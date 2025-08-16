Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Không dùng AI, Chat GPT…, đâu là cách viết bài luận tiếng Anh để tranh học bổng?
Video Giáo dục

Không dùng AI, Chat GPT…, đâu là cách viết bài luận tiếng Anh để tranh học bổng?

Thúy Hằng - Yến Thi
16/08/2025 14:00 GMT+7

Một học sinh gửi câu hỏi về chương trình: “Với học sinh chuẩn bị du học hoặc xin học bổng, các em cần viết bài luận. Vậy thì làm sao để học sinh viết bài luận đặc biệt, khác biệt, viết được điều thật từ chính hành trình của mình, thay vì dùng AI với ngôn từ sáo rỗng?”.

Tự động phát

Không dùng AI, Chat GPT…, đâu là cách viết bài luận tiếng Anh để tranh học bổng?

Đang chạy

Không dùng AI, Chat GPT…, đâu là cách viết bài luận tiếng Anh để tranh học bổng?

Sửa đổi chương trình học sau sáp nhập: Có nhiều thách thức cho giáo viên, học sinh

Sửa đổi chương trình học sau sáp nhập: Có nhiều thách thức cho giáo viên, học sinh

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh phải làm gì?

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh phải làm gì?

Trong lúc chờ điểm chuẩn 2025, thí sinh có thể xét tuyển học bạ không?

Trong lúc chờ điểm chuẩn 2025, thí sinh có thể xét tuyển học bạ không?

Điểm chuẩn 2025: Ngành nào có khả năng bằng điểm sàn?

Điểm chuẩn 2025: Ngành nào có khả năng bằng điểm sàn?

Nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH tăng mạnh, vì sao?

Nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH tăng mạnh, vì sao?

Vì sao Trường Quốc tế Mỹ - AISVN bị Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị giải thể?

Vì sao Trường Quốc tế Mỹ - AISVN bị Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị giải thể?

Sinh viên chinh phục nhà tuyển dụng bằng xe điện, xe tự lái

Sinh viên chinh phục nhà tuyển dụng bằng xe điện, xe tự lái

Vui hết nấc chuyến dã ngoại đáng nhớ tại ROYAL SCHOOL: Tạm biệt hè, chào đón năm học mới

Vui hết nấc chuyến dã ngoại đáng nhớ tại ROYAL SCHOOL: Tạm biệt hè, chào đón năm học mới

Đào tạo kỹ năng kinh doanh và khởi nghiệp cho học sinh từ bậc phổ thông

Đào tạo kỹ năng kinh doanh và khởi nghiệp cho học sinh từ bậc phổ thông

Thạc sĩ Lâm Nguyên Bảo, Giám đốc Công ty Giáo dục Song Nguyên, cho biết: "Bài luận du học hoặc có học bổng không phải liệt kê thành tích, mà là câu chuyện cá nhân – chân thật, cảm xúc và có dấu ấn riêng. Để tránh sáo rỗng hoặc phụ thuộc AI, cần quay về chính mình: trải nghiệm nào khiến bạn thay đổi cách nghĩ, cảm nhận, hành động. EQ là chìa khóa giúp bạn hiểu bản thân sâu sắc hơn – điểm mạnh, điểm yếu, những va vấp và cách bạn trưởng thành từ đó. Những chiêm nghiệm thật là điều khiến bài luận kết nối với người đọc. Bên cạnh đó, ngoại ngữ tốt giúp bạn diễn đạt rõ ràng, tự nhiên, mạch lạc, không cần màu mè, mà vẫn thuyết phục. Tóm lại: Bài luận tốt = chân thật + cảm xúc sâu sắc + ngôn ngữ rõ ràng → kết quả của việc rèn EQ và ngoại ngữ từ sớm".

Không dùng AI, Chat GPT…, đâu là cách viết bài luận tiếng Anh để tranh học bổng? - Ảnh 1.

Vậy nếu không tìm được “bước ngoặt”, dấu mốc nào quan trọng trong đời mình, một “sang chấn” nào nổi bật, thì mình sẽ viết bài luận ra sao? Thạc sĩ Trần Anh Khoa, Giám đốc học thuật DOL English, khuyên: ''Hãy tìm sự nổi bật trong những điều nhỏ bé, sử dụng tư duy “liên tưởng”. Tôi đã từng đọc cuốn sách về những bài luận giúp đậu những đại học lớn hàng đầu thế giới thì thấy rằng có những bài luận viết về “vấn đề nhỏ bé”, chẳng hạn từ câu chuyện “như đứng chờ mẹ dưới mưa”, bạn biết liên tưởng, kết nối tới gia đình, tới sự tự lập, tới sự khác biệt, thông điệp gửi tới hội đồng tuyển sinh, là bạn đã thành công''.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi:

Không dùng AI, Chat GPT… đâu là cách viết bài luận tiếng Anh để tranh học bổng?

Tin liên quan

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh phải làm gì?

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh phải làm gì?

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, 17 giờ ngày 20.8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; Rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung. Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần thực hiện thao tác gì để chắc chắn trúng tuyển?

Sửa đổi chương trình học sau sáp nhập: Có nhiều thách thức cho giáo viên, học sinh

Khám phá thêm chủ đề

tiếng Anh AI bài luận EQ ngoại ngữ Ngôn ngữ bài luận du học Du học học bổng du học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận