'Mỗi câu chuyện lịch sử phải được sống một cuộc đời mới trên không gian mạng'

Sáng 8.8, T.Ư Đoàn đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề "Câu chuyện thời hoa lửa", với sự chủ trì của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư

"Đừng để lịch sử sống động chìm vào quên lãng"

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ lo ngại: "Những người có công, các nhân chứng lịch sử đang ngày một già đi. Mỗi ký ức phai mờ, mỗi câu chuyện không kịp kể là một phần lịch sử sống động của dân tộc sẽ vĩnh viễn chìm vào quên lãng". Câu hỏi được đặt ra không chỉ cho các cán bộ Đoàn mà cho từng người trẻ: "Liệu mỗi chúng ta có cam lòng để những ký ức hào hùng ấy phai mờ theo năm tháng? Liệu thế hệ trẻ hôm nay có chấp nhận để tương lai không còn biết đến quá khứ oanh liệt của cha ông?".

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Khẳng định câu trả lời dứt khoát là "không", chị Trang nhấn mạnh rằng đây không phải là một hoạt động phong trào, mà "thực sự là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người trẻ chúng ta". Sứ mệnh của đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" là biến mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành một người chép sử của thời đại số, dùng nhiệt huyết, trí tuệ và công nghệ để giữ cho ngọn lửa thiêng của quá khứ mãi trường tồn.

Để biến mệnh lệnh thiêng liêng này thành một làn sóng hành động mạnh mẽ, chị Trang cho rằng đó là nhiệm vụ cấp bách phải rà soát, tiếp cận và lắng nghe các nhân chứng lịch sử.

Chị Trang đề nghị các cấp bộ Đoàn không chỉ dừng lại ở việc lập danh sách, mà phải chủ động phối hợp với các bảo tàng, cơ quan truyền thông, hội khoa học lịch sử để tập hợp lại kho tư liệu quý giá hiện có. "Tôi bảo đảm với các anh chị là kho tư liệu ấy rất lớn. Tuy nhiên nếu chúng ta không tập hợp lại thời điểm này, không quan tâm thì những tư liệu này sẽ mất đi", chị Trang nói.

Đặc biệt, chị Trang nhấn mạnh việc phải mở rộng đối tượng lắng nghe. Câu chuyện không chỉ đến từ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu chiến binh, mà còn từ chính con cháu của họ - những người lớn lên trong gia đình giàu truyền thống, mang trong mình những câu chuyện kể của bà, của cha.

"Chính những người con, người cháu trong các gia đình này cũng là một kho tư liệu rất là lớn", chị khẳng định. Việc này giúp tránh tình trạng câu chuyện bị lặp lại ở một vài nhân vật điển hình, mà có thể bỏ sót hàng vạn, hàng triệu câu chuyện khác trên khắp mọi miền đất nước.

"Thắp lửa trên không gian số"

Theo chị Trang, trong kỷ nguyên số, cuộc chạy đua với thời gian phải được thực hiện trên một mặt trận mới: không gian mạng. Chị Trang kêu gọi "thắp lửa trên không gian số", biến mỗi câu chuyện được ghi lại thành một dòng chảy cảm hứng bất tận.

Đại biểu các đơn vị Đoàn trực thuộc nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG

"Mỗi câu chuyện được ghi lại không chỉ để cất vào kho lưu trữ, mà nó phải được số hóa và được sống một cuộc đời mới trên không gian mạng", chị Trang nêu rõ định hướng.

Đồng thời, chị Trang kêu gọi các bạn trẻ hãy biến những ký ức hào hùng thành những câu chuyện truyền thông hiện đại, tạo ra một chiến dịch truyền thông bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube. Một chiếc điện thoại thông minh, với sự sáng tạo của tuổi trẻ, hoàn toàn có thể tạo nên những sản phẩm truyền thông lay động hàng triệu trái tim.

Thanh niên thể hiện niềm tự hào về đất nước ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo chị Trang, mỗi hành động nhỏ, dù là một video, một bài viết hay chỉ một lượt chia sẻ, đều góp phần làm cho dòng chảy ký ức của dân tộc không bao giờ ngưng nghỉ. Hành trình "Câu chuyện thời hoa lửa" không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm vinh dự, là cách thế hệ trẻ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho nền độc lập hôm nay.

"Đừng chờ đợi một ai khác giao nhiệm vụ. Lịch sử không chỉ nằm trong trang sách, nó ở ngay trong gia đình bạn, trong khu phố bạn. Hãy bắt đầu từ ông bà mình, từ những người cao tuổi quanh mình", chị Trang nhắn gửi các bạn trẻ.