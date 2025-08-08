Nghị lực của nữ sinh 1 chân và ước mơ được vào đại học

Nữ sinh Trần Thị Hồng (ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM) được cộng đồng mạng biết đến với nhiều clip chống nạng đi bằng 1 chân, vừa đi vừa chia sẻ những điều tích cực, truyền động lực đến nhiều người. Dù chậm trễ hơn các bạn cùng trang lứa, dù đi lại khó khăn sau vụ tai nạn mất đi chân trái nhưng Hồng vẫn quyết tâm đi học lại và hiện làm thu ngân tại nhà sách.

Tuy đi lại khó khăn, sức khỏe không tốt nhưng Hồng vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi Ảnh: NVCC

Thử thách quá lớn với cô gái nhỏ

Năm 16 tuổi, Hồng bị tai nạn trên đường đi học về. Đó là một buổi chiều năm 2020, mưa rất to và cô gái vẫn tỉnh táo sau cú ngã, thấy chân trái của mình không còn. Nằm trong lòng mẹ trên xe cấp cứu, Hồng lo sợ mình sẽ làm gánh nặng cho gia đình nên luôn miệng nói: "Con xin lỗi mẹ. Con còn đi được nữa không mẹ?".

Ngay trong khoảnh khắc sinh tử, cô gái 16 tuổi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình khó khăn, sợ không đủ tiền trả viện phí.

Mẹ Hồng, bà Vũ Thị Hoa, kể lại: "Khi hay tin con gặp tai nạn, có người hàng xóm đã dúi vào tay tôi 40 triệu đồng, bảo tôi cứ cầm lo cho con, không tính lãi gì đâu". Ngày đó, các y bác sĩ, bạn bè và cả những người xa lạ khi biết đến hoàn cảnh của Hồng cũng đã quyên góp tiền để giúp gia đình chạy chữa.

Hồng luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống Ảnh: NVCC

"Em còn được sống và khỏe mạnh như ngày hôm nay là nhờ vào tình yêu thương của nhiều người. Em không biết phải làm sao để báo đáp hết những ân tình nên phải sống có ý chí, biết vươn lên để xứng đáng với tình yêu thương đó", Hồng nói.

Mấy năm qua, Hồng trải qua 24 lần phẫu thuật và nhiều lần tiểu phẫu vì những vết thương cũ. Cô gái vẫn sợ nhất là những lần truyền máu bị sốt cao, có lúc tưởng chừng không qua khỏi. Thế nhưng khi tỉnh lại, khi có ai đó đến thăm, Hồng lại ríu rít kể chuyện, mong được khỏe lại để đi học.

Dù ở độ tuổi xuân thì đẹp nhất, nhưng có ngoại hình khiếm khuyết, Hồng cũng có lúc chạnh lòng. Hơn ai hết, cô gái thấu hiểu nỗi lòng của những người khuyết tật, đặc biệt là người sinh ra khỏe mạnh bình thường nhưng lại gặp biến cố, khiến họ mất nhiều thời gian mới có thể chấp nhận được hình hài khiếm khuyết.

Khao khát được đi học

Nhiều người thấy Hồng trên mạng xã hội đã bình luận ước gì được tự tin và vui sống như cô gái. Khi đó, Hồng thường nhắn nhủ mọi người rằng: "Dù mang hình hài như thế nào không quan trọng. Điều quan trọng nhất của con người là sức mạnh về ý chí, có sức mạnh đó mới giúp con người vượt qua mọi thử thách và rào cản".

Nhờ mạng xã hội, Hồng có thêm những người bạn để gặp gỡ, trò chuyện ngoài đời Ảnh: NVCC

Chính vì vậy, 2 năm trước, khi thấy sức khỏe đã ổn định, Hồng xin ba mẹ cho đi học lại cấp 3 tại một trung tâm giáo dục thường xuyên cách nhà hơn 30 km. Từ đó, mọi việc sinh hoạt và đi lại Hồng phải tự làm. Biết sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng Hồng nghĩ nếu mình chỉ ở nhà thì trở thành gánh nặng cho ba mẹ.

"Giữa cuộc sống vốn có nhiều cạnh tranh, người bình thường muốn xin việc làm đôi khi còn khó, huống gì là người khuyết tật. Vì thế em phải đi học và phải học chuyên ngành nào đó thì mới mong kiếm được công việc phù hợp", Hồng chia sẻ.

Năm lớp 10, là học sinh giỏi nên Hồng được nhận phần thưởng. Có vị khách mời trong buổi lễ chú ý đến nữ sinh đặc biệt và giới thiệu Hồng làm thêm công việc thu ngân ở một nhà sách sau giờ học.

Sắp tới, Hồng bước vào lớp 12, nhưng vì gia đình khó khăn, ba mẹ còn nuôi 2 người em nhỏ ăn học nên cô gái sợ sẽ khó có thể học tiếp lên đại học. Dù vậy, Hồng vẫn nuôi ước mơ được vào đại học và nghĩ rằng đó có thể là con đường duy nhất giúp Hồng có việc làm ổn định sau này.

"Gặp biến cố tai nạn chắc chắn là điều không may, nhưng em lại luôn tin mình là người may mắn, luôn nỗ lực vươn lên và tin vào điều tốt đẹp sẽ đến", Hồng bày tỏ.