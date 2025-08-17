Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Sống đẹp

Sống giữa biển khơi

Văn Đường
Văn Đường
TP.HCM
17/08/2025 15:00 GMT+7

Giữa trùng khơi xa, nơi đầu sóng ngọn gió, 'pháo đài thép' - nhà giàn DK1 - sừng sững hiên ngang giữa biển trời trở thành 'cột mốc sống' khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nơi ấy, không internet, không xe cộ, không dòng người hối hả; quanh năm "chân không chạm đất", chỉ có tiếng sóng vỗ miên man cùng tiếng gió rít và nhịp bước của những người lính nhà giàn.

Họ lặng lẽ gác lại những niềm vui đời thường, những cuộc hẹn hò dang dở, phút giây đầm ấm bên gia đình… để có mặt nơi đầu sóng ngọn gió. Với họ, bảo vệ biển đảo không chỉ là nhiệm vụ, mà đã trở thành lẽ sống thiêng liêng - một niềm tin bất diệt, một vinh dự không phải ai cũng có được trong đời.

Sống giữa biển khơi- Ảnh 1.

Hiên ngang giữa trùng khơi

Sống giữa biển khơi- Ảnh 2.

Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Nhà giàn trở thành mái ấm. Đồng đội là người thân. Nhịp sống nơi đây chậm rãi mà tất bật: huấn luyện, trực chiến đấu, quan sát mục tiêu, tăng gia sản xuất, sinh hoạt, học tập… Tất cả được duy trì nghiêm túc theo 11 chế độ trong ngày.

Sống giữa biển khơi- Ảnh 3.

Luyện võ giữa trùng khơi

Sống giữa biển khơi- Ảnh 4.

Cấp cứu trên biển - điểm tựa của ngư dân

Sống giữa biển khơi- Ảnh 5.

Sức sống nhà giàn

Bộ ảnh Sống giữa biển khơi là lát cắt chân thực, xúc động về cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió. Mỗi khuôn hình không chỉ ghi lại khoảnh khắc, mà còn chất chứa cả tâm hồn người lính - những con người đã và đang viết nên bản hùng ca giữ biển giữa trùng khơi Tổ quốc.

Sống giữa biển khơi- Ảnh 6.

Anh em một nhà - niềm vui sau giờ huấn luyện

Sống giữa biển khơi- Ảnh 7.

Thu gom, xử lý rác - việc nhỏ, ý nghĩa lớn, cùng giữ màu xanh của biển

Sống giữa biển khơi- Ảnh 8.

Trọn lời thề “còn người, còn nhà giàn”

Ai đã từng một lần đặt chân đến nhà giàn, khi trở về, sẽ thấy lòng mình trĩu nặng thương nhớ. Và cũng từ đó, tình yêu Tổ quốc thêm sâu đậm hơn bao giờ hết.

Sống giữa biển khơi- Ảnh 9.

 

Tin liên quan

Có một người mẹ mang tên sư phụ

Có một người mẹ mang tên sư phụ

Không có con gái và rất thích con gái nên khi con trai có người bạn gái thân thiết, tôi chủ động làm quen, trò chuyện với Cát Tường và biết Tường được sư trụ trì chùa Thiền Lâm, ở huyện Hóc Môn nhận làm con nuôi khi mới 6 ngày tuổi.

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão

Những 'thiên thần nhỏ' gieo mầm yêu thương

Khám phá thêm chủ đề

bảo vệ biển đảo người lính đảo sống đẹp Sống đẹp mùa 5 Sống giữa biển khơi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận