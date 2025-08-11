Mới sinh viên năm thứ 3 đã giành được học bổng thạc sĩ ở nước ngoài

Hồng Mến cho biết trước đây khi còn học THCS, thấy môn hóa khá phức tạp và khó tiếp thu, nên không thực sự yêu thích. Khi lên THPT, được học lại từ những kiến thức nền tảng và đặc biệt là qua cách giảng dạy sinh động, dễ hiểu của cô giáo dạy hóa lớp 10, Mến dần tìm thấy niềm hứng thú, học tốt hơn và bắt đầu ấp ủ mong muốn theo học một ngành liên quan đến chuyên ngành này.

Nguyễn Thị Hồng Mến, sinh viên năm thứ 3, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) xuất sắc nhận học bổng BenQ Materials ẢNH: NVCC

Cơ hội ứng tuyển học bổng BenQ Materials đến một cách bất ngờ khi Mến nhận được email giới thiệu về chương trình trao đổi hè của Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông, Đài Loan (Trung Quốc). Thấy nội dung phù hợp.

"Ban đầu em đăng ký phỏng vấn chỉ với mong muốn trải nghiệm và thử sức. Thật bất ngờ là cuối cùng em lại giành được học bổng, một kết quả khiến em vừa vui mừng, vừa có chút khó tin", Mến vui mừng bày tỏ.

Quá trình chuẩn bị hồ sơ diễn ra nhanh chóng, Mến phải hoàn thiện gấp CV, tổng hợp bảng điểm, thu thập minh chứng các hoạt động ngoại khóa và viết kế hoạch học tập. Vì học bổng không yêu cầu tiêu chí quá cụ thể, Mến tập trung trình bày ngắn gọn những điểm nổi bật của bản thân. Dù yêu cầu không quá thử thách, nhưng Mến thừa nhận: "Khó khăn lớn nhất với em là nỗi lo khi phỏng vấn sẽ run và không thể hiện được hết khả năng".

Nguyễn Thị Hồng Mến ẢNH: NVCC

Theo Mến, điểm mạnh lớn nhất giúp giành học bổng là sự cân bằng giữa thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa vừa thể hiện nền tảng kiến thức vững chắc, vừa cho thấy kỹ năng, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động đóng góp cho cộng đồng.

"Qua kết quả học tập, hội đồng có thể thấy được phần sự nỗ lực, chăm chỉ và nền tảng kiến thức của em; còn qua hoạt động ngoại khóa, họ hiểu hơn về kỹ năng, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động đóng góp cho cộng đồng", Mến chia sẻ.

Trong thời gian tham gia chương trình trao đổi và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, Mến từng gặp vấn đề sức khỏe. Đó là giai đoạn đầy áp lực, song nhờ sự quan tâm và giúp đỡ của bạn bè, Mến đã lấy lại tinh thần và vượt qua.

"Trước khi đạt học bổng này, em khá mông lung về tương lai, không biết nên học tiếp hay đi làm, và nếu đi làm thì liệu có tìm được công việc ưng ý hay không", Mến bộc bạch. Tuy nhiên, nhờ có cơ hội này giúp Mến định hình rõ con đường hơn xác định sẽ học lên thạc sĩ và theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích.

Hồng Mến bày tỏ sự trân trọng với những người đã đồng hành trong hành trình chinh phục học bổng. Gia đình, thầy cô là nguồn động viên lớn khi "luôn nhắc nhở và khuyến khích em mạnh dạn đăng ký, để em không bỏ lỡ cơ hội quý giá này".

Với Mến, hành trình này không chỉ đơn thuần là câu chuyện về một suất học bổng, mà còn là trải nghiệm đáng nhớ từ lúc chuẩn bị hồ sơ, chờ phỏng vấn cho đến khoảnh khắc trò chuyện cùng hội đồng.

Mến chia sẻ: "Điều quý giá nhất mà hóa học mang lại cho em là tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề. Quá trình học tập và nghiên cứu giúp em rèn luyện cách phân tích tình huống, tìm ra giải pháp tối ưu, những kỹ năng có thể áp dụng không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống".

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Ngân, giảng viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), là người hướng dẫn trực tiếp của Mến, nhận xét: "Tôi thực sự ấn tượng với tinh thần học tập của Mến, em luôn chủ động học hỏi và tìm đọc thêm các tài liệu ngoài giáo trình. Với những góp ý, Mến tiếp thu một cách cởi mở và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Trong quá trình học tập và làm việc, tôi nhận thấy Mến rất có trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến. Những điểm mạnh này sẽ giúp em thích nghi nhanh với môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Nếu tiếp tục duy trì được sự kỷ luật và tinh thần ham học, Mến sẽ còn tiến xa hơn nữa trong con đường học thuật cũng như sự nghiệp sau này."