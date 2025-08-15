Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Thưởng thức ẩm thực Indonesia tại Sài Gòn

Quang Thuần
Quang Thuần
15/08/2025 13:00 GMT+7

Từ nay đến ngày 20.8, thực khách có thể thưởng thức món ngon Indonesia do đầu bếp 5 sao thuộc khách sạn Sheraton Grand Jakarta Gandaria City (Indonesia) chế biến.

- Ảnh 1.

Tất cả được phục vụ trong bữa tiệc buffet hải sản thượng hạng của Saigon Café, nơi thực khách vừa thưởng thức hương vị Indonesia, vừa đắm chìm trong thế giới hải sản phong phú: tôm hùm, hàu tươi, sashimi, sò điệp… và nhiều món ngon quốc tế khác

ẢNH: BTC

Từ nay đến ngày 20.8, nhà hàng Saigon Café thuộc khách sạn 5 sao Sheraton Saigon Grand Opera Hotel sẽ đưa thực khách bước vào hành trình khám phá hơn 17.000 hòn đảo của "xứ vạn đảo" qua chương trình "Ticket to Indonesia". Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhằm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tại buổi khai mạc vừa qua, ông Adiguna Wijaya, quyền Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM Minh phát biểu: "Ticket to Indonesia" được tổ chức không chỉ để tôn vinh di sản văn hóa và ẩm thực Indonesia, mà còn để khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt, tin cậy và ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Indonesia. Sự kiện là minh chứng sinh động cho sức mạnh của ngoại giao văn hóa, nơi ẩm thực và nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung, kết nối con người và lan tỏa tình hữu nghị.

- Ảnh 2.

Chef Aditya Maulana Saputra, bếp trưởng khách mời từ Sheraton Grand Jakarta Gandaria City sẽ đích thân chế biến các món ăn đặc trưng của Indonesia như súp đuôi bò nổi tiếng, món bò hầm chậm...

Chef Aditya Maulana Saputra - bếp trưởng khách mời từ khách sạn Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, chia sẻ: "Ẩm thực Indonesia là sự hòa quyện giữa truyền thống lâu đời và sự đa dạng vùng miền, nơi mỗi món ăn đều kể một câu chuyện riêng. Với 'Ticket to Indonesia', chúng tôi mong muốn mang đến cho thực khách Việt Nam những hương vị chân thực nhất, từ Sop Buntut đậm đà, đến Gado Gado thanh mát và Nasi Bali rực rỡ sắc màu. Hy vọng rằng mỗi món ăn sẽ là một tấm vé đưa thực khách đến gần hơn với trái tim và tâm hồn của đất nước chúng tôi".


Tin liên quan

Malaysia tung ưu đãi thu hút du khách Việt

Malaysia tung ưu đãi thu hút du khách Việt

Với chiến dịch Visit Malaysia 2026, ngành du lịch Malaysia xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm tại ASEAN, không chỉ vì lượng khách tăng mạnh mà còn bởi sự tương đồng văn hóa và nhu cầu trải nghiệm.

Khám phá thêm chủ đề

Indonesia 70 năm quan hệ ngoại giao Indonesia - Việt Nam Sheraton Saigon
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận