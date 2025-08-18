Mái trường thắp sáng những ước mơ

Nơi gió không ngừng thổi

Năm đầu tiên thành lập, trường chỉ có 200 em, chia thành 4 lớp. Lúc ấy, cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn. Ngôi trường nhỏ không có tường rào bao bọc, bốn phía chỉ là những cánh đồng bát ngát. Sân trường phủ đầy bụi đất, mỗi cơn gió thổi qua là một lần khói bụi mịt mù. Mùa mưa, những mái tôn cũ kỹ không đủ che khiến nước dột từng giọt xuống lớp học. Mùa nắng, cái nóng hầm hập hắt xuống như rang. Thế nhưng, điều khiến thầy cô đau đáu nhất chính là những búp măng lớn lên nơi đất cằn, đến lớp bằng hành trang của sự thiếu thốn. Mỗi câu chuyện của các em như một nốt trầm giữa bản nhạc cuộc đời nhiều giông bão.

Em Lê Văn Duy ở xã Triệu Tài đã là học sinh lớp 10 nhưng cao chưa tới vai người lớn. Dù nhỏ con nhưng Duy biết nhóm bếp, chẻ củi, cắt rau, nuôi gà. Ba em mất sớm, mẹ rời quê từ khi em lên 6, bặt vô âm tín. Em sống cùng ông bà nội. Ông bị tai biến, nằm một chỗ, chỉ có bà tuổi cao sức yếu nhưng phải cần mẫn bòn mót từng bó rau ra chợ mỗi ngày. Mỗi chiều tan học, Duy vội vã về lo cơm nước, rửa chén, dọn dẹp phụ giúp ông bà. Có lần, cô giáo chủ nhiệm đến nhà thăm. Trên mâm chỉ có chén cơm trắng, rau luộc và bát cà muối. Ông nội nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, đôi mắt đục ngầu, rưng rưng. Duy không nói nhiều. Em chỉ lặng lẽ làm, lặng lẽ học và lặng lẽ lớn lên như mầm cây dại mọc giữa vách đá. Có những ngày, em đến lớp trong chiếc áo trắng bạc màu, đường chỉ không còn nguyên vẹn.

Đến thăm gia đình em Phương Linh ở Triệu Sơn, trái tim thầy cô như thắt lại. Trên mảnh đất cát bạc màu là một ngôi nhà rúm ró, xiêu vẹo. Ngôi nhà vách chưa sơn, các cánh cửa bằng tôn cũ kỹ, không có vật dụng nào giá trị. Từ lúc 3 tháng tuổi, em đã sống với bà ngoại ngoài 70 tuổi, dáng người lom khom như chiếc chõng tre cũ. Linh ít nói, chỉ hay ngồi lặng trong góc lớp, cặm cụi một mình. Đôi mắt em lúc nào cũng rưng rưng, chỉ cần một câu hỏi vu vơ cũng khiến em khóc. Có hôm bà ngoại ốm, em đến lớp trễ, ngồi ở hàng ghế cuối, áo còn dính vài vệt bùn non chưa kịp giặt.

Duy, Linh chỉ là 2 trong vô số những mảnh đời lặng lẽ dưới mái trường Vĩnh Định. Đằng sau mỗi cuộc đời là một câu chuyện xót xa. Các em như loài cỏ dại giữa vùng đất gió không ngừng thổi vẫn đang nuôi lớn giấc mơ qua từng trang sách, từng nét chữ, từng buổi đến trường.

Học sinh bó hoa bán vào các dịp lễ để gây quỹ "Thắp sáng ước mơ" ẢNH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH CUNG CẤP

Hành trình thắp sáng những ước mơ

Trăn trở trước những khó khăn của học sinh, năm 2013, quỹ "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Vĩnh Định" ra đời. Thành lập một quỹ học bổng không chỉ là ý tưởng mà còn là một hành trình gian nan. Không có những nhà tài trợ lớn, không có nguồn ngân sách đều đặn, mọi thứ đều bắt đầu từ con số không. Thầy trò Trường THPT Vĩnh Định đã chọn khởi đầu hành trình bằng chính đôi tay của mình.

Từ khi quỹ ra đời, nguồn lực huy động chủ yếu từ tấm lòng của cán bộ, giáo viên nhà trường. Dần dần, những hành động nhỏ bé chạm đến trái tim cộng đồng. Phụ huynh, cựu học sinh, người dân trong vùng khi biết đến quỹ đã dần tìm đến để ủng hộ. Có người gửi tặng bộ vải, có người mang đến quyển sách, tập vở, có người âm thầm chuyển khoản vài trăm nghìn đồng mà không để lại tên. Những mảnh ghép yêu thương cứ thế chắp nối thành một tấm thảm lớn ấm áp trải dài con đường đến trường của những học trò nghèo.

Học sinh nuôi heo đất gây quỹ "Thắp sáng ước mơ" ẢNH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH CUNG CẤP

Nhưng hành trình nào cũng có những khúc quanh. Quỹ học bổng dù lan tỏa vẫn luôn đứng trước câu hỏi thường trực: Làm sao để duy trì lâu dài? Những năm mưa bão, mùa vụ mất trắng, đại dịch, kinh tế lao đao, số tiền gây quỹ thu được ít hơn mong đợi đến mức nhà trường tưởng phải dừng lại. Không đầu hàng trước khó khăn, Đoàn trường bắt đầu xây dựng kế hoạch gây quỹ thông qua các hình thức trải nghiệm phong phú: bán bao lì xì ngày tết, bán hoa gây quỹ vào các ngày lễ, tổ chức gian hàng hội chợ quê, nuôi heo đất, cửa hàng đồ lưu niệm… Những chiếc bao lì xì được bày bán tại cổng trường, mỗi bó hoa được bó bởi bàn tay vụng về, mỗi sản phẩm lưu niệm được thiết kế tỉ mỉ, mỗi đồng tiền lẻ được tích cóp để nuôi heo đất… là minh chứng cho nỗ lực không mệt mỏi của cả thầy và trò trường THPT Vĩnh Định.

Đặc biệt, mỗi buổi sáng chủ nhật, thầy cô và các em Đoàn viên lại có mặt ở quán cà phê. Không phải để giải trí, chuyện trò mà khoác tạp dề, xắn tay áo, làm chân giữ xe, người phục vụ. Mỗi cốc nước được pha, mỗi chiếc bàn được lau, mỗi nụ cười trao khách... đều thắp lên trong lòng các em một điều giản dị rằng các em đang góp tay để ai đó không bỏ học vì thiếu tiền đóng học phí. Phần lợi nhuận của việc bán cà phê được chủ quán trân trọng bỏ vào một chiếc hòm gỗ, trên đó khắc dòng chữ: "Gửi gắm niềm tin, nhận lại ước mơ".

Mô hình ngôi nhà xanh, thu gom rác thải nhựa, giấy để bán gây quỹ ẢNH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH CUNG CẤP

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động gây quỹ truyền thống, nhà trường khéo léo lồng ghép thông điệp bảo vệ môi trường vào trong từng hành động nhỏ. Một kế hoạch đặc biệt ra đời: thu gom phế liệu gây quỹ. Sau mỗi buổi trực nhật, liên hoan, hoạt động thể thao hay văn nghệ, những mẩu giấy vụn, chai nhựa, lon nước ngọt… không còn là rác bỏ đi, mà trở thành "kho báu" được các bạn học sinh cần mẫn thu nhặt, phân loại. Những bao tải ve chai nặng trĩu được chuyển đi bán, góp từng đồng quý giá vào quỹ "Thắp sáng ước mơ". Hành trình nhỏ bé ấy gieo vào lòng các em những bài học lớn lao về ý nghĩa của lao động, về sự sẻ chia, tiết kiệm, và hơn hết là trách nhiệm với môi trường sống quanh mình. Chính từ những điều tưởng chừng giản dị đó, các em đang âm thầm thắp lên ngọn lửa ấm áp của yêu thương và hy vọng.

Những con số ấn tượng

Từ những bước đi chập chững, hành trình gây quỹ của Trường THPT Vĩnh Định âm thầm vươn dài theo năm tháng, tạo nên một hành trình nhân ái, mang ánh sáng hy vọng đến với hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện giáo viên và Đoàn trường thăm nhà học sinh nhận học bổng ẢNH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH CUNG CẤP

Sau 13 năm kiên trì gây dựng, chương trình đã huy động được tổng cộng hơn 1 tỉ đồng, con số ý nghĩa đối với một ngôi trường vùng quê thuần nông. Nhờ nguồn quỹ quý giá ấy, hơn 700 suất học bổng đã được trao tận tay học sinh nghèo vượt khó. Ngoài ra, hàng trăm phần quà thiết thực như sách vở, xe đạp, áo ấm… cũng đã đến được với những hoàn cảnh còn thiếu thốn. Đặc biệt, chương trình đã trở thành cầu nối gắn kết nhiều nhà hảo tâm trên khắp mọi miền, chủ động phát hiện những trường hợp cần cứu trợ khẩn cấp, từ căn nhà rách nát giữa mùa bão lũ đến ánh đèn học leo lét bên giường bệnh của mẹ. Mỗi lần như thế, cả cộng đồng lại cùng chung tay, tiếp sức để các em không bị đứt gãy hành trình học tập.

Đại diện ban giám hiệu và Đoàn trường thăm nhà học sinh nhận học bổng ẢNH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH CUNG CẤP

"Thắp sáng ước mơ" không chỉ là một chương trình hỗ trợ, mà đã trở thành một biểu tượng đẹp đẽ về lòng yêu thương và sức mạnh cộng đồng trong giáo dục. Từ mái trường nhỏ giữa miền quê Quảng Trị, ánh sáng ấy vẫn đang lan tỏa, ấm áp và bền lâu. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, Trường THPT Vĩnh Định có thể tự hào về một hành trình khiêm nhường và kỳ diệu - hành trình viết nên những trang đời đẹp nhất bằng lòng nhân ái.