Nơi ấy, không internet, không xe cộ, không dòng người hối hả; quanh năm "chân không chạm đất", chỉ có tiếng sóng vỗ miên man cùng tiếng gió rít và nhịp bước của những người lính nhà giàn.



Họ lặng lẽ gác lại những niềm vui đời thường, những cuộc hẹn hò dang dở, phút giây đầm ấm bên gia đình… để có mặt nơi đầu sóng ngọn gió. Với họ, bảo vệ biển đảo không chỉ là nhiệm vụ, mà đã trở thành lẽ sống thiêng liêng - một niềm tin bất diệt, một vinh dự không phải ai cũng có được trong đời.

Hiên ngang giữa trùng khơi

Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Nhà giàn trở thành mái ấm. Đồng đội là người thân. Nhịp sống nơi đây chậm rãi mà tất bật: huấn luyện, trực chiến đấu, quan sát mục tiêu, tăng gia sản xuất, sinh hoạt, học tập… Tất cả được duy trì nghiêm túc theo 11 chế độ trong ngày.

Luyện võ giữa trùng khơi

Cấp cứu trên biển - điểm tựa của ngư dân

Sức sống nhà giàn

Bộ ảnh Sống giữa biển khơi là lát cắt chân thực, xúc động về cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió. Mỗi khuôn hình không chỉ ghi lại khoảnh khắc, mà còn chất chứa cả tâm hồn người lính - những con người đã và đang viết nên bản hùng ca giữ biển giữa trùng khơi Tổ quốc.

Anh em một nhà - niềm vui sau giờ huấn luyện

Thu gom, xử lý rác - việc nhỏ, ý nghĩa lớn, cùng giữ màu xanh của biển

Trọn lời thề “còn người, còn nhà giàn”

Ai đã từng một lần đặt chân đến nhà giàn, khi trở về, sẽ thấy lòng mình trĩu nặng thương nhớ. Và cũng từ đó, tình yêu Tổ quốc thêm sâu đậm hơn bao giờ hết.