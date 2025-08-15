Thưởng thức ẩm thực Indonesia tại Sài Gòn

Tất cả được phục vụ trong bữa tiệc buffet hải sản thượng hạng của Saigon Café, nơi thực khách vừa thưởng thức hương vị Indonesia, vừa đắm chìm trong thế giới hải sản phong phú: tôm hùm, hàu tươi, sashimi, sò điệp… và nhiều món ngon quốc tế khác ẢNH: BTC

Từ nay đến ngày 20.8, nhà hàng Saigon Café thuộc khách sạn 5 sao Sheraton Saigon Grand Opera Hotel sẽ đưa thực khách bước vào hành trình khám phá hơn 17.000 hòn đảo của "xứ vạn đảo" qua chương trình "Ticket to Indonesia". Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhằm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tại buổi khai mạc vừa qua, ông Adiguna Wijaya, quyền Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM Minh phát biểu: "Ticket to Indonesia" được tổ chức không chỉ để tôn vinh di sản văn hóa và ẩm thực Indonesia, mà còn để khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt, tin cậy và ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Indonesia. Sự kiện là minh chứng sinh động cho sức mạnh của ngoại giao văn hóa, nơi ẩm thực và nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung, kết nối con người và lan tỏa tình hữu nghị.

Chef Aditya Maulana Saputra, bếp trưởng khách mời từ Sheraton Grand Jakarta Gandaria City sẽ đích thân chế biến các món ăn đặc trưng của Indonesia như súp đuôi bò nổi tiếng, món bò hầm chậm...

Chef Aditya Maulana Saputra - bếp trưởng khách mời từ khách sạn Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, chia sẻ: "Ẩm thực Indonesia là sự hòa quyện giữa truyền thống lâu đời và sự đa dạng vùng miền, nơi mỗi món ăn đều kể một câu chuyện riêng. Với 'Ticket to Indonesia', chúng tôi mong muốn mang đến cho thực khách Việt Nam những hương vị chân thực nhất, từ Sop Buntut đậm đà, đến Gado Gado thanh mát và Nasi Bali rực rỡ sắc màu. Hy vọng rằng mỗi món ăn sẽ là một tấm vé đưa thực khách đến gần hơn với trái tim và tâm hồn của đất nước chúng tôi".



