bạn đời chủ động giảm bớt công việc để tập trung cho gia đình. Với nữ diễn viên sinh năm 1979, đây là cơ hội để cả hai sống chậm lại, vun vén nhiều hơn cho tổ ấm. Trên trang cá nhân, Huy Trần thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và không ngại dành cho nhau những lời "có cánh".

Cặp vợ chồng hạnh phúc viên mãn sau 3 năm kết hôn ẢNH: FBNV

Sao nữ 7X nói trong quá trình mang thai, cô như "đi tàu lượn siêu tốc với đủ thứ tình huống ngược xuôi mà bản thân chưa từng trải qua". Nữ diễn viên gặp các tình trạng như da khô, bụng xuất hiện vết rạn, tóc rụng, cơ thể đau nhức… Quãng thời gian này, sự đồng hành của Huy Trần giúp Ngô Thanh Vân vượt qua những bỡ ngỡ trong lần đầu làm mẹ.

Nữ diễn viên hài hước nói "bình thường đã được anh chăm sóc như em bé, đến khi mang thai, anh càng kỹ lưỡng hơn". Gần ngày sinh, Ngô Thanh Vân đăng tải bộ ảnh kỷ niệm mang thai con đầu lòng. Cô bày tỏ: "Ba nói mẹ đẹp, kiểu gì mẹ cũng đẹp. Nên ba mẹ chụp để lưu lại hành trình hai mẹ con. Thế nên mẹ rất hạnh phúc con ạ. Sau này nhìn lại ba mẹ sẽ rất tự hào về những giây phút của hiện tại".

Về phía doanh nhân Huy Trần, anh cũng có những dòng trạng thái đầy cảm xúc khi sắp được lên chức cha. Ông xã Ngô Thanh Vân bày tỏ: "Thời gian gần đây hai vợ chồng hạnh phúc không gì tả nổi. Hai vợ chồng đếm từng ngày, từng phút, từng giây để được ôm con trong vòng tay. Cảm ơn vũ trụ và cảm ơn vợ yêu đã mang đến cho chồng món quà ý nghĩa nhất trong cuộc đời này".