Không dùng AI, Chat GPT…, đâu là cách viết bài luận tiếng Anh để tranh học bổng?

Thạc sĩ Lâm Nguyên Bảo, Giám đốc Công ty Giáo dục Song Nguyên, cho biết: "Bài luận du học hoặc có học bổng không phải liệt kê thành tích, mà là câu chuyện cá nhân – chân thật, cảm xúc và có dấu ấn riêng. Để tránh sáo rỗng hoặc phụ thuộc AI, cần quay về chính mình: trải nghiệm nào khiến bạn thay đổi cách nghĩ, cảm nhận, hành động. EQ là chìa khóa giúp bạn hiểu bản thân sâu sắc hơn – điểm mạnh, điểm yếu, những va vấp và cách bạn trưởng thành từ đó. Những chiêm nghiệm thật là điều khiến bài luận kết nối với người đọc. Bên cạnh đó, ngoại ngữ tốt giúp bạn diễn đạt rõ ràng, tự nhiên, mạch lạc, không cần màu mè, mà vẫn thuyết phục. Tóm lại: Bài luận tốt = chân thật + cảm xúc sâu sắc + ngôn ngữ rõ ràng → kết quả của việc rèn EQ và ngoại ngữ từ sớm".

Vậy nếu không tìm được “bước ngoặt”, dấu mốc nào quan trọng trong đời mình, một “sang chấn” nào nổi bật, thì mình sẽ viết bài luận ra sao? Thạc sĩ Trần Anh Khoa, Giám đốc học thuật DOL English, khuyên: ''Hãy tìm sự nổi bật trong những điều nhỏ bé, sử dụng tư duy “liên tưởng”. Tôi đã từng đọc cuốn sách về những bài luận giúp đậu những đại học lớn hàng đầu thế giới thì thấy rằng có những bài luận viết về “vấn đề nhỏ bé”, chẳng hạn từ câu chuyện “như đứng chờ mẹ dưới mưa”, bạn biết liên tưởng, kết nối tới gia đình, tới sự tự lập, tới sự khác biệt, thông điệp gửi tới hội đồng tuyển sinh, là bạn đã thành công''.

